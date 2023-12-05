Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên cơ thể chàng là đủ

Người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tính cách, nhân phẩm của một người sẽ vô tình bị tiết lộ thông qua ánh mắt của họ. Khi đàn ông chung tình, họ luôn dùng ánh mắt trìu mến, dịu dàng để nhìn bạn đời. Chàng mải miết ngắm nhìn người phụ nữ mình yêu trong sự si tình, ấm áp.

Ngược lại, khi làm điều có lỗi sau lưng vợ đàn ông tệ bạc sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt bạn đời. Họ lảng tránh ánh nhìn, sợ bị vợ phát giác ra việc mình đang tằng tịu bên ngoài thông qua ánh mắt khác lạ của mình.

Cuộc sống hôn nhân sẽ khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ gánh vác lên vai vô số trách nhiệm, cơm áo gạo tiền sẽ khiến cả hai không còn ngọt ngào với nhau như thuở đầu. Đây là điều rất dễ nhận ra, tất nhiên, các cặp đôi đều chấp nhận sự thay đổi này.

Tuy nhiên, nếu chồng bỗng dưng dùng lời mật ngọt, thường xuyên khen vợ bằng những lời có cánh thì chị em phải cảnh giác. Rất có thể, vì muốn qua mặt vợ nên đàn ông ngoại tình mới cố tỏ ra yêu thương chiều chuộng, dù lòng đang chất chứa hình bóng đàn bà khác.

3. Bàn tay

Một người đàn ông yêu vợ thương con sẽ luôn nắm lấy tay người phụ nữ mình yêu mỗi khi sánh bước. Chàng nắm tay bạn một cách tự nhiên khi ngồi gần, khi sang đường và cả khi đứng trước mọi người mà chẳng hề ngần ngại.

Ngược lại, đàn ông thay lòng sẽ luôn bỏ rơi vợ sau lưng, luôn đi trước mặc kệ vợ lẽo đẽo theo sau mà chẳng hề lo lắng, càng không nhận ra mình làm thế sẽ khiến vợ tủi thân.

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4. Đôi chân

Khi đàn ông yêu chân thành, khi xem gia đình là điều quan trọng nhất thì sau giờ tan làm nhà là nơi họ trở về. Dù bạn bè chèo kéo, đối tác cù rủ thì người đàn ông của gia đình vẫn từ chối tất thảy những cuộc vui để về ăn cơm vợ nấu, gắp cho con những món ngon.

Vậy nhưng, khi ngoại tình, đàn ông sẽ tìm đủ lý do để rời khỏi nhà. Họ luôn trong trạng thái cuồng chân, chỉ muốn chạy đến bên người thứ ba để được tận hưởng mối tình vụng trộm, thỏa mãn nhục dục.