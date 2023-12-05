Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên cơ thể chàng là đủ

Phụ nữ yêu 05/12/2023 04:26

Thay vì đoán mò, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhìn vào đúng 4 điểm này trên cơ thể đã biết ngay chồng một lòng một dạ vì vợ con hay đang lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài.

1. Đôi mắt 

Người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tính cách, nhân phẩm của một người sẽ vô tình bị tiết lộ thông qua ánh mắt của họ. Khi đàn ông chung tình, họ luôn dùng ánh mắt trìu mến, dịu dàng để nhìn bạn đời. Chàng mải miết ngắm nhìn người phụ nữ mình yêu trong sự si tình, ấm áp.

Ngược lại, khi làm điều có lỗi sau lưng vợ đàn ông tệ bạc sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt bạn đời. Họ lảng tránh ánh nhìn, sợ bị vợ phát giác ra việc mình đang tằng tịu bên ngoài thông qua ánh mắt khác lạ của mình. 

Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên cơ thể chàng là đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Miệng

Cuộc sống hôn nhân sẽ khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ gánh vác lên vai vô số trách nhiệm, cơm áo gạo tiền sẽ khiến cả hai không còn ngọt ngào với nhau như thuở đầu. Đây là điều rất dễ nhận ra, tất nhiên, các cặp đôi đều chấp nhận sự thay đổi này.

Tuy nhiên, nếu chồng bỗng dưng dùng lời mật ngọt, thường xuyên khen vợ bằng những lời có cánh thì chị em phải cảnh giác. Rất có thể, vì muốn qua mặt vợ nên đàn ông ngoại tình mới cố tỏ ra yêu thương chiều chuộng, dù lòng đang chất chứa hình bóng đàn bà khác. 

3. Bàn tay

Một người đàn ông yêu vợ thương con sẽ luôn nắm lấy tay người phụ nữ mình yêu mỗi khi sánh bước. Chàng nắm tay bạn một cách tự nhiên khi ngồi gần, khi sang đường và cả khi đứng trước mọi người mà chẳng hề ngần ngại.

Ngược lại, đàn ông thay lòng sẽ luôn bỏ rơi vợ sau lưng, luôn đi trước mặc kệ vợ lẽo đẽo theo sau mà chẳng hề lo lắng, càng không nhận ra mình làm thế sẽ khiến vợ tủi thân. 

Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên cơ thể chàng là đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Đôi chân

Khi đàn ông yêu chân thành, khi xem gia đình là điều quan trọng nhất thì sau giờ tan làm nhà là nơi họ trở về. Dù bạn bè chèo kéo, đối tác cù rủ thì người đàn ông của gia đình vẫn từ chối tất thảy những cuộc vui để về ăn cơm vợ nấu, gắp cho con những món ngon.

Vậy nhưng, khi ngoại tình, đàn ông sẽ tìm đủ lý do để rời khỏi nhà. Họ luôn trong trạng thái cuồng chân, chỉ muốn chạy đến bên người thứ ba để được tận hưởng mối tình vụng trộm, thỏa mãn nhục dục.

Phụ nữ khôn ngoan cần tinh thông 5 việc này để đắt giá trong mắt chồng

Phụ nữ khôn ngoan cần tinh thông 5 việc này để đắt giá trong mắt chồng

Dưới đây là những việc phụ nữ khôn ngoan phải tinh thông để xứng đáng được điểm mười tròn trĩnh trong mắt chồng, đồng thời cũng giữ được giá trị của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tình yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 59 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 15 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận