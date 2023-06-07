Chán chồng, vợ lao vào ân ái điên dại với tình cũ, sau 5 hiệp đầy sung mãn, cô mãn nguyện bật khóc

Tâm sự Eva 07/06/2023 11:42

Cô động lòng nhìn chiếc giường trống rồi nói: 'Hay anh ra nhà nghỉ đi, anh có muốn gặp em 1 lần nữa không? Em cô đơn quá'.

Trước kia, Bình yêu Thu rất sâu đậm, vì người yêu, anh sẵn sàng chịu vất vả khổ sở bao nhiêu cũng không từ. Nhưng từ ngày Thu lên thành phố, quen biết nhiều người đẹp trai, giàu có, cô liền chê Bình nhà quê nghèo hèn.

Sau đó, Thu yêu 1 anh giám đốc công ty và đá Bình, trong khi Thu được người đàn ông đó cung phụng, chiều chuộng sống trong nhung lụa thì Bình bao nhiêu năm vẫn dằn vặt, đau khổ chưa quên được tình cũ.

Biết người yêu nặng tình với mình nhưng Thu vẫn lên xe hoa với anh giám đốc vì cho rằng cô có thể “ngồi khóc trong xe hơi chứ không bao giờ ngồi cười sau xe đạp”. Và cuối cùng, mong muốn của Thu cũng trở thành hiện thực, cô cứ ngỡ được gả vào nhà giàu sẽ sống sung sướng từ đó. Nhưng nào ngờ, ngay đêm tân hôn khi anh chồng đại gia phát hiện ra cô mất trinh thì anh đá cô khỏi giường và tuyên bố:

- Thứ như cô chỉ xứng đáng làm ô sin cho nhà tôi thôi, dơ bẩn lại còn tham lam.

Chán chồng, vợ lao vào ân ái điên dại với tình cũ, sau 5 hiệp đầy sung mãn, cô mãn nguyện bật khóc - Ảnh 1
Suốt 5 năm trôi qua, Thu giờ như cái xác không hồn - Ảnh minh họa: Internet

Thu đau đớn xấu hổ nhục nhã không dám nói cùng ai, cứ lẳng lặng ở nhà chồng như cái bóng, càng ngày cô càng héo hon tiều tụy. Chỉ thỉnh thoảng chồng uống rượu say thì mới lôi cô ra làm vài hiệp tiêu khiển, còn bình thường, anh không bao giờ đụng vào người vợ.

Suốt 5 năm trôi qua, Thu giờ như cái xác không hồn, muốn đẻ con nhưng chồng cũng không cho phép, mỗi ngày tiền đi chợ cũng phải ngửa tay xin chồng. Nhiều khi còn bị anh ta chửi mắng vì trót tiêu quá 10 ngàn.

Thu vẫn cam chịu vì sợ bạn bè, làng hóm, họ hàng chê cười còn chồng cô bên ngoài luôn tỏ vẻ đạo mạo, lịch sự nhưng về đến nhà anh mới lộ rõ bản chất gia trưởng, cộc cằn.

Hôm đó, Thu ngồi buồn lên lướt facebook thì thấy nick của người yêu cũ vẫn sáng đèn, cô nhảy vào hỏi:

- Anh vẫn khỏe chứ?

Sau 5 phút người kia mới trả lời:

- Từ ngày thiếu em, chưa có lúc nào anh thấy khỏe cả.

Nghe vậy, Thu mới động lòng, nhìn chiếc giường trống cô lại càng tủi thân, bỗng nhiên cô nói:

- Hay anh ra nhà nghỉ đi, anh có muốn gặp em 1 lần nữa không? Em cô đơn quá.

Nghe người yêu cũ nói vậy, Bình không kìm chế được mà đồng ý đến gặp cô ngay lập tức. Vừa thấy Thu bước vào với khuôn mặt hốc hác gầy gò, Bình liền ôm chầm lấy cô:

- Em làm sao thế này? Lấy chồng giàu mà lại trở nên như thế sao? Hay là anh ta hành hạ em? Nói đi, anh sẽ giúp em giải thoát, anh sẽ mang em đi.

Thu bật khóc lắc đầu:

- Không, anh không cần làm gì giúp em cả, chỉ việc tâm sự với em đêm nay là được rồi. Em..cần anh đêm nay.

Thu nói rồi đẩy Bình xuống giường, sau đó cô từ từ lột áo ra và nói:

- Chiều em 1 đêm được không?

Bình ngơ ngác:

- Em không sợ chồng em biết sao? Em..có thực sự muốn không?

Chán chồng, vợ lao vào ân ái điên dại với tình cũ, sau 5 hiệp đầy sung mãn, cô mãn nguyện bật khóc - Ảnh 2
Cả hai lao vào ân ái điên dại - Ảnh minh họa: Internet

Thu gật đầu rồi nhắm mắt. Thấy vậy, Bình cũng bất chấp lao vào chiều cô luôn. Sau đêm ân ái 5 hiệp, Thu bỗng nhiên bật khóc:

- Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác yêu đương thực sự thế này. Cảm ơn anh.

Bình lẳng lặng không nói chỉ ôm lấy Thu vỗ vai an ủi, có lẽ anh đã đoán được cuộc sống của Thu hiện giờ ra sao, nhưng anh không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của cô thêm nữa. Đứng lên mặc  lại áo, Bình hôn lên trán Thu rồi nói:

- Bất cứ lúc nào em cần, hãy cứ gọi cho anh nhé.

Nói rồi anh bỏ đi, còn Thu ngồi 1 mình trong nhà nghỉ nước mắt rơi lã chã, cô đã hối hận vì lòng tham của mình mà giờ phải sống cuộc đời nhục nhã thế này. Cô muốn vứt bỏ tất cả để quay lại với Bình, được không?

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