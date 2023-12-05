Nếu cảm thấy "chuyện ấy" của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm

Phụ nữ yêu 05/12/2023 13:16

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một lý do khác khiến quan hệ tình dục vào ban đêm hoặc ngay trước khi ngủ không mang lại kết quả thỏa mãn.

9h tối đến 1h sáng

Mặc dù buổi tối có vẻ là khoảng thời gian quan hệ tình dục hợp lý, đó cũng là thời điểm cơ thể cố gắng thư giãn. Sau một ngày làm việc bận rộn, cơ thể cần được nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng.

Vì vậy, về mặt khoa học, đây không được coi là thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục – việc đòi hỏi nhiều năng lượng.

Một số người có thể nói rằng tình dục có thể giúp giảm stress. Nhưng sự thật là tình dục trước khi ngủ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Đôi khi, nó có thể gây ra cảm xúc không hài lòng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một lý do khác khiến quan hệ tình dục vào ban đêm hoặc ngay trước khi ngủ không mang lại kết quả thỏa mãn. Đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt về thời gian ham muốn. So với nam giới, phụ nữ có xu hướng mệt mỏi hơn vào buổi tối. Và điều này có thể ngăn cản con đường tiến đến sự thăng hoa.

Nếu cảm thấy 'chuyện ấy' của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tắm xong 

Với y học hiện đại thì không có chống chỉ định tuyệt đối về thời gian, không gian. Tuy nhiên, có những vấn đề về sức khoẻ vẫn cần được lưu ý và tránh trong "chuyện ấy". Chẳng hạn không nên làm chuyện ấy sau khi tắm xong, ăn no hoặc sử dụng rượu bia.

Với mùa hè nắng nóng, sau khi tắm xong thì không có vấn đề gì nhưng nếu mùa đông, sau khi tắm xong mà điều kiện nhiệt độ, không gian chưa kiểm soát được có thể bị cảm lạnh, nhiễm lạnh. Chưa kể khi tắm xong, cơ thể mất một phần nhiệt lượng và khi hoạt động tình dục cường độ cao sẽ tiếp tục mất đi năng lượng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khi vừa ăn xong

Nếu cảm thấy 'chuyện ấy' của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo giới chuyên môn, khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no, vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn.

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