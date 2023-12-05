3 điều dại dột phụ nữ chớ nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích!

Phụ nữ yêu 05/12/2023 04:29

Phụ nữ thông minh luôn biết những gì nên giữ lại, những gì nên nói ra nên chồng cả đời say mê nửa bước không rời. Phụ nữ nông cạn không biết trọng lượng của lời nói nên đàn ông dần xa cách, yêu đến mấy cũng tìm đủ cách để chia tay.

Nói xấu bạn bè của chồng

Phụ nữ đừng bao giờ phân biệt bạn anh, bạn em mà hãy xem bạn bè của cả hai là bạn bè của chúng ta. Hãy làm quen với bạn bè của đối phương, hãy nỗ lực để trở nên thân thiết với bạn bè của đối phương thì bạn ắt sẽ được lòng người đàn ông của mình.

Ngược lại, nếu ra sức nói xấu, chê bai “em thấy anh A bạn anh không phải là người tốt, anh đừng chơi với anh ấy nữa”, “chị B bạn anh vô duyên thế mà anh cũng làm bạn được”,… ắt sẽ khiến chàng bực dọc. Hãy nhớ, nếu không có đủ khôn khéo, tinh tế bạn sẽ phá hoại mối quan hệ của chồng, khiến anh ấy không muốn đưa bạn đến bất cứ cuộc gặp gỡ nào nữa. 

3 điều dại dột phụ nữ chớ nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói về trục trặc trong hôn nhân

Ông bà ta có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề mình đang gặp phải. Thế nên, nếu hôn nhân trắc trở, vợ chồng bất hòa cả hai cần ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau để có thể thay đổi vì nhau.

Việc kể với người khác về trục trặc hôn nhân chẳng thể giúp vợ chồng bạn giải quyết khúc mắc, mà còn vô tình đưa ra những lời khuyên không phù hợp. 

3 điều dại dột phụ nữ chớ nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói lời chê bai chồng

Đàn ông luôn muốn là cây tùng cây bách để vợ tựa nương, là người kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Thế nên, nếu chồng không kiếm được nhiều tiền bằng mình, nếu chồng không thành công bằng mình phụ nữ cũng đừng chê bai hay hơn thua với anh ấy.

Hãy nhớ, ra đường dù bạn giỏi giang, tài năng đến mấy thì khi về nhà hãy cứ là người vợ bé bỏng, yếu mềm để được chồng bảo bọc, chở che.

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Từ khóa:   hôn nhân tình yêu gia đình

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