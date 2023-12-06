Gia đình nhà chồng cũng chẳng có gì cần suy nghĩ vì ông bà cũng khá tâm lý. Nhưng có một chuyện đấy là vợ chồng anh chị chồng dù đã kết hôn được 5 năm nhưng cũng vẫn chưa có con. Anh chồng tôi sức khỏe cũng như tâm lý đôi lúc không được bình thường lắm. Nhưng chị chồng vẫn kiên trì ở bên, đôi lúc chị cũng tâm sự với tôi rằng "cũng buồn nhưng đã là duyên phận, anh ấy cũng tốt nên chị gắng ở bên anh đến lúc nào duyên đoạn thì chia tay".

Tôi lấy chồng được 3 năm. Hiếm muộn nên mãi đợt vừa rồi tôi mới sinh con đầu lòng. Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, mức thu nhập không khá nhưng đều và ổn định. Nhà chồng tôi đông anh em, hiện tại có vợ chồng tôi và vợ chồng anh chồng sống cùng bố mẹ chồng.

Lần đó, anh chồng tôi cùng bố mẹ chồng vào nam thăm anh em họ hàng. Chồng tôi vì dở một vài việc nên không đi được. Tôi thì con nhỏ càng không thể đi. Chị chồng cũng cáo việc cơ quan nên ở nhà.

Căn nhà giờ chỉ có 3 người, tối tối chị chồng vẫn lên phòng chơi với tôi và con nhiều hôm khuya muộn mới về. Chắc có lẽ chị cô đơn lắm. Đêm ấy, tôi tỉnh dậy pha sữa cho con như mọi lần. Quờ tay sang bên cạnh, không thấy chồng đâu, sau khi cho con ăn xong. Tôi xuống nhà tìm chồng tiện thể tìm đồ gì ăn vì hồi tối mệt nên tôi ăn được ít.

Khi đi qua phòng chị dâu. Tôi vẫn thấy phòng chị sáng đèn. Định gõ cửa thì thấy cửa không đóng mà chỉ khép. Qua khe hở, tôi thấy chồng mình đang ở trong đó. Còn chị dâu thì đang quỳ trước chân chồng tôi cầu xin.



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- Chị xin em, giúp chị đừng nói bí mật này cho ai hết cả. Chị không muốn anh T buồn đâu. Chị sẽ không tái phạm nữa. Nhưng chị cũng là đàn bà, chị cũng cần một gia đình và một đứa con. Nhưng anh T. lại không làm được điều đó. Đợt này mọi người cứ tưởng anh ấy vào nam thăm bà con thực chất là chữa vô sinh. Cả nhà không cho chị đi vì sợ chị sẽ buồn, tủi thân nhưng chi biết hết.

- Em biết anh T. nhà em không làm tròn được bổn phận nhưng chị cũng không nên giấu diếm anh ấy chuyện ngoại tình. Thà chị cứ ly hôn anh ấy mà tìm hạnh phúc mới chẳng ai nói, đằng này.

- Chị sợ anh T. sẽ sốc em ơi, xin em, đừng nói với ai cả...

Có lẽ câu chuyện sẽ còn dài thêm nhưng tôi không dám đứng đó nghe nữa. Mọi thứ đã rõ ràng. Chị dâu ngoại tình và chồng tôi biết chuyện đó. Bây giờ chị ấy xin anh giữ bí mật nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, tôi cũng chẳng biết nên làm gì trong tình huống này nữa.