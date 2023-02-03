Vừa ngỏ lời đã 'ân ái' đầy mặn nồng với nhau, vài tháng sau tôi liền vướng vào 'mớ bòng bong' không biết gỡ kiểu gì

Gần đây, tôi thấy Hương bỗng dưng hay bình luận trên các dòng trạng thái của tôi. Tôi inbox trò chuyện thì thấy cô bé này nói chuỵên hay quá. Tôi nhắn tin cho Hương cả ngày không biết chán và cũng định ngỏ lời yêu Hương.

Tôi quen biết với Hương vì Hương là bạn học cùng lớp cấp 3 với Nhung- em họ tôi. Ban đầu, tôi ấn tượng với em vì Hương có vẻ ngoài xinh xắn, ăn nói có duyên lại có giọng hát quá ư ngọt ngào. Tuy nhiên, lúc đó tôi đang hẹn hò với người yêu cũ nên bẵng đi một thời gian, tôi không còn liên lạc gì với Hương nữa.

Hôm đó, Hương hẹn tôi đi ăn tối ở nhà hàng. Trong buổi hẹn, Hương tâm sự nhiều về chuyện gia đình. Từ chuyện bố em ngoại tình, bố mẹ ly hôn, gia đình không hạnh phúc. Em còn đau lòng hơn khi phát hiện mẹ em đang cặp kè với tình trẻ, chỉ bằng tuổi Hương. Tôi ôm Hương vào lòng, nói lời yêu Hương và hứa sẽ che chở cho em.

Tôi có nói chuyện này với Hương thì Hương nói rằng mọi chuyện tình cảm trước đây của cô ấy chỉ là say nắng chứ Hương chưa yêu ai sâu đậm. Ngày sinh nhật tôi, Hương hát tặng tôi nghe bài "Câu chuỵện tình yêu" làm tôi cảm động. Tôi biết Hương đã yêu thương tôi rồi. Cả tôi cũng đã yêu em nhưng tôi chưa ngỏ lời mà thôi.

Lúc tối muộn, tôi định đưa Hương về nhà nhưng Hương bảo buồn chán nên không muốn về. Tôi biết ý nên đã đưa Hương vào nhà nghỉ. Đêm đó, chúng tôi có những giây phút cuồng nhiệt bên nhau. Tôi với Hương ngập tràn hạnh phúc. Cũng từ hôm đó, tôi thường xuyên hẹn gặp và đưa Hương đi nhà nghỉ. Quả thực, Hương rất sành sỏi trong chuyện ấy và biết cách chiều chuộng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó khoảng 2 tháng, tôi bất ngờ khi biết Hương đã có bầu 6 tuần. Lúc đầu, tôi cũng sốc lắm vì chúng tôi chưa quen nhau được bao lâu, tình cảm chưa quá sâu đậm. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm của một thằng đàn ông, tôi quyết cưới Hương làm vợ.

Khi đưa Hương về ra mắt, khỏi phải nói, cả nhà tôi đều sửng sốt. Em họ tôi cực lực phản đối chuyện hôn sự của chúng tôi khiến tôi phải gắt lên với em ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tuần trước Hương không kêu đau bụng, ra máu. Tôi vội vã đưa Hương đến bệnh viện khám thai.

Đứng chờ ở ngoài hành lang, tôi rụng rời khi nghe bác sỹ mắng: "Anh làm chồng kiểu gì mà không chịu kiêng cho vợ? Cô ấy vừa nạo hút thai cách đây không lâu giờ lại tiếp tục mang thai nên nguy hiểm đến cả mẹ và đứa con trong bụng. Giờ bệnh nhân phải nằm viện một thời gian để truyền thuốc giữ thai." Thấy tôi hỏi chuyện, Hương khóc và kể trước đây cô ấy từng mang thai với người yêu cũ. Nhưng vì anh ta không chịu cưới nên Hương quyết định bỏ đứa con và tiếp tục yêu tôi. Thấy tôi nghi ngờ về "tác giả" thực sự của cái thai trong bụng, Hương quả quyết rằng cái thai 100% là của tôi. Cô ấy còn doạ dẫm rằng nếu tôi không chịu cưới, Hương sẽ tiếp tục bỏ cái thai vì không có khả năng nuôi đứa bé.

Biết chuyện về Hương, em họ cùng cả nhà hùa vào "quây" tôi, quyết không cho tôi cưới Hương. Giờ tôi rối trí quá chẳng biết làm sao. Tôi yêu Hương dù không quá sâu đậm. Nhưng tôi thương cho đứa trẻ trong bụng của cô ấy. Tôi không muốn Hương làm chuyện thất đức.