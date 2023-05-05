Lí giải lí do vì sao nhiều chị em phụ nữ 'phát tướng' sau khi 'quan hệ'

Theo nhiều nghiên cứu, có rất nhiều phụ nữ dễ bị phát tướng sau khi quan hệ, hãy cùng tìm hiểu lí do nhé!

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, quan hệ tình dục không chỉ nhằm mục đích duy trì nòi giống mà nó còn nhiều tác dụng khác về cả sức khỏe lẫn tinh thần, giúp giảm lo lắng và căng thẳng, đồng thời thúc đẩy cảm giác gần gũi, duy trì hạnh phúc, gắn bó cho các cặp đôi. Phụ nữ phát tướng sau khi quan hệ vì sao? Về mặt sinh học, khi quan hệ tình dục cơ thể của chúng ta sẽ được cung cấp máu tốt hơn tới dạ dày và các bộ phận khác của hệ tiêu hóa, để tạo ra “một liều thuốc bảo vệ tiêu hóa”. Như vậy, hệ tiêu hóa sẽ làm việc hiệu quả hơn, hấp thu tối ưu các chất nạp vào, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể.

Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục đều đặn cũng giúp cho cơ thể tăng cường sự trao đổi chất và các phản ứng dị hóa. Từ đây sẽ làm tiêu tốn calo và theo cơ chế tự nhiên cơ thể sẽ phải nạp vào nguồn năng lượng lớn hơn để đảm bảo cho các hoạt động vẫn có thể diễn ra bình thường. Số lượng calo tiêu hao ít hơn số lượng calo nạp vào, chính vì vậy phụ nữ sẽ dễ bị phát tướng sau khi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, khi quan hệ hormone cũng được tiết ra nhiều hơn, kích thích cơ thể có cảm giác ăn ngon, ăn khỏe, ngủ ngon hơn. Điều này, khiến cho nhiều chị em khó kiểm soát được việc ăn uống và luôn có cảm giác thèm ăn. Khi lượng thức ăn nạp vào nhiều hơn thông thường mà sau đó lại hạn chế vận động hoặc chỉ dựa vào số ít các hoạt động tiêu hao để cân bằng thì việc tăng cân là điều hiển nhiên, nhất là với những chị em có khả năng hấp thụ tốt. Chính vì vậy, các chị em cần phải biết kiềm chế việc ăn uống của mình, thay vì ăn thức ăn nhiều giàu mỡ, giàu năng lượng thì hãy tăng cường ăn nhiều hoa quả tươi và rau xanh lên, giảm lượng tinh bột, cộng thêm với việc đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao thì sẽ không bao giờ phát tướng sau khi quan hệ. Đó cũng là cách hữu hiệu nhất để chuyện “yêu” và thân hình cùng nhan sắc tỉ lệ thuận với nhau.

Quan hệ đều đặn giúp phụ nữ đẹp hơn Mặc dù không ít những chị em phát tướng sau khi quan hệ, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng “chuyện ấy” đều đặn sẽ làm cho phụ nữ đẹp hơn. Sau khi làm “chuyện ấy” lượng máu được lưu thông mạnh hơn, làn da trở nên hồng hào hơn. Đặc biệt là khi đạt cực khoái, các mạch máu giãn nở trong khắp cơ thể, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, giảm hẳn các triệu chứng mẩn ngứa hay dị ứng da. Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, khi quan hệ, từng động tác và những sự kích thích ham muốn lúc đó sẽ đốt cháy rất nhiều calo, tiêu mỡ vùng bụng, đùi làm cho eo thon hơn, lưng cong gợi cảm hơn. Những động tác vuốt ve, kích thích vùng ngực sẽ làm ngực nở nang, săn chắc hơn, mang lại cho phái đẹp vóc dáng “thắt đáy lưng ong”. Các cuộc nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh, “chuyện ấy” được coi như là một môn thể thao giúp giải tỏa năng lượng và giữ dáng hiệu quả. Vì thế khi thường xuyên làm “chuyện ấy” sẽ cơ thể tăng sức chịu đựng giúp phụ nữ giảm cân nhanh chóng, an toàn. Chính vì vậy, nếu cuộc giao hợp thực sự đến từ cảm xúc và khiến chị em cảm thấy thoải mái, thỏa mãn thì sẽ đem lại vóc dáng trong mơ cho phái đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/li-giai-li-do-vi-sao-nhieu-chi-em-phu-nu-phat-tuong-sau-khi-quan-he-578808.html