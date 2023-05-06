Những điểm nhạy cảm cực dễ 'kích thích' trên cơ thể phụ nữ, các chàng chỉ cần 'chạm nhẹ' là đưa nàng 'lên đỉnh'

Tâm sự Eva 06/05/2023 12:59

Không chỉ có 'điểm G' mới kích thích được chị em phụ nữ, những vị trí này trên cơ thể cũng có thể giúp nàng dễ dàng 'lên đỉnh'.

Thực tế, trên cơ thể phụ nữ cũng có những "địa đạo" cần đối phương chủ động "thâm nhập" để khuấy động khoái cảm, kích thích ham muốn cho nàng. Từ đó "cuộc yêu" sẽ được "thổi bùng" với đầy đủ mọi sắc thái cảm xúc nóng bỏng, đê mê. Chắc chắn ngày hôm sau rời khỏi chiếc giường tình ái của hai người, nàng vẫn sẽ ngây ngất nghĩ về khoảnh khắc tuyệt vời chàng làm cho mình. Từ đó mà chuyện chăn gối của hai người ngày một thêm thắm đượm, lúc nào cũng nóng bỏng, "rực lửa" như thủa ban đầu.

Đôi môi

Một nụ hôn say đắm không có nghĩa là phải vồ vập, hãy tạo ra những quãng nghỉ để cả hai có thể kéo dài cuộc yêu. Thỉnh thoảng bạn có thể đưa lưỡi vào bên trong một cách uyển chuyển. Bạn muốn thử nụ hôn kiểu Pháp? Hãy mở đôi môi của bạn chậm rồi kẹp môi bạn đan xen với môi nàng, quét lưỡi chạm vào đầu lưỡi cô ấy rồi sau đó nhẹ nhàng nút lưỡi. Đây chính là một kiểu hôn quyến rũ khiến nàng khó cưỡng sức hấp dẫn của bạn đấy.

Những điểm nhạy cảm cực dễ 'kích thích' trên cơ thể phụ nữ, các chàng chỉ cần 'chạm nhẹ' là đưa nàng 'lên đỉnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vùng ngực

Nếu muốn biết phụ nữ thích được hôn chỗ nào thì vùng ngực là câu trả lời hoàn hảo cho bạn. Trước khi hôn đầu vú, hãy bắt đầu với vùng phía trên và bên dưới ngực của nàng. Kích thích núm vú cũng giống như tinh hoàn sẽ mang đến khoái cảm lan truyền qua hệ thống thần kinh. Càng kích thích nhũ hoa, nàng sẽ càng cảm thấy hưng phấn và muốn bạn tiến sâu hơn vào vùng nhạy cảm bên dưới.

Bắp đùi

Khi đang kích thích đầu vú của nàng bằng những nụ hôn cháy bỏng, hãy mơn trớn đôi bàn tay xuống eo, mông và vùng bắp đùi. Cơ thể nàng có thể cong lại khi bàn tay bạn bắt đầu khám phá khu vực lân cận vùng cấm địa. Bắp đùi là 1 trong 10 vùng nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ dẫn dắt bạn bước vào một cuộc yêu cuồng nhiệt. Nhưng đừng vội, hãy khơi dậy ngọn lửa yêu trong nàng bằng màn dạo đầu lãng mạn nhé!

Vùng cổ

Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ. Vùng da ở đây mỏng hơn nên các mạch máu cũng nằm gần bề mặt da hơn khiến nàng cảm nhận đôi môi của bạn nhạy bén hơn. Hãy mơn trớn vùng cổ và lắng nghe âm thanh phát ra từ cô ấy. Bạn sẽ biết nàng đang thích thú như thế nào!

Những điểm nhạy cảm cực dễ 'kích thích' trên cơ thể phụ nữ, các chàng chỉ cần 'chạm nhẹ' là đưa nàng 'lên đỉnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đôi tai

Theo các chuyên gia tình dục, cảm giác hưng phấn có hai loại là tinh thần và thể xác. Trong khi đó, đôi tai chính là “cánh cửa” đưa phụ nữ bạn yêu đến đó. Hãy đặt bàn tay sau đầu cô ấy, dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê vành tai. Khi nàng phản ứng, bạn có thể chạm đầu mũi vào tai hoặc cắn nhẹ để kích thích vùng nhạy cảm này. Bạn cũng có thể thì thầm những lời ngọt ngào bên tai nàng hoặc đơn giản là khen cô ấy có mùi thơm quá, nàng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này để hết mình cùng bạn trong cuộc ái ân.

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