Khổ cực làm việc bên ngoài, về tới nhà tận mắt thấy vợ cùng nhân tình trần trụi cùng nhau lăn lộn, kéo chăn ra tôi càng điêu đứng khi thấy thứ này trên giường

Tâm sự 14/02/2023 10:45

Vợ tôi là một người chăm chỉ, ngoài làm việc còn săn sóc chồng con, nhà cửa rất chu đáo. Tuy nhiên, tôi không ngờ một người tốt như vậy lại có thể ở sau lưng chồng mình mà dan díu với người đàn ông khác.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới hai năm, con trai được một tuổi. Công việc của tôi thường xuyên đi công tác. Thương vợ ở nhà vất vả chăm sóc con lại còn đi làm nữa nên tôi muốn thuê người giúp việc nhưng lần nào vợ cũng từ chối.

Cô ấy bảo là nhà chẳng có nhiều việc, con gửi hàng xóm mỗi tháng trả 2 triệu đồng, chứ thuê giúp việc phải trả gấp 3 số tiền, quá lãng phí. Tôi cảm thấy thật may mắn vì lấy được người vợ biết tiết kiệm, tính toán cân đối chi tiêu cho gia đình.

Khổ cực làm việc bên ngoài, về tới nhà tận mắt thấy vợ cùng nhân tình trần trụi cùng nhau lăn lộn, kéo chăn ra tôi càng điêu đứng khi thấy thứ này trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi cũng rất chăm chỉ sạch sẽ, tuy đi làm mệt mỏi là vậy nhưng khi về đến nhà là cô ấy dành thời gian nấu cho bố con những bữa cơm ngon, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Còn tôi thì về nhà chỉ việc chơi với con và ngồi vào bàn ăn cơm thôi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vợ nhiều lắm.

Cho đến một ngày tôi đi công tác khoảng một tháng nhưng do công việc thuận lợi nên hoàn thành sớm và tôi được trở về nhà trước dự tính gần 1 tuần. Khi về nhà là lúc 2h đêm, vì có chìa khóa riêng nên tôi mở cửa vào nhà và cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của vợ.

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, trong ánh đèn ngủ mờ mờ tỏ tỏ, tôi chết lặng với cảnh vợ đang nằm ngủ ngon lành với một người đàn ông lạ trên giường. Tôi như một người điên lao vào giật chăn xuống hai người họ mới tỉnh giấc và giật mình hoảng loạn. Tôi càng sốc hơn khi bên dưới tấm chăn là những đồ chơi tình dục đủ loại, đủ kiểu.

 

Trong khi tôi đang sốc thì anh ta vơ vội quần áo chạy thoát thân, chỉ còn mình tôi đối mặt với vợ. Tôi quá đau đớn, chỉ biết ngã ngồi xuống sàn nhà và hỏi vợ tại sao lại hư hỏng tồi tệ như thế?

Cô ấy bảo vì chồng yếu sinh lý, không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ nên mới phải đi tìm người khác. Và vì tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, tôn thờ vợ nên cô ấy không dám gợi ý để tôi dùng thực phẩm tăng cường sinh lý cũng như các đồ dùng vui chơi khác. Cô ấy sợ bộc lộ sự ham mê với thú vui tình dục trước mặt tôi, sợ tôi không còn coi cô ấy như "nữ thần" nữa.

Khổ cực làm việc bên ngoài, về tới nhà tận mắt thấy vợ cùng nhân tình trần trụi cùng nhau lăn lộn, kéo chăn ra tôi càng điêu đứng khi thấy thứ này trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi đâu phải là người chồng yếu sinh lý, chẳng qua vì công việc căng thẳng nên coi nhẹ chuyện chăn gối, thế mà vợ đâu hiểu được sự vất vả của chồng. Vợ bảo nếu tôi không cải thiện tình hình thì cô ấy sẽ ly dị để đi theo người đàn ông khác.

Người nói lời chia tay phải là tôi, đằng này vợ vừa ngoại tình còn mạnh miệng đòi ly dị chồng, như thể trong chuyện này tôi là người gây ra tội. Theo mọi người tôi nên xử lý người vợ hư hỏng của mình thế nào đây?

Ham phú quý mà bỏ chồng lên giường cùng sếp lớn, đang hừng hực bước chân vào khách sạn, tôi suýt té ngửa khi nghe thấy một giọng nói thân quen

Ham phú quý mà bỏ chồng lên giường cùng sếp lớn, đang hừng hực bước chân vào khách sạn, tôi suýt té ngửa khi nghe thấy một giọng nói thân quen

Nhìn thấy người chồng thất bại mà tôi chán nản vô cùng, ngày càng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì vậy, khi được sếp gạ gẫm, tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý lên giường cùng anh ta.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 54 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 55 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường