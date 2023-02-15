Vụng trộm với chồng của bạn thân ngày này qua ngày khác, đến khi biết mình có thai thì anh ta tìm đến, đưa ra một đề nghị khó tin

Tâm sự 15/02/2023 10:54

Sau khi tâm sự trong suốt thời gian dài, tôi và chồng của bạn thân đã vô tình yêu nhau khi nào không hay. Sau đó là những ngày tháng đưa nhau lên giường từ nhà đến khách sạn.

Tôi năm nay 32 tuổi, tôi làm việc trong một công ty truyền thông và chưa kết hôn. Ở tuổi này mà chưa kết hôn, nhiều người nói rằng tôi có vấn đề. Quả thực, tôi có vấn đề thật. Chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân của những người bạn, tôi cảm thấy mất lòng tin vào chuyện hôn nhân và chỉ muốn làm mẹ đơn thân.

Ở công ty, tôi chơi rất thân với Mai, cô bạn làm cùng. Mai nhỏ hơn tôi 4 tuổi, rất thân thiện, dễ gần và hay giúp đỡ mọi người. Tôi với Mai nói chuyện với nhau cả ngày. Sau giờ làm, chúng tôi thường đi ra ngoài mua sắm, đi xem phim cùng nhau. Tôi coi Mai chẳng khác gì em gái ruột.

 

Mai sau đó cũng có bạn trai. Đó là Nam-  một anh chàng bằng tuổi tôi, điển trai, cao ráo, nhà có điều kiện. Thấy Mai có bạn trai đưa đón mỗi ngày, tôi cũng cảm thấy đôi chút ghen tỵ. Một thời gian ngắn sau đó, Mai mau chóng lên xe hoa cùng Nam, 2 người chóng dọn về ở chung trong một căn hộ khá rộng rãi. Thấy Mai hạnh phúc, tôi cũng mừng trong lòng. Mai mang bầu và sinh con sau đó. Tôi hay đến nhà Mai để thăm hỏi 2 mẹ con cô ấy.

Lần đầu chung sống cùng nhau, cũng là lần đầu làm cha mẹ, Nam và Mai thường xuyên giận hờn, cãi vã. Giữa lúc ấy, tôi đành phải đứng ra dàn xếp, giảng hòa giữa hai người. Tôi thường xuyên đến nhà Mai phụ giúp cô ấy chăm con nên cũng hay gặp gỡ Nam. Qua tin nhắn riêng, Nam nhiều lần tâm sự rằng cậu ấy chán nản, hối hận khi đã lấy Mai làm vợ. Mai thực sự chưa đủ chín chắn, trưởng thành để làm mẹ, làm vợ. Cô ấy quá trẻ con và đỏng đảnh.

Vụng trộm với chồng của bạn thân ngày này qua ngày khác, đến khi biết mình có thai thì anh ta tìm đến, đưa ra một đề nghị khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi với Nam yêu nhau từ lúc nào không hay. Dù biết làm người thứ 3 là sai trái nhưng tôi không thể ngừng nhớ Nam, ngừng nghĩ về Nam mỗi ngày. Chúng tôi tận dụng bất cứ cơ hội nào để gần gũi nhau. Trong những lần đó, Nam nhiều lần thổ lộ rằng cậu ấy muốn bỏ Mai để đường đường chính chính đến với tôi nhưng tôi biết đó chỉ là những lời nói không thật lòng. Trong khi đó, Mai vẫn không hề hay biết gì và vẫn coi tôi là chị gái tốt.

Quá đau khổ, dày vò và biết rằng chuyện tình cảm vụng trộm này chẳng đi đến đâu, tôi quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện với Nam. Tôi xin nghỉ việc, thay số điện thoại về quê sống cùng bố mẹ và xin một công việc ở quê.

Giữa lúc tôi đã chấm dứt hết mọi chuyện thì tôi thấy người khang khác, thường xuyên chán ăn, mệt mỏi. Lúc tôi đi khám bác sỹ thì cái thai đã được 10 tuần, đã có hình hài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định giữ đứa con lại. Tôi sẽ ra thành phố, kiếm một công việc và làm đến khi sinh nở. Tôi đủ khả năng tài chính để làm mẹ đơn thân và nuôi con một mình.

Vụng trộm với chồng của bạn thân ngày này qua ngày khác, đến khi biết mình có thai thì anh ta tìm đến, đưa ra một đề nghị khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không biết bằng cách nào, Nam có được địa chỉ của tôi. Nam nói trong lòng vẫn còn yêu tôi nhưng khi biết tôi mang thai, cậu ấy hết lời van xin tôi bỏ cái thai đi. “Anh biết, em luôn coi Mai như em gái và em cũng không muốn lấy anh làm chồng. Nhưng nếu em sinh đứa con này ra, Mai biết hết mọi chuyện thì gia đình anh sẽ thế nào. Anh cầu xin em đấy”, Nam nài nỉ.

Mấy ngày nay, tôi vẫn suy nghĩ mông lung và chưa đưa ra quyết định. Tôi biết, nhiều người sẽ chửi rủa tôi vì đã mang thai với chồng của bạn thân. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi - nó vô tội, nó có quyền được sống như bất cứ đứa trẻ nào khác. Tôi không đành lòng bỏ đi giọt máu của mình.

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