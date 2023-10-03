Mọi chuyện suôn sẻ và êm đẹp cho đến đêm tân hôn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đều từng yêu đương nên chắc chắn hai đứa không còn bỡ ngỡ và quá ngượng ngập nữa. Nhờ đó mà đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi và nồng nàn. Chuyện quá khứ của vợ, tôi không hề hỏi đến và cũng chẳng để bụng. Chỉ cần hiện tại và tương lai cô ấy đối xử tốt với chồng là được.

Nhìn sơ qua tôi và Ái khá hợp nhau về quan điểm, tính cách cũng như tương xứng về điều kiện công việc và gia đình. Thiết nghĩ chẳng thể đi đâu để tìm được một đối tượng tốt hơn, tôi và cô ấy quyết định nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp một tổ ấm chung.

Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Cũng may cô ấy đều đáp ứng nhiệt tình và vui vẻ. Mãi đến nửa đêm hai đứa mới mệt nhoài và ngủ thiếp đi.

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ khiến tôi rùng mình. Phải, người phát ra đám âm thanh nhạy cảm ấy không ai khác chính là vợ tôi. Ái ngủ mơ, còn liên tục gọi tên người yêu cũ.

Lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nằm im vờ như không hay biết gì. Tôi không biết phải đối mặt thế nào và phản ứng ra sao với vợ. Đó là một tình huống vô cùng tế nhị và nhạy cảm.

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Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm như thế. Vậy hà cớ gì sau khi kết thúc đêm tân hôn mệt nhoài với chồng, vợ tôi vẫn nhớ nhung tới người yêu cũ.

Từ lúc ấy tới sáng tôi không thể ngủ nổi nữa Một lúc lâu sau đó cô ấy mới im lặng dần và chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vợ vẫn cư xử rất bình thường với tôi, tươi cười hòa nhã và hỏi thăm rất tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào.