Đang vội vã đi làm, lúc dừng đèn đỏ, thấy người bán chổi đáng thương nên mua giúp nhưng khi nhận ra người đó tôi suýt ngã ngửa

Tâm sự Eva 26/12/2023 00:50

Chị ta gầy gò, hốc hác, xanh xao. Chị ta buồn rầu kể chuyện bị người tình mới lừa tình lừa tiền, gạt lấy hết tiền bạc rồi đuổi chị đi

Hồi trước, vợ chồng tôi sống rất khổ sở với chị dâu cũ. Chị ấy đanh đá, luôn muốn giành những thứ tốt nhất cho mình. Trong mâm cơm, thứ gì ngon, chị ấy sẽ gắp hết bỏ vào bát, bất kể cha mẹ chồng chưa đụng đũa đến. Anh chồng tôi sợ vợ như sợ cọp nên cũng chẳng dám lên tiếng dạy vợ.

Khi chia tài sản, chị dâu cũ kể lể đủ điều, bới móc đủ chuyện nên nhận được phần đất nhiều hơn vợ chồng tôi. Chỉ là không ai ngờ tới, vừa sang tên sổ đỏ thì chị ấy đưa đơn ly dị chồng. Vợ chồng tôi lại phải bỏ ra mấy trăm triệu để đưa cho chị ta, giữ lại trọn vẹn phần nhà đất của anh chồng.

Sau khi ly hôn, chị chồng bỏ đi theo một người đàn ông khác, nghe đâu đem số tiền hậu ly hôn để xây nhà, ở cùng anh ta. Anh chồng tôi sau một thời gian suy sụp cũng dần vực dậy tinh thần, mở tiệm sửa chữa ô tô, giờ cũng đang ăn nên làm ra.Mấy hôm trước, tôi đi làm về, thấy có một người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm bán chổi ở một góc đèn đỏ. Thấy tội quá, tôi lại mua giúp. Ngờ đâu người đó cởi nón, cất tiếng chào.

Đang vội vã đi làm, lúc dừng đèn đỏ, thấy người bán chổi đáng thương nên mua giúp nhưng khi nhận ra người đó tôi suýt ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chị đây, em không nhận ra chị à?

Tôi nhìn "trân trối" vào người đối diện mà suýt ngã ngửa. Là chị dâu cũ của tôi. Chị ta gầy gò, hốc hác, xanh xao. Chị ta buồn rầu kể chuyện bị người tình mới lừa tình lừa tiền, gạt lấy hết tiền bạc rồi đuổi chị đi. Bên nhà chị vì xấu hổ nên cũng không chấp nhận cho chị về. Chị càng không có mặt mũi cầu xin sự tha thứ của anh chồng tôi. Giờ chị ta ở trọ, bán chổi kiếm tiền ăn qua ngày.

Thấy tội quá, tôi dúi cho chị dâu cũ 3 triệu. Nhưng khi chị ta hỏi xin số điện thoại của anh chồng, tôi bắt đầu hoang mang. Chị còn dò hỏi chuyện anh chồng tôi đã có vợ mới chưa? Có khi nào chị ta muốn nối lại tình xưa với chồng cũ không? Anh chồng tôi đang tìm hiểu một người con gái khác, rất hiền lành, tốt tính. Có khi nào chị ấy định phá họ không? Nhưng thấy chị dâu cũ lâm vào bước đường cùng như vậy, tôi cũng tội. Tôi nên giúp chị ấy bằng cách nào để không ảnh hưởng đến gia đình và mối quan hệ của anh chồng đây?

(haminh...@gmail.com)

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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