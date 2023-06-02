Hùng hục làm liền 3 hiệp, vợ kêu mệt đòi qua phòng con ngủ, chồng lén theo sau thì 'rụng rời' khi thấy vợ 'hành sự' ngay trên sân thượng với gã hàng xóm

Tâm sự 02/06/2023 11:39

Hai vợ chồng sinh lý đều khỏe nên có những đêm làm chuyện ấy tới 3 lần là điều bình thường và chưa bao giờ Huy khiến vợ phải phật ý cả.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy cuộc sống vợ chồng Ngân và Huy khá hạnh phúc, người người đều tấm tắc khen nhà có phúc được cả vợ lẫn chồng. Dù công việc của Ngân đem lại nguồn thu nhập cao hơn chồng nhưng Ngân chẳng bao giờ tỏ thái độ khinh thường chồng cả. Còn Huy dẫu đảm đương việc nhà, đưa đón con đi học nhưng anh vẫn luôn vui vẻ và yêu thương vợ hết mực.

Khi bé Vân cũng được 3 tuổi thì Huy có ngỏ ý với Ngân là sinh thêm bé nữa cho bé Vân nó có em, Ngân nói cô đang tranh chức trưởng phòng kinh doanh nên xin khất chồng 1 năm nữa. Huy sẵn sàng đồng ý vì hơn ai hết anh hiểu rõ công việc của vợ.

Có lần, có anh bạn ở xa ghé nhà chơi thì thấy Huy đang chuẩn bị cơm nước, tắm rửa cho con thì anh bạn trêu:

- Quen chú được chục năm mà không ngờ chú chiều vợ kinh thật đấy! Anh là anh phục chú khoản này, anh là anh chịu. Mà chú có thấy công việc của vợ có nhiều mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều đàn ông thành đạt, chú không sợ mất vợ sao?

Huy trả lời:

- Chính vì biết vợ tiếp xúc với nhiều người đàn ông hơn mình nên em càng phải chiều vợ để cô ấy không có giây phút nào bị lầm lỡ khi ở bên ngoài đấy anh à. Có ông chồng chiều chuộng, yêu thương đợi sẵn ở nhà rồi thì còn bà vợ nào nỡ lăng nhăng nữa chứ.

Hùng hục làm liền 3 hiệp, vợ kêu mệt đòi qua phòng con ngủ, chồng lén theo sau thì 'rụng rời' khi thấy vợ 'hành sự' ngay trên sân thượng với gã hàng xóm - Ảnh 1
Hai vợ chống sinh lý đều khỏe nên làm 3 hiệp một lúc là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Người bạn nghe thấy cũng phục bạn mình lắm.

Vợ chồng Huy hợp nhau mọi thứ, từ tính cách, cuộc sống đời thường cho đến chuyện ân ái vợ chồng cũng viên mãn lắm. Sinh lý của cả 2 đều khỏe nên có những đêm vợ chồng làm chuyện ấy tới 3 lần là điều bình thường và chưa bao giờ Huy khiến vợ phải phật ý cả.

Đợt vừa rồi Ngân đi công tác 1 tháng nên vợ chồng kiêng chuyện đó cũng khá lâu. Ngay hôm vợ về Huy háo hức lắm, nhấm nháy vợ:

- Hôm nay phải 3 ‘hiệp’ vợ nhé, kiêng cả tháng rồi chồng thèm chết. 

Ngân chỉ cười nhẹ một cái mà không có ý từ chối.

Vậy là sau 1 tháng xa cách, hai vợ chồng lại lao vào nhau vồ vập như những cặp đôi mới cưới.

Xong 3 “hiệp” Ngân nói với chồng là muốn sang phòng con ngủ cho ngon. Huy thấy vợ mới đi về còn mệt nên Huy không nói gì. Tuy nhiên, trong lúc vợ đem đồ sang phòng con thì vợ lại lén cầm thêm 1 hộp bao cao su. Huy lập tức có cảm giác không hay: Tại sao qua phòng con lại mang theo cái thứ đó làm gì? Huy lập tức lén đi theo Ngân, thì anh bất ngờ khi thấy Ngân không qua phòng con lại đi thẳng lên sân thượng.

Hùng hục làm liền 3 hiệp, vợ kêu mệt đòi qua phòng con ngủ, chồng lén theo sau thì 'rụng rời' khi thấy vợ 'hành sự' ngay trên sân thượng với gã hàng xóm - Ảnh 2
Vừa làm xong 3 hiệp, vợ đã lên sân thượng tìm gặp gã hàng xóm để 'xin' một hiệp nữa - Ảnh minh họa: Internet

Vừa mới bước tới cửa sân thượng Huy chết đứng khi nghe có tiếng người:

- Hay làm ngay ở đây thôi anh, sợ sang nhà anh rồi lúc chồng em tỉnh chồng em vào phòng con lại không thấy em đâu thì không hay.

- Vậy giờ em bù anh mấy hiệp nào?

- Gớm chưa! Lại còn đòi mấy hiệp. Cả tháng vừa rồi đi theo em, ngày nào mình chả làm tình, em mệt rồi, nãy mới phục vụ ông chông già 3 "hiệp" rồi.

Huy như chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, anh lao lên đạp tung cái cửa sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến Huy rụng rời. Người đứng trước mặt anh là gã hàng xóm nhà bên và vợ mình.

Gã hàng xóm nhanh chân thoát thân theo đường mà hắn leo lên. Còn với cô vợ, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và không nói được lời nào. Huy vẫn không thể nào cho vợ một cái tát vì anh luôn yêu vợ mình hết lòng, anh im lặng rồi lặng lẽ đi xuống, để lại cô vợ với màn đêm im lặng đến đáng sợ.

Bồ tự hào đến khoe: 'Chị mất trinh nên anh ấy mới theo em đấy', vợ chỉ đáp một câu khiến cô bồ nhí giận run bần bật, hậm hực ra về

Bồ tự hào đến khoe: 'Chị mất trinh nên anh ấy mới theo em đấy', vợ chỉ đáp một câu khiến cô bồ nhí giận run bần bật, hậm hực ra về

Đã đành chuyện anh phản bội, chuyện tệ hơn thế là nhân tình của anh còn cả gan dám đến tận nhà tôi tìm tôi để làm loạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva vợ ngoại tình vợ ngoại tình với hàng xóm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 33 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 33 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền