4 câu nói thì thầm ở trên giường của chồng khiến vợ mê mệt, đắm đuối hơn cả 'chuyện ấy'

Tâm sự Eva 07/12/2023 11:31

Đàn ông khi yêu không chỉ có hành động âu yếm ngọt ngào, hay thân mật nóng bỏng mà còn muốn chăm sóc đến sức khỏe, cơ thể của bạn. Vì anh ấy yêu bạn, muốn sống cùng bạn nên luôn muốn bạn sống khỏe mạnh. Bạn vui và khỏe thì anh ấy cũng thấy yên tâm hơn.

“Hôm nay em có gì vui không?”

Với đàn ông yêu thật lòng, thời gian ở trên giường không chỉ là để thân mật xác thịt. Sau một ngày, anh ấy muốn biết tâm trạng và suy nghĩ của bạn. Anh ấy sẽ thường hỏi công việc của bạn thế nào, bạn có chuyện gì vui hay không hài lòng không? Anh ấy muốn nghe bạn kể đã trải qua những gì suốt một ngày để không bỏ lỡ mọi thứ thuộc về bạn.

4 câu nói thì thầm ở trên giường của chồng khiến vợ mê mệt, đắm đuối hơn cả 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Anh ấy muốn nghe hết bạn kể đã trải qua suốt một ngày để không bỏ lỡ bất cứ việc gì thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng yêu bạn sâu đậm càng muốn dành thời gian trên giường để trò chuyện, lắng nghe bạn nói. Dù bạn chỉ nói những chuyện thường ngày nhỏ nhặt thì anh ấy vẫn chăm chú lắng nghe. Kỳ thực, tìm được một người chịu lắng nghe bạn nói khi "trên giường” như thế không dễ nếu họ không thật lòng quý trọng và yêu thương bạn.

“Để anh xoa bóp cho em”

Đàn ông yêu bạn luôn quan trọng đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn thấy mỏi mệt, anh ấy sẽ tìm cách giúp bạn thấy dễ chịu hơn. Đặc biệt khi ở trên giường, trong không gian nghỉ ngơi của cả hai, đàn ông thật lòng thường muốn dùng hành động thiết thực giúp bạn thoải mái hơn, chẳng hạn như xoa bóp. Thậm chí, nhiều người đàn ông còn tình nguyện ngâm chân cho vợ khi vợ than khó chịu, không khỏe.

Đàn ông khi yêu không chỉ có hành động âu yếm ngọt ngào, hay thân mật nóng bỏng mà còn muốn chăm sóc đến sức khỏe, cơ thể của bạn. Vì anh ấy yêu bạn, muốn sống cùng bạn nên luôn muốn bạn sống khỏe mạnh. Bạn vui và khỏe thì anh ấy cũng thấy yên tâm hơn.

“Em có thấy thoải mái không?”

4 câu nói thì thầm ở trên giường của chồng khiến vợ mê mệt, đắm đuối hơn cả 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Anh ấy không chỉ biết đến cảm giác của bản thân mà còn muốn đem đến cho bạn những thăng hoa trong đời sống tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói đàn ông chân thành thường xuyên hỏi ngay cả khi làm chuyện ấy hay những lúc nghỉ ngơi trên giường cùng nhau. Nếu cùng nhau làm chuyện ấy, anh ấy muốn nghe suy nghĩ và cảm giác của bạn. Đây là dấu hiệu rõ nhất của người đàn ông yêu thật lòng. Anh ấy không chỉ biết đến cảm giác của bản thân mà còn muốn đem đến cho bạn những thăng hoa trong đời sống tình dục.

Cũng là câu nói này, đàn ông yêu bạn sẽ hỏi để biết bạn có thấy dễ chịu hay không. Chỗ nằm của bạn có thoải mái không? Có nên hạ nhiệt độ máy điều hòa hay tắt đèn đi không? Anh ấy cũng có thể là người thường thức dậy giữa đêm để đắp chăn cho bạn. Đây là dấu hiệu đàn ông để ý đến chất lượng giấc ngủ cho bạn sau đó. Bạn có thể ngủ ngon bên cạnh chính là điều làm anh ấy thấy hài lòng.

“Hôm nay của anh…”

Khi đàn ông yêu ai nhiều, anh ấy sẽ muốn trò chuyện, chia sẻ về bản thân. Đặc biệt là sau một ngày, khi cả hai đang nằm cạnh nhau, anh ấy muốn kể bạn nghe về những gì đã xảy ra, anh ấy đang gặp phải chuyện gì, muốn bạn lắng nghe những gì. Anh ấy chỉ muốn kể cùng bạn, hoặc hỏi ý kiến của bạn. Nhưng những gì vất vả, khó khăn quá anh ấy sẽ chỉ giữ riêng mình, không muốn làm bạn lo lắng.

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