Chồng về quê cả tuần mới về nhà, nửa đêm lén cởi áo anh ra tôi giận run người khi nhìn thấy dấu vết lạ trên cơ thể anh

Tâm sự 13/02/2023 10:53

Sau khi chồng về quê một tuần, tôi phát hiện trên cơ thể anh có dấu vết lạ. Sau khi tra hỏi, tôi không ngờ chồng lại làm điều như vậy sau lưng mình.

Một tuần trước, chồng tôi về quê nội có việc. Anh chỉ bảo bố mẹ chồng gọi về chưa rõ là việc gì. Tối hôm đó, tối đầu tiên chồng vắng nhà, tôi gọi hỏi thăm thì được biết là chuyện trong dòng họ. Anh bảo chắc khoảng 5, 7 ngày mới lên được. 

Tôi không nghĩ ngợi gì cả, một tuần chồng đi vắng tôi cũng chỉ đi làm rồi về nhà với con. Buổi tối gọi điện cho chồng nhưng có lúc anh không nghe máy vì quá bận. Có hôm tôi gọi cho mẹ chồng hỏi thăm tình hình công việc của nhà chồng dưới quê. 

 

Thú thật tôi không muốn gọi cho bà vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tôi trước nay không được êm đẹp lắm. Mẹ chồng không nói thẳng ra miệng nhưng dường như bà chưa hài lòng về tôi. Tôi gọi thì mẹ chồng chỉ trả lời ngắn gọn rằng công việc vẫn ổn, tôi không cần phải quan tâm nhiều, cứ ở thành phố mà chăm lo con cho tốt.

Chồng về quê cả tuần mới về nhà, nửa đêm lén cởi áo anh ra tôi giận run người khi nhìn thấy dấu vết lạ trên cơ thể anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua chồng tôi đã về nhà trong trạng thái mệt mỏi và có phần suy sụp. Tôi không hiểu tại sao, hỏi thăm thì anh không nói. Đêm ấy sau một tuần xa cách song chồng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với vợ. Trong lòng tôi khó hiểu và tủi thân vô cùng.

Nằm ngủ được một lát, hình như chồng tôi thấy nóng nên dậy thay áo cộc tay. Anh không bật đèn, chắc sợ vợ chói mắt. Tôi đã tỉnh liền chủ động bật đèn cho chồng tìm áo. Để rồi khi nhìn thấy nửa thân trên ở trần của chồng mà tôi phải khiếp hãi. Chồng có một hình xăm mới ngay ngực ở vị trí trái tim. Hình xăm ấy lại là một cái tên, chính là tên người yêu cũ của anh!

Rõ ràng chồng tôi mới xăm cái tên này trong thời gian 1 tuần qua đi vắng. Trước đó nó chưa hề xuất hiện. Tôi gào lên chất vấn chồng, không còn cách nào khác anh đành kể lại mọi chuyện.

Hóa ra là một tuần qua anh không về quê nội, mẹ chồng cũng vào hùa nói dối con dâu giúp con trai. Anh về quê của người yêu cũ vì mẹ cô ấy ốm nặng. Về tận nơi thì anh mới biết là người yêu cũ của anh đã qua đời rồi. Mẹ cô ấy tiết lộ một sự thật khiến anh phải day dứt cả đời.

Khi trước hai người yêu nhau 5 năm, sắp cưới tới nơi, đột nhiên cô ấy ngoại tình rồi đòi chia tay lấy người khác. Anh căm hận đoạn tuyệt với quá khứ, cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng tới lúc này anh mới biết thực ra cô ấy phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo nên kiếm cớ chia tay anh, không muốn anh phải chôn vùi tương lai vì mình. Nếu không phải qua một người bạn, anh biết được mẹ cô ấy đang bệnh nặng và về quê thăm thì anh sẽ mãi mãi không biết được sự thật này.

 

Nhớ đến ân tình và cảm thấy áy náy tội lỗi với người cũ nên chồng tôi quyết định xăm tên cô ấy lên ngực để cả đời không quên.

- Cô ấy là một phần quá khứ của anh, lại đối xử với anh tốt như vậy, anh làm thế chỉ để nhắc bản thân luôn nhớ ân tình của cô ấy mà thôi. Em nên thấy vui vì điều đó, bởi con người anh có tình có nghĩa. Chứ cô ấy mất rồi, cho dù có làm thế nào thì tụi anh cũng không thể gặp lại nhau được nữa, em ghen tuông thật vô nghĩa!

Chồng về quê cả tuần mới về nhà, nửa đêm lén cởi áo anh ra tôi giận run người khi nhìn thấy dấu vết lạ trên cơ thể anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sụp xuống gào khóc hỏi anh không nghĩ đến cảm giác của tôi hay sao? Mỗi lần ở cạnh chồng lại nhìn thấy tên người phụ nữ khác trên ngực anh, tôi có thể không đau đớn xót xa? Nhưng chồng chỉ im lặng rồi bảo tôi hãy biết nghĩ tới người khác một chút. Hiện tại tôi cũng mới biết cô con dâu mẹ chồng ưng ý chính là cô ấy. Giờ biết chuyện cô ấy từng làm, bà lại càng thương tiếc vô vàn. 

Mọi người ơi tôi phải nghĩ cho anh như thế nào bây giờ? Thế vậy thì ai nghĩ cho tôi? Trách anh không đành vì đến tôi cũng thấy cảm động trước việc làm của cô ấy. Nhưng chấp nhận thì tôi sẽ bị chuyện này ám ảnh cả đời! 

Chồng vừa từ quê lên đã ôm nhau vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy tấm lưng trần của anh mà tôi phát hoảng, vội buông ra rồi tra hỏi về những dấu vết lạ

Chồng vừa từ quê lên đã ôm nhau vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy tấm lưng trần của anh mà tôi phát hoảng, vội buông ra rồi tra hỏi về những dấu vết lạ

Sau khi chồng tôi về quê lên, cả hai chúng tôi đã ôm lấy nhau vì quá nhớ nhung sau nhiều ngày xa mặt. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy cơ thể anh, tôi đã điêu đứng với những dấu vết đáng ngờ.

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