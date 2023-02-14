BẮt quả tang chồng ngoại tình, tôi qua đêm với sếp trong mụ mị, nửa đêm đang mê mang anh bỗng ghé sát rồi thủ thỉ điều không tưởng

Tâm sự 14/02/2023 14:18

Sau khi tôi ly thân với chồng vì phát hiện bị anh ta lừa dối, sếp đã ngay lập tức theo đuổi tôi. Tuy nhiên, điều anh nói đêm đó khiến tôi bất ngờ và sửng sốt tột độ.

Sau 4 năm hôn nhân và có với nhau một đứa con gái, tôi đau đớn phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Cô nàng đó trẻ trung, sành điệu, rất biết cách chiều chuộng lấy lòng đàn ông khiến chồng tôi mê mệt không rời. 

Chính vì vậy dù tôi cho chồng cơ hội quay về với gia đình nhưng anh ta vẫn không thể dứt khoát được với cô bồ. Tôi không muốn gia đình tan nát, con cái phải thiếu thốn tình cảm nên chấp nhận bỏ qua cho chồng một lần. Song anh ta không cần điều đó thì tôi cũng cũng chẳng luyến tiếc. 

 

Tuy đã xác định ly hôn nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi đau đớn và phẫn uất. Cuộc hôn nhân tôi dày công vun đắp mấy năm trời, tổ ấm mà tôi khi đặt vào đó bao nhiêu hi vọng, cuối cùng lại bị phá tan bởi thứ dục vọng tầm thường của chồng tôi. 

BẮt quả tang chồng ngoại tình, tôi qua đêm với sếp trong mụ mị, nửa đêm đang mê mang anh bỗng ghé sát rồi thủ thỉ điều không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn người tình của anh ta thì biết cô ả thuộc hàng phụ nữ phóng khoáng và có phần dễ dãi. Lẽ nào đàn ông hiện nay đều thích mẫu phụ nữ như vậy? Vợ hiền, vợ tốt cũng chẳng để làm gì?

Tối ấy tôi cùng sếp đi tiếp khách về khá muộn. Vì trong lòng có chút tâm sự nên tôi uống kha khá rượu chứ không từ chối như mọi lần. Lúc sếp đưa tôi về, tới lối rẽ về nhà tôi thì anh đột ngột dừng xe rồi ôm chầm lấy tôi thủ thỉ: "Hay là đừng về nữa em nhé... đêm nay ở bên anh được không? Anh biết dạo này em có tâm sự, anh lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe…".

Thú thật lúc đó tôi rất bất ngờ, vị sếp luôn điềm đạm, đúng mực với nhân viên tại sao đột nhiên lại trở thành gã đàn ông muốn chơi bời tình một đêm thế này? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, vừa hay tôi cũng đang phẫn uất trong lòng, nên nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời mời gọi của sếp. 

Điều lạ là sếp không chở tôi đến khách sạn mà lái thẳng xe về nhà anh. Một đêm nồng nàn cuồng nhiệt, cũng phải rất lâu rồi tôi không có được cảm giác thăng hoa như vậy với chồng. Anh nhìn vẻ ngoài khá cứng nhắc, nghiêm túc nhưng khi trên giường lại rất ngọt ngào, biết cách chiều chuộng khiến tôi mê đắm.

Sau màn nồng nàn, tôi lim dim muốn đi vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy sếp nói nhỏ bên tai: "Cuối cùng thì ngày này cũng đến, bõ công anh chờ đợi…". Trong cơn buồn ngủ, tôi hỏi anh tại sao lại nói như thế. Có lẽ cảm thấy không cần thiết phải giấu nữa, mục đích đã đạt được rồi, sếp thẳng thắn tiết lộ cho tôi một sự thật không thể tin nổi.

 

Hóa ra đằng sau chuyện ngoại tình của chồng tôi có bàn tay tác động trực tiếp từ sếp. Cô ả kia chính là một nàng gái quán bar được sếp thuê tiếp cận chồng tôi. Cô ta vừa được tiền vừa được chơi bời, vốn là phong cách sống của mình nên chẳng thiệt hại gì. Còn chồng tôi không hề hay biết màn kịch ấy, dễ dàng mắc câu, mê đắm cô ta không dứt ra được. 

BẮt quả tang chồng ngoại tình, tôi qua đêm với sếp trong mụ mị, nửa đêm đang mê mang anh bỗng ghé sát rồi thủ thỉ điều không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh đã để ý em từ lâu rồi nhưng em đang có chồng, anh khó mà chen chân vào được. Trong chuyện này em cũng không thể trách anh, có trách thì phải trách chồng em không làm chủ được bản thân, nếu anh ta đàng hoàng chung thủy thì ai có thể dụ dỗ anh ta?

Người vợ trước của sếp qua đời vì tai nạn cách đây cả chục năm rồi, từ đó đến nay anh một mình nuôi đứa con trai chung của họ khôn lớn. Sếp tôi là người đàn ông lý tưởng trong mắt chị em phụ nữ, chỉ không ngờ rằng anh lại có tình ý với tôi. Thậm chí còn rắp tâm lập mưu phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi để xen vào. 

Tôi vừa bất ngờ trước tình cảm mà người đàn ông ấy dành cho mình nhưng cũng có chút e dè, sợ hãi khi nghĩ tới âm mưu của anh. Chuyện ly hôn tôi đã quyết rồi nhưng tôi có nên tiến tới với sếp không? Bây giờ anh yêu tôi thì tìm mọi cách để có được tôi, nhỡ sau này anh chán tôi thì có phải sẽ tìm mọi thủ đoạn để ruồng bỏ tôi hay không? 

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Trước đây, tôi cứ ngỡ vì hai vợ chồng vốn yêu nhau rồi cưới nên sẽ không có chuyện "xa mặt cách lòng". Ai ngờ, ngày anh đi xa trở về lại làm ra chuyện như vậy.

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