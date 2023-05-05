5 loại quả ăn trước khi 'lâm trận' chắc chắn sẽ kéo dài thời gian và giúp cả hai 'thăng hoa thõa mãn'

Chuối là một trong những loại trái cây giàu kali nhất. Đây là chất giúp hỗ trợ hoạt động tim mạch, thúc đẩy sự lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cơ quan sinh dục. Chính vì vậy chuối có khả năng giúp phái mạnh duy trì và kéo dài thời gian cương cứng.

Ngoài ra, loại trái cây giàu enzyme "tình dục" bromelain làm tăng ham muốn tình dục ở nam giới và tăng chất lượng của "đội quân tinh binh”. Một quả chuối mỗi ngày sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc sản xuất tinh trùng và giúp “cuộc yêu” của các cặp đôi thăng hoa hơn.

Xoài được coi là "vua" của trái cây vì chúng rất giàu các axit amin, vitamin C, E, beta carotene, niacin, canxi, sắt, magiê và kali... Chính vì vậy, xoài không chỉ có mùi vị khiến nhiều người ưa thích mà còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tình dục.

Theo đó, hàm lượng vitamin E dồi dào trong xoài sẽ làm tăng kích thích và thúc đẩy ham muốn tình dục ở cả hai giới. Ăn xoài thường xuyên còn là cách bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh ung thư. Các chuyên gia cho rằng, phenol, enzym , chất xơ hòa tan pectin phong phú trong xoài có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

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Bơ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong bơ có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: Kali, vitamin A, E, B3, chất béo bão hòa... rất tốt cho hệ tiêu hóa, ngừa táo bón, chống ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, kali có trong quả bơ có tác dụng tăng ham muốn tình dục, axit folic không chỉ cung cấp năng lượng và sức dẻo dai mà còn giúp các quý ông mạnh mẽ hơn khi "lâm trận".

Quả óc chó

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học California Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ, thì nam giới tiêu thụ trung bình 75g hạt óc chó trong bữa ăn sẽ làm tăng khả năng sinh lý, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng tinh trùng. Theo đó, quả óc chó có chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, làm tăng ham muốn "chuyện ấy".

Ảnh minh họa: Internet

Táo

Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Archives of Gynecology and Obstetrics, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng, nữ giới ăn nhiều hơn 1 quả táo mỗi ngày sẽ cảm thấy đời sống chăn gối viên mãn hơn.

Lý giải kết quả này, các nhà khoa học cho rằng do táo có chứa nhiều phloridzin, đây là một hợp chất có chức năng tương tự như hormone sinh dục nữ có tên gọi estradiol, nhờ vậy có táo có khả năng "đánh thức" ham muốn tình dục cho phái yếu.