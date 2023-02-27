Vừa được cầu hôn hôm trước, tôi đã phải trả lại nhẫn, chuyển chỗ ở ngay lập tức sau khi nhìn thấy 'thứ treo lủng lẳng' này trước nhà

Ngay sáng sớm hôm sau tôi gọi điện hẹn gặp Long. Anh vừa đến tôi đã cho anh cái tát và trả lại chiếc nhẫn cầu hôn. Bất ngờ trước hành động của tôi, Long hỏi lại có chuyện gì. Tôi vừa khóc vừa nói trong uất nghẹn

25 tuổi tôi mới có bạn trai, vì thế tôi rất trân trọng tình yêu này. Long hơn tôi 5 tuổi, là người tỉnh khác. Trong mắt tôi, anh là người có chí hướng, tâm lý và rất hiểu tôi. Vì ngại công khai, tôi và Long quyết định giấu kín mối quan hệ này, cả hai yêu nhau trong thầm lặng, giấu cả gia đình. Là con gái, tôi không muốn lấy chồng sớm. Tôi định 29, 30 tuổi cưới cũng được. Long đồng ý về điều đó, chúng tôi nên phấn đấu cho sự nghiệp, hưởng thụ quãng đời độc thân thêm thời gian nữa cũng chưa muộn. Cứ vậy, hai đứa yêu nhau đến giờ đã được 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi không thể tránh khỏi việc đi quá giới hạn với Long, bởi anh là người tôi xác định cưới làm chồng. Tôi không tiếc Long thứ gì cả, bởi với tôi, anh là tất cả.

Không vội cưới, vậy mà cuối tuần trước Long bất ngờ cầu hôn tôi. Anh tâm sự muốn cho tôi danh phận, thay vì bắt tôi cứ chờ đợi mãi. Chiếc nhẫn cầu hôn của anh, tôi nhận mà trong lòng xúc động vô cùng. Tuy nhiên tôi bảo Long cuối năm nay hãy cưới, vì tôi muốn chờ em gái đi nước ngoài về. Anh đồng ý và cho rằng như vậy là hợp lý. Còn tạm thời chúng tôi vẫn giấu giếm mối quan hệ này đến phút chót. Ảnh minh họa: Internet Được bạn trai cầu hôn bất ngờ, tôi lâng lâng cảm xúc sung sướng là vậy. Tối về nhà tôi không sao ngủ được, cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi cười tủm tỉm. Niềm vui chưa được bao lâu, giữa đêm tôi nhận được cú sốc lớn. Ngay sáng sớm hôm sau tôi gọi điện hẹn gặp Long. Anh vừa đến tôi đã cho anh cái tát và trả lại chiếc nhẫn cầu hôn.

Bất ngờ trước hành động của tôi, Long hỏi lại có chuyện gì. Tôi vừa khóc vừa nói trong uất nghẹn: "Anh lừa dối tôi! Anh có vợ ở quê từ lúc quen tôi nhưng anh giấu giếm. Tôi sai khi tin tưởng anh, chấm dứt đi". Tôi dúi chiếc điện thoại của mình cho Long, anh xem dòng tin nhắn rồi đứng hình sợ hãi. Đêm qua, vợ Long đã nhắn tin cho tôi đe nẹt, doạ đánh ghen. Họ vẫn sống với nhau, chưa từng nói chuyện ly hôn. Chỉ khác là Long làm ở Hà Nội, còn vợ ở quê. Vậy mà Long lại nói dối tôi. Tôi không hiểu vì sao chị ấy biết mình bị phản bội, còn biết số điện thoại của tôi. Nhưng giọng điệu đó thì chẳng đùa chút nào. Danh dự, nhân phẩm của tôi rồi cả gia đình tôi sẽ ra sao đây? Chấm dứt với Long, tôi vội trả nhà trọ chuyển đến nơi khác sống, thay số điện thoại, chuyển công ty. Tôi sợ vợ Long tìm đến đánh ghen. Làm gì có người vợ nào chịu đựng được việc chồng mình qua lại với cô gái khác mấy năm trời, lại còn cầu hôn như thế nữa. Nếu vào tôi, tôi cũng chẳng thể tha thứ được. Giờ tôi chỉ mong mọi chuyện qua đi, tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng tốt. Vì không ở chung nên hầu như chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chồng đều cho ông bà tiền nhưng về thăm mẹ tôi, chồng không có gì.

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