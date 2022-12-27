Đêm hôm khuya khoắt thấy vợ sụt sùi bên chiếc máy vi tính, bán tín bán nghi, tôi lại gần xem sao thì hoảng hốt với lời em thú nhận

Tâm sự 27/12/2022 09:53

Mới cưới nhau, tôi khá tin tưởng và dành nhiều thời gian vun đắp cho em, nhưng tôi không ngờ bí mật mà em giấu kín bao lâu nay.

Tôi 29 tuổi, mới kết hôn được gần 2 tháng. Vợ kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau có nửa năm là làm đám cưới. Tuy thời gian hơi vội nhưng tôi luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Vợ tôi xinh đẹp, thành đạt, cô ấy có mấy năm đi học và làm việc tại Mỹ trước khi về hẳn Việt Nam. Hai chúng tôi hiện đang công tác tại cùng cơ quan.

Tôi luôn thấy tự hào về vợ, em giỏi giang, năng động, rất có tiếng nói trong cơ quan. Về nhà lại tỏ ra là người vợ hiền, tháo vát, bố mẹ tôi cũng vô cùng ưng ý, yêu thương em như con gái.

Cuộc sống của chúng tôi rất ngọt ngào, hạnh phúc, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một ngày, tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Chẳng thấy vợ đâu nên tôi ra ngoài tìm.

Đêm hôm khuya khoắt thấy vợ sụt sùi bên chiếc máy vi tính, bán tín bán nghi, tôi lại gần xem sao thì hoảng hốt với lời em thú nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua phòng khách thấy cô ấy đang ngồi ở sô pha, trên màn hình máy tính có hình ảnh một cậu bé chừng 7, 8 tuổi gì đó. Tôi thấy vợ cứ khóc lóc, sụt sùi mãi. Tôi ra hỏi cô ấy có chuyện gì, thấy vợ thoảng thốt, cô ấy ấp úng bảo con người bạn thân bị ốm nên cô ấy hơi buồn. Tôi có chút nghi ngờ, nhưng vì muộn quá rồi nên bảo vợ đi nghỉ ngơi.

Từ hôm đấy, tôi thấy vợ cứ bần thần, lo lắng. Tôi dò hỏi thì cô ấy lảng tránh.

Tôi nghĩ ngợi mãi, cũng có điều nghĩ đến nhưng gạt vội đi. Cho đến một ngày, thấy cô ấy có điện thoại nhưng lại lẻn vào nhà vệ sinh nghe, tôi đi theo nghe trộm rồi chết điếng khi vợ nói với một người nào đó về một đứa trẻ, rồi con xưng mẹ mẹ con con...

Đêm hôm khuya khoắt thấy vợ sụt sùi bên chiếc máy vi tính, bán tín bán nghi, tôi lại gần xem sao thì hoảng hốt với lời em thú nhận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bật cửa vào, vợ giật mình làm rơi điện thoại, gương mặt cô ấy thẫn thờ. Biết không thể giấu được nữa, em thú nhận mọi chuyện với tôi.

Rằng ngày trước khi đi du học, vợ có yêu một người bên đấy, thế nhưng có bầu rồi thì anh ta cao chạy xa bay. Sinh con xong, vợ để lại cho người họ hàng xa bên đấy nuôi dưỡng rồi về nước. Nhưng thời gian này, thằng bé thường xuyên đòi mẹ, nên cực chẳng đã mới liên lạc về Việt Nam.

Tôi nghe mà choáng váng, thật không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Vợ khóc nhiều, xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Còn nói giờ tôi biết chuyện rồi, tùy tôi định liệu. Tôi sốc đến không nói nổi câu nào, giờ tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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