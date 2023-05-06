4 bí quyết giúp 'cô bé' của chị em phụ nữ vẫn khỏe mạnh 'tươi mơn mởn' như gái 18 dù tần suất 'quan hệ' cao

Tâm sự Eva 06/05/2023 09:46

Chuyện 'chăn gối' luôn là gia vị giúp tình cảm của 2 vợ chồng không bị giảm sút vàluôn vẹn tròn như lúc mới yêu. Để 'cô bé' luôn khỏe mạnh dù phải 'quan hệ' với tần suất nhiều lần và nhu cầu cao chị em nhớ ghi nhớ 4 bí quyết dưới đây.

Tuy nhiên, nhu cầu ham muốn của mỗi phụ nữ lại khác nhau nên tần suất quan hệ cũng khác nhau. Vậy làm thế nào để bảo vệ “cô bé” luôn khỏe mạnh đối với những phụ nữ có nhu cầu cao, quan hệ với tần suất dày?

Đi tiểu ngay sau khi quan hệ

Khi giao hợp, vi khuẩn từ hậu môn sẽ dễ dàng xâm nhập vào âm đạo tiếp cận niệu đạo có thể gây nên các bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt là những người đã bị viêm nhiễm niệu đạo từ trước. Khi bạn đi tiểu, nước tiểu sẽ quét sạch các vi khuẩn ra ngoài khỏi âm đạo. Chính vì vậy, cho dù bạn không mắc tiểu nhưng hãy cố gắng “đi” để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.

4 bí quyết giúp 'cô bé' của chị em phụ nữ vẫn khỏe mạnh 'tươi mơn mởn' như gái 18 dù tần suất 'quan hệ' cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nằm nghỉ ngơi 10 -15 phút, sau đó vệ sinh cô bé

Khi quan hệ tình dục, các cơ âm đạo mở rộng, các bụi bẩn, vi khuẩn, tinh dịch, dịch nhờn âm đạo, chất bôi trơn… sẽ khiến bạn ngứa ngáy khó chịu và cảm giác không sạch sẽ. Điều này sẽ tăng nguy cơ bị nấm hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn. Vì vậy bạn nên vệ sinh sạch sẽ vùng kín ngay sau khi quan hệ bằng những loại dung dịch chuyên dụng, không mùi, có độ dịu nhẹ hoặc chỉ bằng nước ấm sạch.

Những điều cần lưu ý khi vệ sinh “cô bé”:

- Hãy dùng một chiếc khăn mềm nhẹ nhàng thấm nước ấm và lau theo chiều từ đằng trước ra đằng sau, không lau theo chiều ngược lại.

- Không được rửa sâu vào âm đạo sẽ khiến các vi khuẩn và bụi bẩn chảy ngược vào trong.

- Không vệ sinh ngay sau khi quan hệ mà hãy chờ 10 – 15 sau bởi vì khi giao hợp, bạn tiêu tốn khá nhiều năng lượng, âm đạo bị giãn rộng. Nếu vệ sinh ngay sẽ khiến các vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào trong âm đạo.

Mặc quần áo thông thoáng và có độ thấm hút tốt

Sau khi vệ sinh sạch sẽ bạn không được mặc lại những bộ đồ lót sexy trước đó mà hãy thay ngay một bộ đồ mới sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát và có độ thấm hút tốt. Tốt nhất là không nên mặc đồ lót để “cô bé” đạt độ thông thoáng tối ưu.

4 bí quyết giúp 'cô bé' của chị em phụ nữ vẫn khỏe mạnh 'tươi mơn mởn' như gái 18 dù tần suất 'quan hệ' cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tập kegel phục hồi độ đàn hồi và tăng sức mạnh cho các cơ xung quanh cơ bé

Kegel là bài tập làm se khít “cô bé”, tập trung vào cơ sàn chậu và âm đạo giúp se khít “cô bé” một cách tự nhiên, gia tăng độ đàn hồi và làm săn chắc cơ quan sinh dục. Ngoài ra phương pháp này còn giúp khôi phục sinh lý, tăng khoái cảm, giúp phụ nữ sau sinh ngừa bệnh sa dạ con, ngăn ngừa tình trạng tiểu không tự chủ.

Bài tập kegel rất dễ thực hiện và có thể tập ở mọi lúc mọi nơi. Chị em có thể tiến hành tập theo các bước sau:

- Xác định vị trí cơ sàn chậu: Bạn tưởng tượng mình đang đi tiểu và đột ngột dừng giữa dòng. Nhóm cơ mà bạn sử dụng để ngăn dòng nước tiểu chính là cơ sàn chậu.

- Siết chặt cơ và giữ nguyên trong 5 giây. Sau đó lặp lại và thả lỏng. Lặp lại khoảng 15 lần.

- Duy trì việc tập luyện mỗi ngày và tăng thời gian siết cơ cũng như số lần lặp lại. 

4 bí quyết giúp 'cô bé' của chị em phụ nữ vẫn khỏe mạnh 'tươi mơn mởn' như gái 18 dù tần suất 'quan hệ' cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục quá nhiều sẽ khiến cơ thể tiêu tốn khá nhiều năng lượng, các nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cũng cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách bảo vệ và chăm sóc “cô bé” một cách khoa học thì bạn sẽ vẫn có được một cuộc sống tình dục thỏa mãn như ý mà vẫn bảo vệ tốt cho sức khỏe của “cô bé”.

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