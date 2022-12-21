8 kiểu phụ nữ dễ dính vào chuyện ngoại tình: Dù ở tuổi nào cũng lừa dối bạn đời chỉ vì tính "ham mê của lạ"

Tâm sự Eva 21/12/2022 20:46

Theo khảo sát cho biết những kiểu phụ nữ dưới đây dễ vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng, phản bội lại gia đình của mình, đàn ông nên lưu ý.

Kiểu phụ nữ phóng khoáng không coi trọng gia đình

Trong cuộc sống có nhiều kiểu phụ nữ thích sự tự do phóng khoáng, ít coi trọng giá trị truyền thống, coi trọng nền tảng gia đình. Những kiểu phụ nữ này luôn tôn trọng nhu cầu của bản thân mình trước tiên. Chính vì vậy, họ dễ vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng, cắm sừng chồng của mình, bởi các mối quan hệ này mang tới cho họ sự vui vẻ, hứng thú thăng hoa.

8 kiểu phụ nữ dễ dính vào chuyện ngoại tình: Dù ở tuổi nào cũng lừa dối bạn đời chỉ vì tính 'ham mê của lạ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy thích thu hút sự chú ý

Việc nhiều người đàn ông ghen tuông khi thấy vợ mình ăn mặc đẹp, ánh mắt lúng liếng. Một người phụ nữ không ngừng khao khát sự chú ý có thể lừa dối bạn đời của mình nếu cô ấy cảm thấy không nhận được đủ sự quan tâm. Cô ấy sẽ là con mồi dễ dàng cho bất kỳ người đàn ông nào dành cho sự quan tâm khiến cô cảm thấy mình xứng đáng.

Phụ nữ tài giỏi, thu nhập cao

Phụ nữ tài giỏi, thu nhập cao thường rất tự tin vào bản thân. Họ dễ vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng. Nếu như đàn ông có tiền dễ sinh ra tính xấu thì người phụ nữ có tiền cũng không khác gì nhiều.

Khi người phụ nữ chủ động về tài chính, hoặc có nguồn thu nhập cao sẽ tự do làm điều mình muốn, từ việc đi chăm sóc sắc đẹp, mua sắm đồ hiệu và chắc chắn có những "vệ tinh" vây quanh.

Đặc biệt, nếu như người vợ có thu nhập cao hơn chồng thì cuộc hôn nhân đa phần lại trở nên nhạt nhẽo, không tìm thấy tiếng nói chung với bạn đời. Do không còn được sự thấu hiểu, cảm thông từ chồng nên phụ nữ có tiền thường tìm đến người phù hợp hơn.

8 kiểu phụ nữ dễ dính vào chuyện ngoại tình: Dù ở tuổi nào cũng lừa dối bạn đời chỉ vì tính 'ham mê của lạ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cả thèm chóng chán

Một người phụ nữ nhanh bị chán, dễ thấy cuộc sống buồn tẻ thường sẽ lừa dối bạn đời để giảm sự nhàm chán hoặc tìm thêm hứng thú cho mình. Những kiểu phụ nữ này thường thích đứng núi này trông núi nọ, vướng vào chuyện ngoại tình ngoài luồng khiến gia đình tan nát.

Kiểu người phụ nữ ham hư vinh

Đây là mẫu người phụ nữ bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn, họ chỉ muốn sống trong nhung lụa giàu sang và hưởng thụ cuộc sống chứ không muốn vùi mình trong mớ công việc gia đình hay chăm sóc chồng con.

Kiểu người phụ nữ này rất dễ ngoại tình để đạt được mục đích của cô ta là sống an nhàn và hưởng thụ. Có câu nói "sương gió phủ đời trai, tiền tài che mắt gái" quả đúng không sai, phụ nữ hám hư vinh có thể gạt bỏ tất cả chỉ vì đồng tiền và những thứ vật chất hào nhoáng, cô ấy sẵn sàng vì tiền mà quên tình nghĩa vợ chồng. Vì tiền, cô ấy sẵn sàng bỏ chồng bỏ con, đánh đổi cả hạnh phúc gia đình.

8 kiểu phụ nữ dễ dính vào chuyện ngoại tình: Dù ở tuổi nào cũng lừa dối bạn đời chỉ vì tính 'ham mê của lạ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bị chồng cắm sừng

Khi bị phản bội trong hôn nhân, nếu không thể ly hôn, nhiều phụ nữ có xu hướng cũng phản bội chồng để anh ta nếm trải nỗi đau khổ mà mình phải chịu đựng.

Thậm chí, không ngoại trừ phương án những người phụ nữ sẽ lựa chọn ngoại tình nhằm mục đích trả thù chồng, hay chứng minh rằng bản thân vẫn còn nhiều giá trị.

Người phụ nữ nhu cầu cao trong chuyện ấy

Kiểu người phụ nữ này rất dễ tìm đến người đàn ông khác để thỏa mãn nhu cầu khi chồng không đáp ứng được nhu cầu của cô ta. Ham muốn tình dục khiến cô ấy không kiểm soát được bản thân và rất dễ sa ngã.

Sự hòa hợp và đồng điệu trong chuyện chăn gối rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến quan hệ vợ chồng nên nếu lấy phải cô vợ có nhu cầu cao các ông chồng nên xác định tư tưởng chắc chắn một ngày không xa cô ấy sẽ ra ngoài tìm người thỏa mãn nếu chồng không đáp ứng vừa lòng họ.

Đàn bà dại sẽ tự đạp đổ chính hôn nhân của mình khi cứ nhất mực đòi hỏi 4 điều này ở chồng

Đàn bà dại sẽ tự đạp đổ chính hôn nhân của mình khi cứ nhất mực đòi hỏi 4 điều này ở chồng

Người phụ nữ thông minh là người chẳng bao giờ đòi hỏi điều này ở đàn ông. Đối với đàn ông họ cũng cảm thấy bạn ‘rẻ mạt’ khi mở miệng ra là chỉ biết đòi hỏi ở họ những điều này.

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