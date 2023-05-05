Đâu là tư thế quan hệ 'cực kỳ' nguy hiểm, cánh mày râu cần phải tránh kẻo mất luôn 'của quý'?

Tâm sự Eva 05/05/2023 19:32

Nhiều cặp đôi có xu hướng tìm hiểu những tư thế mới mẻ và tạo 'cảm hứng' cho cả hai, thế nhưng có một tư thế có thể khiến cánh mày râu găp nguy hiểm, nên đặc biệt lưu ý.

Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát và kết quả cho thấy: "Việc quan hệ tình dục với tư thế "người phụ nữ ở trên" có khả năng gây ra nhiều rủi ro nhất đối với việc gãy dương vật".

Tỷ lệ này đối với tư thế doggy và tư thế quan hệ truyền thống lần lượt là 29% và 21%.

Nguyên nhân là khi người phụ nữ ở vị trí bên trên, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô ấy sẽ đặt lên trên dương vật đang ở trạng thái cương cứng, chính vì vậy, bất kỳ sự chuyển động mạnh mẽ nào đều có thể làm tổn thương đến dương vật.

Đâu là tư thế quan hệ 'cực kỳ' nguy hiểm, cánh mày râu cần phải tránh kẻo mất luôn 'của quý'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, khi người đàn ông nắm quyền chủ động cuộc vui, anh ta có thể kiểm soát được quá trình thâm nhập để tránh làm tổn hại đến dương vật.

Các bác sĩ và các học giả cũng đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trong suốt 13 năm đối với các trường hợp nghi ngờ bị gãy dương vật.

Kết quả, một nửa số bệnh nhân cho biết, dấu hiệu đầu tiên của việc dương vật bị gãy là xuất hiện âm thanh của một vết nứt sau đó là cảm giác đau đớn.

Thời gian từ lúc người đàn ông phát hiện ra tình trạng gãy dương vật cho đến khi họ được chuyển đến bệnh viện là từ 0,5-6 giờ.

Đâu là tư thế quan hệ 'cực kỳ' nguy hiểm, cánh mày râu cần phải tránh kẻo mất luôn 'của quý'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng trong số 44 người đàn ông đến bệnh viện vì nghi ngờ gãy dương vật thì có đến 42 trường hợp được xác định là đúng sau khi đã được bác sĩ đánh giá lâm sàng, chụp X quang và phẫu thuật.

Trong số này, 28 người bị thương do quan hệ dị tính, 4 trường hợp là do quan hệ tình dục đồng tính, 6 trường hợp là kết quả của việc thủ dâm không đúng cách và 4 trường hợp không rõ nguyên nhân.

Gãy dương vật là một tai nạn phòng the khá phổ biến thường gây ra sự sợ hãi và bối rối cho người mắc phải. Nếu không được cấp cứu kịp thời, việc gãy dương vật có thể dẫn đến suy giảm chức năng tình dục của người đàn ông.

(Nguồn Telegraph)

Những địa điểm thực hiện "cuộc yêu" tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết

Những địa điểm thực hiện "cuộc yêu" tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết

Thay đổi địa điểm 'yêu' sẽ giúp cho bạn và người thương có những cảm giác mới mẻ hơn thay vì chỉ làm trong phòng ngủ. Thế nhưng, hãy nhớ lưu ý để tránh gặp những 'tai nạn' bất ngờ không đáng có nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ nguy hiểm

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 47 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 51 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo