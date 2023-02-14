Đợi mãi mới đến đêm tân hôn, lên giường thẹn thùng cởi áo anh ra tôi khóc nức nở khi thấy dấu vết lạ trên khắp cơ thể anh

Tâm sự 14/02/2023 16:28

Vốn nức tiếng ngoan ngoãn, kết hôn xong ai cũng nghĩ tôi sẽ sung sướng lắm. Nào ngờ rằng tôi đã phải rơi nước mắt từ đêm tân hôn.

Một tuần sau ngày cưới, Tiên chính xác vẫn là một cô vợ còn trinh nguyên. Bí mật giữa hai vợ chồng cô không ai được biết nhưng nó dày vò họ mỗi ngày. Tiên thấy đớn đau thương cho chính mình khi mà cái tuần người ta gọi là “trăng mật” ấy, lẽ ra phải hạnh phúc ngập tràn thì giờ đây chỉ đầy nước mắt và những tủi hờn. Cô đã tự nhủ cố gắng bỏ qua, nhưng cứ mỗi lần gần chồng, nhớ tới hình ảnh đó cô lại không thể nào chịu đựng nổi. Tiên nghĩ tới chuyện ly hôn, dù trong đầu cô cũng sợ bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Tiên là một cô gái ngoan. Cái ngoan của cô không chỉ được hàng xóm láng giềng hết lời khen ngợi mà chính bản thân Nam cũng tự nhận thấy điều đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, qua cách nói chuyện, hỏi han, từ điệu cười đến ánh mắt, anh đã biết ngay Tiên là "của hiếm còn sót lại”. Thậm chí, cái việc Tiên vẫn còn trong trắng khi đến với Nam, anh cũng chẳng một chút nghi ngờ. Dù cho Tiên đã từng yêu hai người nhưng đó đều là những mối tình trong sáng, thánh thiện.

Đợi mãi mới đến đêm tân hôn, lên giường thẹn thùng cởi áo anh ra tôi khóc nức nở khi thấy dấu vết lạ trên khắp cơ thể anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiên và Nam quen nhau do người thân mai mối. Tiên là cô gái truyền thống nên cũng dễ chấp nhận việc đó, nhưng về phần Nam, anh không hề thích điều này. Thêm một lí do nữa để ban đầu Nam không thực sự có ý định nghiêm túc Tiên là bởi vì khi đó, Nam đang yêu một người khác. Anh và cô gái đó yêu nhau tới ba năm rồi, vậy mà gia đình anh không đồng ý. Mẹ anh nằng nặc bắt con trai phải về quê làm việc và cưới vợ ở quê. Là con trai duy nhất trong gia đình, Nam không thể làm khác được. Anh miễn cưỡng chiều theo ý bố mẹ chứ cũng chẳng mặn mà gì với việc đi gặp gỡ cô gái được giới thiệu.

Thậm chí, ngày chia tay người yêu cũ để về quê, Nam còn quyết định xăm nguyên một hình lớn kín ngực. Đó là hình cô người yêu cũ. Anh coi đấy là cách để ghi nhớ mãi cuộc tình này, một mối tình mà anh cảm thấy mình có lỗi nhiều vì đã không dũng cảm để bảo vệ cô gái mà mình yêu và khiến cô ấy đau khổ. Tuổi trẻ bốc đồng, Nam cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều…

Thế nhưng chính Nam cũng không ngờ, anh lại yêu Tiên thật. Thậm chí, anh còn si mê cô nhiều hơn là cô yêu lại. Chính anh là người đã chủ động nhiều hơn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị hút hồn bởi sự đoan trang và khéo léo, dịu dàng của Tiên. Anh còn thấy so với cô gái mà anh từng yêu, Tiên hơn hẳn. Có vẻ như tình yêu tuổi trẻ đã làm anh mờ mắt…

Chỉ đúng nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhờ có sự tác hợp của hai bên bố mẹ, đám cưới diễn ra nhanh chóng. Nam mừng rỡ vì cưới được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhưng trong lòng anh vẫn còn canh cánh một nỗi lo… Nỗi lo về hình xăm trên ngực mình.

Đợi mãi mới đến đêm tân hôn, lên giường thẹn thùng cởi áo anh ra tôi khóc nức nở khi thấy dấu vết lạ trên khắp cơ thể anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi, đúng như những gì anh hình dung. Đêm tân hôn, khi Nam vừa cởi tấm áo trên người mình ra, nhìn thấy hình ảnh một cô gái được xăm trên ngực chồng, Tiên bật khóc. Không cần hỏi cô cũng biết đó là ai… Nam ôm lấy vợ giải thích:

“Anh xin lỗi, nó là chuyện quá khứ rồi. Ngày đó anh còn trẻ, tính khí bốc đồng… Anh cũng đã định đi xóa hình xăm đi nhưng nó quá lớn. Họ bảo xóa sẽ để lại sẹo khắp ngực, thậm chí còn khá nguy hiểm vì hình xăm quá to lại ở phần ngực…”.

 

Mặc cho Nam cố giải thích, Tiên khóc không ngừng. Cô ôm gối chạy sang phòng đối diện trên căn gác của nhà chồng rồi đóng chặt cửa lại. Đêm tân hôn của họ đã diễn ra như thế mà chẳng ai hay biết. Còn bây giờ, Tiên cũng không thể tìm thấy cho mình một câu trả lời xem nên phải làm gì, không lẽ cả đời sống bên người chồng mà cứ khi nào gần gũi, ôm ấp lại thấy hình ảnh người tình cũ mà anh xăm lên ngực hiện hữu ngay trước mắt?

Nửa đêm không ngủ được bỗng nghe tiếng rên rỉ phát ra bên kia vách tường, mở cửa ra tôi suýt đứng tim khi thấy chồng lõa lồ ôm chặt cô giúp việc

Nửa đêm không ngủ được bỗng nghe tiếng rên rỉ phát ra bên kia vách tường, mở cửa ra tôi suýt đứng tim khi thấy chồng lõa lồ ôm chặt cô giúp việc

Vì công việc bận rộn nên tôi phải thuê thêm giúp việc để đỡ đần việc nhà. Tuy nhiên, tôi không ngờ mình làm như vậy lại gián tiếp khiến bản thân mất chồng.

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