Lí giải lí do vì sao nhiều chị em phụ nữ 'phát tướng' sau khi 'quan hệ'

Tâm sự Eva 05/05/2023 22:53

Theo nhiều nghiên cứu, có rất nhiều phụ nữ dễ bị phát tướng sau khi quan hệ, hãy cùng tìm hiểu lí do nhé!

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, quan hệ tình dục không chỉ nhằm mục đích duy trì nòi giống mà nó còn nhiều tác dụng khác về cả sức khỏe lẫn tinh thần, giúp giảm lo lắng và căng thẳng, đồng thời thúc đẩy cảm giác gần gũi, duy trì hạnh phúc, gắn bó cho các cặp đôi.

Phụ nữ phát tướng sau khi quan hệ vì sao?

Về mặt sinh học, khi quan hệ tình dục cơ thể của chúng ta sẽ được cung cấp máu tốt hơn tới dạ dày và các bộ phận khác của hệ tiêu hóa, để tạo ra “một liều thuốc bảo vệ tiêu hóa”. Như vậy, hệ tiêu hóa sẽ làm việc hiệu quả hơn, hấp thu tối ưu các chất nạp vào, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể.

Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục đều đặn cũng giúp cho cơ thể tăng cường sự trao đổi chất và các phản ứng dị hóa. Từ đây sẽ làm tiêu tốn calo và theo cơ chế tự nhiên cơ thể sẽ phải nạp vào nguồn năng lượng lớn hơn để đảm bảo cho các hoạt động vẫn có thể diễn ra bình thường. Số lượng calo tiêu hao ít hơn số lượng calo nạp vào, chính vì vậy phụ nữ sẽ dễ bị phát tướng sau khi quan hệ.

Lí giải lí do vì sao nhiều chị em phụ nữ 'phát tướng' sau khi 'quan hệ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi quan hệ hormone cũng được tiết ra nhiều hơn, kích thích cơ thể có cảm giác ăn ngon, ăn khỏe, ngủ ngon hơn. Điều này, khiến cho nhiều chị em khó kiểm soát được việc ăn uống và luôn có cảm giác thèm ăn. Khi lượng thức ăn nạp vào nhiều hơn thông thường mà sau đó lại hạn chế vận động hoặc chỉ dựa vào số ít các hoạt động tiêu hao để cân bằng thì việc tăng cân là điều hiển nhiên, nhất là với những chị em có khả năng hấp thụ tốt. Chính vì vậy, các chị em cần phải biết kiềm chế việc ăn uống của mình, thay vì ăn thức ăn nhiều giàu mỡ, giàu năng lượng thì hãy tăng cường ăn nhiều hoa quả tươi và rau xanh lên, giảm lượng tinh bột, cộng thêm với việc đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao thì sẽ không bao giờ phát tướng sau khi quan hệ. Đó cũng là cách hữu hiệu nhất để chuyện “yêu” và thân hình cùng nhan sắc tỉ lệ thuận với nhau.

Quan hệ đều đặn giúp phụ nữ đẹp hơn

Mặc dù không ít những chị em phát tướng sau khi quan hệ, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng “chuyện ấy” đều đặn sẽ làm cho phụ nữ đẹp hơn. Sau khi làm “chuyện ấy” lượng máu được lưu thông mạnh hơn, làn da trở nên hồng hào hơn. Đặc biệt là khi đạt cực khoái, các mạch máu giãn nở trong khắp cơ thể, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, giảm hẳn các triệu chứng mẩn ngứa hay dị ứng da.

Lí giải lí do vì sao nhiều chị em phụ nữ 'phát tướng' sau khi 'quan hệ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khi quan hệ, từng động tác và những sự kích thích ham muốn lúc đó sẽ đốt cháy rất nhiều calo, tiêu mỡ vùng bụng, đùi làm cho eo thon hơn, lưng cong gợi cảm hơn. Những động tác vuốt ve, kích thích vùng ngực sẽ làm ngực nở nang, săn chắc hơn, mang lại cho phái đẹp vóc dáng “thắt đáy lưng ong”. Các cuộc nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh, “chuyện ấy” được coi như là một môn thể thao giúp giải tỏa năng lượng và giữ dáng hiệu quả. Vì thế khi thường xuyên làm “chuyện ấy” sẽ cơ thể tăng sức chịu đựng giúp phụ nữ giảm cân nhanh chóng, an toàn. Chính vì vậy, nếu cuộc giao hợp thực sự đến từ cảm xúc và khiến chị em cảm thấy thoải mái, thỏa mãn thì sẽ đem lại vóc dáng trong mơ cho phái đẹp.

5 loại quả ăn trước khi 'lâm trận' chắc chắn sẽ kéo dài thời gian và giúp cả hai 'thăng hoa thõa mãn'

5 loại quả ăn trước khi 'lâm trận' chắc chắn sẽ kéo dài thời gian và giúp cả hai 'thăng hoa thõa mãn'

Trước khi 'cuộc yêu' bắt đầu, các cặp đôi hãy thử ăn thêm những loại quả này. Có thể thời gian 'quan hệ' sẽ lâu hơn và cả hai cùng nhau 'lên đỉnh' đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the phụ nữ phát tướng sau khi quan hệ

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 48 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 52 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo