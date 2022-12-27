Đang chuẩn bị ngủ, bỗng thấy bóng người lởn vởn làm hành động lạ , quay lại, tôi điếng người khi vợ làm chuyện đó trong đêm

Bỗng dưng thấy cô ấy... thay đổi tính nết, tôi ngạc nhiên nhìn em 'ớn' hết người, hóa ra em cho hay đây là chiêu để giữ chồng... kì lạ.

Vợ chồng tôi cưới 3 năm, có một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, sung mãn.

Vợ tôi là người hiện đại, vui vẻ, tính tình phóng khoáng. Ở bên cô ấy tôi luôn cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi cũng hòa hợp.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu thời gian gần đây vợ tôi không sinh ra nhu cầu "làm đẹp" và "tân trang" quá đà.

Bắt đầu từ một ngày khi tôi đòi hỏi, cô ấy cứ tủm tỉm bảo không được, phải kiêng 1 tuần, tôi tưởng cô ấy "đến ngày" nên cũng không đòi thêm. Ai ngờ đâu 1 tuần sau khi gần gũi, tôi tá hỏa khi phát hiện ra ấy... vẫn ra máu như lần đầu. Trong lúc tôi ngơ ngác thì vợ bảo cô ấy thử đi vá lại, để tôi có cảm giác như lần đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi cô ấy bắt đầu học thói... khỏa thân đi lại trong phòng ngủ. Bảo phải nguyên thủy thế này mới nóng bỏng. Thật sự mấy ngày đầu, thấy vợ nóng bỏng thật tôi cũng thấy thích, nhưng riết quá thành ra mất cảm giác, thấy vợ cứ hớ hênh mãi, tôi chẳng có chút ham muốn gì. Đàn ông thường thế, nửa kín nửa hở còn tò mò, đây hở sạch cả ra rồi, còn đâu cảm giác muốn khám phá nữa.

Chuyện vợ chồng trước giờ rất ổn, vậy mà không biết cô ấy học đâu ra kiểu "mới", thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy hơi làm quá.

Thế rồi một lần nghe lỏm được điện thoại của vợ với cô bạn. Hóa ra, cô ấy học hỏi của nhóm chị em trên mạng cách giữ chồng, làm mới tình cảm vợ chồng gì đó.

Thật sự tôi thấy hơi hoảng. Vợ chồng tôi cứ như trước là đủ thích lắm rồi. Mà tôi yêu vợ, trước giờ một lòng một dạ có tơ vương ai đâu. Tôi nên làm thế nào để thay đổi vợ, để cô ấy quay lại như trước kia mà không khiến vợ buồn bây giờ?

Yêu ‘chín’ nên muốn cùng người yêu qua đêm, vừa nghe lời ngỏ, anh sững sờ với yêu cầu của cô Bạn trai nói rằng việc đừng quá căng thẳng, có thể đồng ý với anh ta để một lần nhớ mãi, tuy nhiên, không nhiều người nghĩ như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-chuan-bi-ngu-bong-thay-bong-nguoi-lon-von-lam-hanh-ong-la-quay-lai-toi-ieng-nguoi-khi-vo-lam-chuyen-o-trong-em-539699.html