Vừa thú nhận có con riêng, vợ vô sinh khóc đưa ra tập giấy khiến tôi run cầm cập, hối hận không kịp

Sau khi vợ chồng đến đó khám xong thì tôi có việc phải về công ty gấp vì thế chỉ để mình vợ ở lại chờ lấy kết quả. Hôm đó về, tôi hỏi kết quả thăm khám ra sao thì cô ấy bảo: “2 vợ chồng mình đều hoàn toàn bình thường, bác sĩ bảo không có vấn đề gì”. Ấy vậy mà suốt 2 năm nay vợ tôi vẫn như cá rô đực khi không có động tĩnh gì. Điều kỳ lạ là tôi giục cô ấy đi khám thêm thì cô ấy một mực không đi: “Có vấn đề gì đâu mà phải khám xét làm gì nhiều cho tốn tiền. Mà anh cứ xác định không có con đi cho đỡ áp lực”.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 3 năm nhưng chưa từng có 1 mụn con. Trước đây, tôi chẳng sốt ruột vì nghĩ con cái trời cho, có duyên thì con sẽ tới. Nhưng mấy năm liền vợ chồng son cũng chán nên tôi giục đi khám.

Tôi phát cáu lên bảo thẳng: “Tôi trai thẳng như này sao phải nghĩ tới mấy cái trường hợp xấu nhất đó chứ. Hay là cô không chửa đẻ được thì nói ngay ra đi”.

Nhiều lần cô ấy còn có ý: “Hay là vợ chồng mình đi thụ tinh ống nghiệm hoặc xin con nuôi đi”.

Vừa nói thế mà vợ tôi tái mặt bối rối rồi lảng tránh sang chuyện khác. Tôi cũng nghi nghi nhưng do công việc quá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để tâm đến việc này. Song thực lòng tôi vẫn muốn có con cho vui cửa vui nhà.

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Tới một lần đi công tác, chẳng hiểu sao tôi lại ngã vào lòng một em trợ lý ở chi nhánh Hải Phòng. Từ đó, 2 chúng tôi chính thức là 1 cặp giấu vụng. Cứ khoảng 2 tuần tôi lại xuống Hải Phòng để ở bên nhân tình. Suốt 1 năm qua, chúng tôi duy trì mối tình bí mật này mà vợ không hề biết gì.

Cách đây hơn tháng, ả bồ của tôi thông báo có tin 2 vạch. Tôi mừng vui ra mặt nên mua chung cư, xe bốn bánh thưởng lớn cho nhân tình. Song cô ấy dứt khoát còn muốn tôi phải công khai danh phận và ép tôi ly hôn vợ nếu không mai này sẽ không cho tôi gặp con.

Suy nghĩ nát óc, dù vẫn còn thương vợ hiếm muộn nhưng cuối cùng tôi quyết định thú nhận tất cả và xin ly hôn. Lúc vợ nghe tôi thú nhận xong, cô ấy cười hỏi đi hỏi lại:

“Thế đã bao giờ anh nghĩ đứa bé kia không phải là con mình không? Anh có chắc cái thai trong bụng ả là con anh không?”.

“Anh với cô ta đi lại đã 1 năm nay, giờ cô ấy bầu không phải con anh thì của ai vào đây được”.

Nghe xong lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của tôi, vợ òa khóc rồi chạy vào mở tủ lấy 1 tập giấy thăm khám bệnh ở bệnh viện năm nào đưa cho tôi xem. Nhìn vào kết quả thăm khám ngày ấy khẳng định tôi bị vô sinh vì tinh dịch không có tinh trùng khiến tôi run cầm cập. Lúc này vợ tôi cũng bảo: “Cả năm nay anh đi về thất thường nên em cũng biết anh có bồ nhưng vẫn làm lơ cho. Em không nghĩ vì đứa con chưa ra đời, anh đã đoạn tuyệt với vợ đến thế”.