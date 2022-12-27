Chồng tôi là người hiền lành, vui tính, dễ gần. Anh biết thương vợ, việc nhà, cơm nước giặt giũ giúp vợ, tôi nuôi con nhỏ nhưng có chồng giúp đỡ nên không vất vả gì.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có với nhau một câu con trai lên 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tương đối hòa hợp, hạnh phúc. Cả hai đứa đều làm nhà nước nên kinh tế ổn định.

Một lần tôi đến nhà cô bạn thân chơi. Thảo là bạn thân từ thuở đại học với tôi, khéo léo, xinh xắn, độc thân. Thảo rất thân với vợ chồng tôi, có gì tôi cũng kể cho cô ấy, coi cô ấy như "quân sư" của mình.

Bố mẹ chồng cũng quý mến tôi, nói chung gia đình êm ấm nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đến nhà, Thảo bảo ăn gì không cô ấy nấu cho. Tôi theo xuống nhà bếp, lúc ngồi chờ tự dưng thấy có mấy quả ớt trên đĩa, mà lỳ lạ, quả nào cũng cắn có phần đầu, giống hệt kiểu ăn của... chồng tôi.

Từ hôm đấy về, tôi cứ nghĩ mãi. Thói quen này ngoài chồng ra, tôi chưa thấy ai ăn thế cả. Chồng tôi thích ớt, nhưng mỗi lần ăn anh chỉ ăn mỗi phần trên, có khi cả bữa phải cắn dở đến 5, 7 quả.

Từ hôm đấy tôi bắt đầu để ý chồng, anh không làm gì bất thường, giờ giấc cũng ổn định. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn giờ nghỉ trưa là tôi không kiểm soát được vì hai đứa không cùng cơ quan. Cực chẳng đã, tôi đành lên kế hoạch theo dõi chồng.

Ảnh minh họa: Internet

3 ngày đầu chẳng có gì, đến ngày thứ tư, lúc tôi đang vật vờ ở dưới thì thấy chồng đi ra, quả nhiên anh đến nhà Thảo. Tôi chết điếng người, nước mắt rơi đầm đìa khi nhìn cảnh đó.

Đứng trước cửa nhà Thảo, tôi cứ băn khoăn mãi không biết có nên vào không, nhưng cuối cùng, tôi vẫn gõ cửa. Thảo ra mở cửa, nhìn thấy tôi thì vô cùng hoảng hốt. Chồng tôi bước ra, 3 người đối mặt nhau, anh ta cuống quýt giải thích nọ kia.

Tôi khóc lặng cả người, hết nhìn chồng tôi nhìn Thảo, thật sự cảm thấy không còn sức lực để mà ghen tuông.

Hôm ấy về chồng cứ quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi hỏi anh từ bao giờ, chồng đáp cách đây gần nửa năm rồi.

Tôi đau đớn lắm, một lúc phát hiện ra cả chồng và bạn thân phản bội. Tôi không biết nên làm sao bây giờ nữa?