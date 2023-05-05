Những địa điểm thực hiện "cuộc yêu" tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết

Tâm sự Eva 05/05/2023 12:50

Thay đổi địa điểm 'yêu' sẽ giúp cho bạn và người thương có những cảm giác mới mẻ hơn thay vì chỉ làm trong phòng ngủ. Thế nhưng, hãy nhớ lưu ý để tránh gặp những 'tai nạn' bất ngờ không đáng có nhé.

Nhà bếp

Nguồn gốc của việc ân ái trong gian bếp thường xuất hiện từ các bộ phim tình cảm lãng mạn. Khi nữ chính đang cặm cụi nấu nướng thì người nam sẽ xuất hiện từ phía sau và dành tặng nàng những nụ hôn. Sau đó “cuộc yêu” sẽ bắt đầu đầy kích thích và hứng khởi. Điều này khiến cho nhiều người muốn thử "bắt chước", vậy nhưng đây là một không gian ẩn chứa nhiều tai nạn nguy hiểm. Theo đó, khu vực bếp chính là nơi chứa nhiều dụng cụ nấu ăn có tính sát thương như kéo, dao, bếp gas… rất dễ gây tổn thương cho cả hai trong khi “hành sự”.

Những địa điểm thực hiện 'cuộc yêu' tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách

Phòng khách tưởng chừng như một địa điểm không thể tuyệt vời hơn cho các “cuộc yêu” vì nơi đây được ví như một căn phòng thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi để cả hai có thể mặc sức “yêu”. Một trong những địa điểm các cặp đôi thường lựa chọn là chiếc ghế sô pha, bởi nó giống như chiếc giường thu nhỏ. Tuy nhiên cũng chính bởi như bản sao thu nhỏ của chiếc giường, nên rất dễ xảy ra tai nạn khi bạn đang ở cao trào. Theo đó, khi cả hai đang “yêu” quên cả lối về sẽ rất dễ ngã xuống đất, gây chấn thương.

Hơn nữa, khu vực phòng khách thường là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, bạn sẽ dễ gặp những tình huống xấu hổ vì bị người khác bắt gặp.

Những địa điểm thực hiện 'cuộc yêu' tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới nước

Quan hệ dưới nước là một cách mà nhiều cặp đôi muốn và đã từng áp dụng. Đây là một trong những cách tăng khoái cảm cho cả hai khi đời sống tình dục đang trở nên nhàm chán, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Chính vì vậy không ít người đã thừa nhận, “yêu” dưới nước, đặc biệt trong làn nước ấm mang lại nhiều vui thú và dễ đạt cực khoái hơn trong phòng ngủ.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Đại học California (Mỹ), quan hệ dưới nước sẽ gia tăng nguy cơ nhiễm trùng vùng kín ở cả nam và nữ, nhất là môi trường hồ bơi công cộng hay bãi biển. Theo đó, hồ bơi công cộng là nơi có nhiều người đến tắm nên một lượng lớn vi khuẩn có thể ẩn dưới làn nước và gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục cho bạn. Ngoài ra, nước rửa sạch chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể, tạo ra ma sát nhiều hơn, làm tăng nguy cơ cọ sát và dễ làm tổn thương trong âm đạo.

Những địa điểm thực hiện 'cuộc yêu' tạo cảm giác mới mẻ nhưng lại tiềm ẩn những nguy hiểm không phải cặp đôi cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế trước khi lựa chọn một địa điểm mới để mang lại cảm giác mới cho cả hai, các cặp đôi hãy thật cẩn thận và đề phòng những tai nạn bất ngờ khi đang "hành sự", giúp cuộc "yêu" trở nên trọn vẹn hơn.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the địa điểm quan hệ

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