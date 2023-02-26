Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày

Tâm sự 26/02/2023 21:47

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng tốt. Vì không ở chung nên hầu như chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chồng đều cho ông bà tiền nhưng về thăm mẹ tôi, chồng không có gì.

Tôi lớn lên từ nhỏ bên mẹ. Vì bố qua đời sớm nên có thể nói mẹ là người thân thiết nhất với tôi trên thế gian này. Tôi cũng rất yêu thương mẹ nên luôn cố gắng học hành, không làm mẹ phải buồn lòng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không đi làm ở thành phổ. Mặc dù khi đó, có thể tìm được việc lương cao hơn nhưng tôi vẫn quyết định về quê. Tôi muốn ở bên và chăm sóc mẹ nhiều hơn. Lương ở quê tuy không cao nhưng tôi cảm thấy thoải mái, thích thú.

Làm việc được 3 năm, trong một lần đi công tác, tôi gặp chồng. Anh sinh ra và lớn lên ở quê nhưng đã lập nghiệp, mua nhà ở thành phố. Nhà bố mẹ anh cách nhà mẹ đẻ tôi khoảng 100km. Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ yêu xa nhưng ai ngờ duyên đến, tôi bị anh hoàn toàn chinh phục bởi tài năng và cách nói chuyện rất ấn tượng.

Yêu 6 tháng thì chúng tôi tổ chức kết hôn. Tôi chuyển công tác lên thành phố làm cùng chồng. Dù sống xa mẹ nhưng tôi vẫn thường xuyên về thăm bà. Hầu như cuối tuần nào chồng cũng đưa tôi về mà không ngần ngại đi lại xa xôi. Tôi hài lòng vì những gì chồng làm cho mình, chỉ có điều ở xa mẹ thì hơi buồn một chút, mỗi khi trái gió trở trời mẹ ốm đau lúc nào không hay.

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng tốt. Vì không ở chung nên hầu như chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chồng đều cho ông bà tiền nhưng về thăm mẹ tôi, chồng không có gì. Mấy lần tôi hỏi thì chồng bảo, với mẹ đẻ thì tùy thuộc em biếu thế nào cũng được. Mặc dù ở trong nhà tôi cầm tiền nhưng tôi muốn anh đứng ra biếu mẹ thì sẽ "đẹp mặt" tôi hơn. Còn hàng tháng tôi cũng đều gửi cho mẹ tiền sinh hoạt rồi.

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước Tết, mẹ tôi bị ốm, tôi dành cả tuần ở quê để chăm mẹ. Đợt này, tôi bàn với chồng rằng thời gian tới đưa mẹ đẻ tôi về sinh sống dưỡng già. Tuy nhiên, chồng không đồng ý cũng chẳng phản đối, anh nói từ từ rồi tính.

Cách đây ít hôm, chồng bảo về thăm bố mẹ đẻ dịp cuối tuần. Tôi ở nhà cũng buồn nên thuê xe chở mẹ đẻ lên nhà chơi. Lâu lắm hai mẹ con mới có không gian riêng thoải mái tâm sự. Tôi cũng nghĩ trong bụng, chắc chắn chồng sẽ rất vui khi mẹ tôi lên.

Tuy nhiên, đến chủ nhật khi chồng về đến nhà, tôi sững sờ khi thấy những người đứng phía sau anh, đó là bố mẹ chồng tôi. Ông bà còn mang theo túi quần áo to. Chẳng nhẽ bố mẹ chồng lại lên nhà ở với chúng tôi hay sao? Nhưng chồng không hề nói rõ ràng chuyện gì lúc tôi đề nghị đưa mẹ tôi về chăm sóc kia mà.

Tối đến, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh trả lời: "Anh ở đâu bố mẹ anh ở đó". Lúc này tôi mới hiểu ý của anh. Nhưng tôi không thể bỏ mặc mẹ đẻ của mình được, trong khi chồng lại chọn bố mẹ mình. Tôi chưa biết phải làm sao để hài lòng đôi bên, nhưng nghĩ bụng chồng có phần ích kỷ quá. Mẹ tôi chỉ có một mình, sao anh không đặt vào địa vị của tôi? Tôi phải làm sao đây?

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