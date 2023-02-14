Mải kiếm tiền mà để chồng leo lên giường của cô hàng xóm để 'trừ nợ', lời nói sau đó của mẹ chồng càng khiến tôi bàng hoàng hơn

Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi thuê trọ ở Bắc Ninh rồi cùng đi làm công nhân. Hồi đó, lương công nhân rất khá. Vợ chồng tôi làm tăng ca nên mỗi tháng chi tiêu đều có dư.

Vợ chồng tôi cưới nhau sau mấy tháng tìm hiểu. Tình cảm trước không nhiều nhưng cưới nhau rồi, tôi thương chồng tôi một phần vì anh hiền lành, tử tế, một phần vì nhà anh nghèo.

Tôi mau chóng mang thai và sinh con. Do vỡ kế hoạch nên tôi sinh liền 2 bé, kinh tế rất chật vật. Tôi không than trách, không chê chồng nghèo, không đặt nặng vấn đề kinh tế hay trách nhiệm gì cho chồng. Nhưng chắc vì tôi quá hiền lành, dễ tính nên chồng không biết trân trọng.

Dịch bệnh hoành hành, khu công nghiệp tạm đóng cửa nên vợ chồng tôi về quê tránh dịch. Thời gian ở quê, vợ chồng tôi chỉ làm vườn, buôn bán nhỏ nên kinh tế càng thêm khó khăn.

May mắn là dịch bệnh tạm lắng nên chúng tôi gửi 2 con ở quê nhờ ông bà nội chăm để tiếp tục làm việc. Sau đợt dịch bệnh, công ty thiếu công nhân nên tôi đăng ký làm tăng ca đêm để kiếm thêm thu nhập.

Tôi cũng động viên chồng đăng ký làm tăng ca đêm như tôi nhưng anh than thức đêm nhiều mệt mỏi, ngày hôm sau có ngủ bù cũng không hồi được. Cũng vì như thế nên vợ chồng tôi như mặt trăng với mặt trời, cả ngày có khi chỉ ăn cùng nhau bữa tối trước giờ tôi đi làm.

Cùng xóm trọ với tôi có một nhóm 3 cô gái làm gái nhà hàng. Biết được nghề nghiệp của họ nên tôi cũng ngại tiếp xúc.

Tuy nhiên, sau một thời gian sống gần, tôi thấy họ khá thân thiện. Dịch bệnh, thất nghiệp nên họ chuyển sang bán hàng online. Thấy họ đăng bài bán hoa quả, mỹ phẩm, quần áo nên thỉnh thoảng tôi cũng hỏi mua.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi thấy chồng có biểu hiện khác lạ. Anh ít khi nói chuyện, âu yếm vợ. Anh thường nói mình đi làm quá nên "mất sức", mệt mỏi. Đi làm lại được 3 tháng nay nhưng anh cũng không đưa tiền cho tôi.

Tôi hỏi thì anh bảo đã gửi tiền về quê để mẹ nuôi 2 cháu nhưng tôi hỏi mẹ chồng thì bà bảo chồng tôi chẳng đưa cho bà xu nào. Điều này khiến tôi nghi ngờ.

Hôm đó, tôi đi làm ca đêm nhưng thấy mệt mỏi, nghi bị cảm nên tôi xin về sớm để nghỉ ngơi. Nửa đêm trở về nhà, mở cửa ra thì thấy chồng đang ôm Linh- cô hàng xóm lả lơi trên giường. Cả hai đều trần trụi, lõa lồ.

Chồng ra sức lạy lục, van xin tôi tha thứ. Anh nói thời gian gần đây tôi hay vắng nhà nên anh ở nhà một mình buồn. Anh bị cô hàng xóm trêu đùa, lôi kéo nên đã ngã lòng. Anh thuê cô ấy theo giờ chứ hai người không có tình cảm gì cả.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi cũng khai nhận anh cho Linh vay 3 triệu để cô ấy gửi về quê. Cô ấy hứa sẽ trả hoặc "tìm cách khác" để trừ nợ.

Nghe chồng nói chuyện mà tôi thấy vừa thất vọng, vừa đau lòng. Trong khi tôi cố gắng làm việc để nâng cao thu nhập, anh lại ở nhà "tạo công ăn việc làm" cho cô hàng xóm, phản bội tôi. Tôi nói lại chuyện này với mẹ chồng thì bà khuyên tôi nên chịu đựng, bỏ qua cho chồng.

Bà còn kể ngày xưa bố chồng tôi cũng từng qua lại với người khác nhưng bà vẫn phải chịu đựng để gia đình được yên ấm.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy chán nản quá. Theo mọi người, tôi nên làm gì để khiến chồng tôi chừa tật trăng hoa đây? Tôi muốn ly dị chồng nhưng 2 đứa con tôi con nhỏ, đứa bé nhất mới chỉ 3 tuổi. Tôi thương các con quá!