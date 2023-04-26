Cánh mày râu MÊ MẨN 3 'tư thế yêu' tưởng lạ mà quen, chị em nên biết để chàng 'đổ gục trên giường'

Tâm sự Eva 26/04/2023 14:30

Hầu hết các chàng trai đều thích được trải nghiệm cảm giác mới lạ khi 'ân ái', chị em phụ nữ có thể học hỏi một vài 'tư thế' dưới đây để khiến chàng say mê cả đời.

Nếu muốn để anh ấy say mê và khó rời nửa bước, nàng nên thử một vài “tư thế yêu” mà chàng thích, đáp ứng những mong mỏi của chàng.

“Tư thế yêu" có muôn hình vạn trạng giúp cặp đôi dễ dàng thử và trải nghiệm mỗi ngày.

Màn dạo đầu chậm rãi và nồng nàn

Những nụ hôn quấn quýt mãnh liệt, những cái vuốt ve chậm rãi và vấn vít từ đôi tay mềm mại của nàng sẽ khiến chàng mê đắm. Dùng lưỡi, môi để hôn và khám phá những nơi mà cả 2 thích. Một màn dạo đầu đủ lâu và chậm rãi sẽ khiến mọi tế bào được đánh thức.

Cánh mày râu MÊ MẨN 3 'tư thế yêu' tưởng lạ mà quen, chị em nên biết để chàng 'đổ gục trên giường' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm chuyện ấy trên sofa

Nếu muốn là người kiểm soát trong cuộc yêu, nàng có thể tận dụng chiếc sofa để thực hiện tư thế nữ cao bồi (cowgirl). Bạn có thể ngồi bên trên và điều chỉnh nhịp độ cũng như độ sâu khi chàng thâm nhập khi thực hiện tư thế quan hệ này. Không những vậy, chàng còn có thể nhìn và chạm vào cơ thể nàng, nhất là vòng 3 nóng bỏng nhất là cowgirl đảo ngược.

Cánh mày râu MÊ MẨN 3 'tư thế yêu' tưởng lạ mà quen, chị em nên biết để chàng 'đổ gục trên giường' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yêu trước gương, tăng khoái cảm gấp 1000 lần

Thêm một chiếc gương trong phòng ngủ và cùng nhau ân ái trước gương. Cả 2 sẽ cảm nhận được cảm giác sung sướng, đê mê gấp 1000 lần khi ân ái thông thường. Chàng và nàng có thể nhìn thấy những biến động đầy mê lực trên cơ thể của cả 2, cảm giác muốn chiếm hữu lấy nhau ngày càng mãnh liệt.

3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến chàng 'phát điên', bất cứ lúc nào cũng muốn chìm trong 'ân ái', không thể 'kiềm chế' lại được - đảm bảo hôn nhân 'nồng cháy' như lúc mới yêu

3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến chàng 'phát điên', bất cứ lúc nào cũng muốn chìm trong 'ân ái', không thể 'kiềm chế' lại được - đảm bảo hôn nhân 'nồng cháy' như lúc mới yêu

Áp dụng những tuyệt chiêu đơn giản nhưng không hề giản đơn này trong lúc 'yêu' sẽ khiến chàng say đắm bạn không rời, mê bạn như điếu đổ.

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