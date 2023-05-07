3 cách giúp cánh mày râu 'đạt cực khoái' cực nhanh, các nàng áp dụng sẽ khiến chàng luôn 'thèm khát' được 'yêu' mỗi ngày

Tâm sự Eva 07/05/2023 04:58

Để giúp chồng 'lên đỉnh', đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác chị em có thể học hỏi thêm những điều dưới đây. Chỉ cần ra tay một lần là khiến chồng 'đứ đừ'.

Muốn biết chồng mình đã thật sự hạnh phúc hay chưa phụ nữ có thể quan sát qua những điểm này. Nếu những cuộc ‘yêu’ gần đây của cả hai không xuất hiện những điều trên thì phụ nữ hãy giở ngay tuyệt chiêu này ra nhé.

Cách nhận biết chàng đã lên đỉnh

“Lên đỉnh” không chỉ mang đến cảm giác sung sướng mà còn khiến nam giới nhận được nhiều lợi ích sức khỏe. Ví dụ như hỗ trợ giảm cân, tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, tăng cường miễn dịch.

Dưới đây là một số biểu hiện cho thấy rằng chàng đang lên đỉnh:

Tim đập nhanh: Khi cảm nhận được sự kích thích thì nhịp tim và nhịp thở của nam giới sẽ nhanh hơn. Đồng thời một số chàng còn có thể bị nổi các nốt đỏ ở trên ngực, vai, bụng, cổ hay cả mặt.

Tốc độ làm tình nhanh, mạnh mẽ và có phần dứt khoát hơn. Đồng thời chàng thường cố đưa cậu nhỏ vào sâu bên trong âm hộ. Đây là biểu hiện mà các nàng có thể dễ dàng cảm nhận khi đang quan hệ.

Nhắm mắt hoặc có biểu hiện mơ màng: Khi khoái cảm dâng cao, nhiều chàng chia sẻ rằng họ có cảm giác như đang ở trong tình trạng bất tỉnh hay bị thôi miên. Cùng với đó nét mặt của chàng có biểu hiện mơ màng, hơi thở thường gấp gáp và hổn hển.

Phát ra âm thanh: Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 50% đàn ông sẽ phát ra âm thanh rên rỉ khi đạt được cực khoái. Còn 10% có biểu hiện cắn, thậm chí là khóc và chửi thề.

Xuất tinh: Nam giới đã xuất tinh khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên chị em cần biết rằng, xuất tinh và cực khoái là 2 cơ chế riêng biệt. Trong một số ít trường hợp, đàn ông vẫn có thể xuất tinh dù không đạt được cực khoái và ngược lại.

Những cách giúp chồng ‘lên đỉnh’

Màn dạo đầu

Màn dạo đầu trong chuyện “yêu” chính là bước chuẩn bị hoàn hảo. Nó giúp đưa cơ thể của cả bạn và chàng đến với những cảm xúc riêng biệt. Nó chính là một chuỗi các hành động kích thích tình dục. Bao gồm ôm hôn, thoát y, vuốt ve hay cả việc kích thích vào vùng kín trước khi lâm trận.

Có được màn dạo đầu hoàn hảo không chỉ tạo sự gắn kết cho các cặp đôi. Hơn nữa nó còn đánh thức được những xúc cảm tình dục, khiến cho 2 cơ thể thăng hoa hơn khi “yêu”.

Làm cho chàng đê mê trong màn dạo đầu có thể là thứ vũ khí lợi hại giúp cho chàng đạt được sự cực khoái trong giai đoạn lên đỉnh. Nếu nàng đang rụt rè và không biết phải làm gì thì hãy tiếp tục trang bị kiến thức tình dục cho mình càng sớm càng tốt.

3 cách giúp cánh mày râu 'đạt cực khoái' cực nhanh, các nàng áp dụng sẽ khiến chàng luôn 'thèm khát' được 'yêu' mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt chiêu làm tình bằng tay

Đàn ông thường có xu hướng thích tìm hiểu những chiêu thức tình dục nhiều hơn là phụ nữ. Tuy nhiên, để giúp cho cuộc yêu luôn có được sự hòa hợp, thăng hoa và viêm mãn thì các nàng cũng cần phải thật thành tạo và điêu luyện.

Nàng nên biết rằng, làm tình bằng tay cũng chính là một cách làm cho đàn ông lên đỉnh sung sướng hơn. Điều này còn đặc biệt quan trọng khi chàng đang có nhu cầu mãnh liệt nhưng nàng lại tới kỳ đèn đỏ hay chưa kịp trang bị vũ khí bảo vệ.

Chủ động thay đổi tư thế quan hệ

Ham muốn và hứng thú tình dục của cả 2 phái thường sẽ có xu hướng thuyên giảm khi các cặp đôi lặp đi lại chỉ 1 vài tư thế quan hệ trong nhiều lần làm tình. Để giúp chàng thỏa mãn nhiều hơn và có giai đoạn lên đỉnh cao trào, các nàng hãy biết chủ động thay đổi tư thế quan hệ khi “yêu”.

Đừng nên bó buộc cả 2 vào các tư thế quá quen thuộc. Thay vào đó nên thực hành những tư thế mới lạ để thử sức chàng. Đồng thời nếu chàng là người chủ động thì nàng cũng đừng quên việc hợp tác thật tốt. Nhất định không chỉ chàng mà bản thân nàng cũng sẽ nhận thấy rõ cảm xúc khác biệt.

3 cách giúp cánh mày râu 'đạt cực khoái' cực nhanh, các nàng áp dụng sẽ khiến chàng luôn 'thèm khát' được 'yêu' mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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