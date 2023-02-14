Khổ cực làm việc bên ngoài, về tới nhà tận mắt thấy vợ cùng nhân tình trần trụi cùng nhau lăn lộn, kéo chăn ra tôi càng điêu đứng khi thấy thứ này trên giường

Vợ tôi là một người chăm chỉ, ngoài làm việc còn săn sóc chồng con, nhà cửa rất chu đáo. Tuy nhiên, tôi không ngờ một người tốt như vậy lại có thể ở sau lưng chồng mình mà dan díu với người đàn ông khác.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới hai năm, con trai được một tuổi. Công việc của tôi thường xuyên đi công tác. Thương vợ ở nhà vất vả chăm sóc con lại còn đi làm nữa nên tôi muốn thuê người giúp việc nhưng lần nào vợ cũng từ chối. Cô ấy bảo là nhà chẳng có nhiều việc, con gửi hàng xóm mỗi tháng trả 2 triệu đồng, chứ thuê giúp việc phải trả gấp 3 số tiền, quá lãng phí. Tôi cảm thấy thật may mắn vì lấy được người vợ biết tiết kiệm, tính toán cân đối chi tiêu cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet Vợ tôi cũng rất chăm chỉ sạch sẽ, tuy đi làm mệt mỏi là vậy nhưng khi về đến nhà là cô ấy dành thời gian nấu cho bố con những bữa cơm ngon, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Còn tôi thì về nhà chỉ việc chơi với con và ngồi vào bàn ăn cơm thôi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vợ nhiều lắm. Cho đến một ngày tôi đi công tác khoảng một tháng nhưng do công việc thuận lợi nên hoàn thành sớm và tôi được trở về nhà trước dự tính gần 1 tuần. Khi về nhà là lúc 2h đêm, vì có chìa khóa riêng nên tôi mở cửa vào nhà và cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của vợ.

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, trong ánh đèn ngủ mờ mờ tỏ tỏ, tôi chết lặng với cảnh vợ đang nằm ngủ ngon lành với một người đàn ông lạ trên giường. Tôi như một người điên lao vào giật chăn xuống hai người họ mới tỉnh giấc và giật mình hoảng loạn. Tôi càng sốc hơn khi bên dưới tấm chăn là những đồ chơi tình dục đủ loại, đủ kiểu. Trong khi tôi đang sốc thì anh ta vơ vội quần áo chạy thoát thân, chỉ còn mình tôi đối mặt với vợ. Tôi quá đau đớn, chỉ biết ngã ngồi xuống sàn nhà và hỏi vợ tại sao lại hư hỏng tồi tệ như thế? Cô ấy bảo vì chồng yếu sinh lý, không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ nên mới phải đi tìm người khác. Và vì tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, tôn thờ vợ nên cô ấy không dám gợi ý để tôi dùng thực phẩm tăng cường sinh lý cũng như các đồ dùng vui chơi khác. Cô ấy sợ bộc lộ sự ham mê với thú vui tình dục trước mặt tôi, sợ tôi không còn coi cô ấy như "nữ thần" nữa. Ảnh minh họa: Internet Tôi đâu phải là người chồng yếu sinh lý, chẳng qua vì công việc căng thẳng nên coi nhẹ chuyện chăn gối, thế mà vợ đâu hiểu được sự vất vả của chồng. Vợ bảo nếu tôi không cải thiện tình hình thì cô ấy sẽ ly dị để đi theo người đàn ông khác. Người nói lời chia tay phải là tôi, đằng này vợ vừa ngoại tình còn mạnh miệng đòi ly dị chồng, như thể trong chuyện này tôi là người gây ra tội. Theo mọi người tôi nên xử lý người vợ hư hỏng của mình thế nào đây?

Ham phú quý mà bỏ chồng lên giường cùng sếp lớn, đang hừng hực bước chân vào khách sạn, tôi suýt té ngửa khi nghe thấy một giọng nói thân quen Nhìn thấy người chồng thất bại mà tôi chán nản vô cùng, ngày càng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì vậy, khi được sếp gạ gẫm, tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý lên giường cùng anh ta.

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