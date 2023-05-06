Lí do khiến cánh mày râu thích phụ nữ 'hư hỏng' và chủ động lúc 'ân ái', chị em không biết là phí cả đời!

Tâm sự Eva 06/05/2023 19:22

Phần lớn số đông đàn ông đều thích những người phụ nữ 'hư hỏng' lúc lên giường, việc này giúp cho 'cuộc vui' bớt nhàm chán, chị em luôn là người chủ động sẽ khiến các chàng 'hào hứng' hơn.

Nếu phụ nữ biết được những lí do mà chồng mình luôn muốn tìm cảm giác táo bạo, sự vẫy vùng trên giường chắc chắn rằng bạn sẽ hối hận tại sao mình lại không biết sớm hơn.

Cô ấy không ngại thể hiện cảm xúc khi lên giường

Những cô nàng hư hỏng không thích vòng vo, họ sẽ đi thẳng vào vấn đề một cách trực tiếp. Họ không thích chơi trò tâm lí và không ngần ngại thể hiện cảm xúc thật lên gương mặt của mình. Đối với đàn ông việc thấy được cảm xúc lúc ái ân là điều họ rất thích, nhưng ở cô vợ lại tế nhị giấu đi làm cho chàng cảm thấy nhàm chán.

Lí do khiến cánh mày râu thích phụ nữ 'hư hỏng' và chủ động lúc 'ân ái', chị em không biết là phí cả đời! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì cô ấy liều lĩnh sẵn sàng trải nghiệm tư thế mới

Vâng, một cô nàng liều lĩnh chắc chắn sẽ nóng bỏng và thu hút hơn một cô nàng quá nhút nhát. Lựa chọn một cô gái táo bạo và can đảm chính là một lựa chọn chính xác bởi bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc cô ấy tự chăm sóc mình thế nào.

Gái ‘hư’ họ rất cuốn hút người tình với những tư thế độc lạ, đây chính là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích khi lên giường.

Cô ấy biết để đàn ông chinh phục mình

Gái hư đương nhiên cũng chẳng dễ bị lừa bởi vài ba trò đường mật, càng có cách để bóc mẽ cánh đàn ông không thật lòng.

Cũng chính vì thế mà gái hư trở thành một bông hoa hồng có gai đắt giá. Chinh phục gái hư là cả một chặng đường gian khó, khi mà đàn ông muốn có được trái tim nàng thì luôn phải chơi "chiêu", khiến cảm giác mạo hiểm tăng lên gấp bội từ ngày này qua tháng khác. Với bản tính thích chinh phục sẵn có, không ít đàn ông thích được yêu gái hư hơn là yêu gái ngoan.

Lí do khiến cánh mày râu thích phụ nữ 'hư hỏng' và chủ động lúc 'ân ái', chị em không biết là phí cả đời! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là một cô nàng ngỗ nghịch

Một cô nàng hư hỏng luôn có những lúc nghịch ngợm và điều đó mang lại niềm vui trong cuộc sống. Nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi đàn ông lên giường với một cô nàng nghịch ngợm, niềm vui của họ luôn đạt tới đỉnh.

Đó là điều mà họ không bao giờ tìm thấy được ở cô vợ ngoan ngoãn hiền lành ở nhà. Phụ nữ nên nhớ rằng đàn ông họ thích cưới gái ngoan nhưng chỉ thích lên giường với gái hư, đó là quy luật mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích. Khi biết được những điều này tốt nhất bạn nên ‘hư’ một chút khi lên giường để giúp chồng có được cảm giác mà anh ấy mong chờ nhé.

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