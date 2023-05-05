Đâu là tư thế quan hệ 'cực kỳ' nguy hiểm, cánh mày râu cần phải tránh kẻo mất luôn 'của quý'?

Nhiều cặp đôi có xu hướng tìm hiểu những tư thế mới mẻ và tạo 'cảm hứng' cho cả hai, thế nhưng có một tư thế có thể khiến cánh mày râu găp nguy hiểm, nên đặc biệt lưu ý.

Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát và kết quả cho thấy: "Việc quan hệ tình dục với tư thế "người phụ nữ ở trên" có khả năng gây ra nhiều rủi ro nhất đối với việc gãy dương vật".

Tỷ lệ này đối với tư thế doggy và tư thế quan hệ truyền thống lần lượt là 29% và 21%.

Nguyên nhân là khi người phụ nữ ở vị trí bên trên, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô ấy sẽ đặt lên trên dương vật đang ở trạng thái cương cứng, chính vì vậy, bất kỳ sự chuyển động mạnh mẽ nào đều có thể làm tổn thương đến dương vật.

Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, khi người đàn ông nắm quyền chủ động cuộc vui, anh ta có thể kiểm soát được quá trình thâm nhập để tránh làm tổn hại đến dương vật.

Các bác sĩ và các học giả cũng đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trong suốt 13 năm đối với các trường hợp nghi ngờ bị gãy dương vật.

Kết quả, một nửa số bệnh nhân cho biết, dấu hiệu đầu tiên của việc dương vật bị gãy là xuất hiện âm thanh của một vết nứt sau đó là cảm giác đau đớn.

Thời gian từ lúc người đàn ông phát hiện ra tình trạng gãy dương vật cho đến khi họ được chuyển đến bệnh viện là từ 0,5-6 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng trong số 44 người đàn ông đến bệnh viện vì nghi ngờ gãy dương vật thì có đến 42 trường hợp được xác định là đúng sau khi đã được bác sĩ đánh giá lâm sàng, chụp X quang và phẫu thuật.

Trong số này, 28 người bị thương do quan hệ dị tính, 4 trường hợp là do quan hệ tình dục đồng tính, 6 trường hợp là kết quả của việc thủ dâm không đúng cách và 4 trường hợp không rõ nguyên nhân.

Gãy dương vật là một tai nạn phòng the khá phổ biến thường gây ra sự sợ hãi và bối rối cho người mắc phải. Nếu không được cấp cứu kịp thời, việc gãy dương vật có thể dẫn đến suy giảm chức năng tình dục của người đàn ông.

(Nguồn Telegraph)

Những địa điểm thực hiện "cuộc yêu" tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết Thay đổi địa điểm 'yêu' sẽ giúp cho bạn và người thương có những cảm giác mới mẻ hơn thay vì chỉ làm trong phòng ngủ. Thế nhưng, hãy nhớ lưu ý để tránh gặp những 'tai nạn' bất ngờ không đáng có nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/au-la-tu-the-quan-he-cuc-ky-nguy-hiem-canh-may-rau-can-phai-tranh-keo-mat-luon-cua-quy-578703.html