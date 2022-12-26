Đêm tân hôn chú rể 1m75 dùng hết ‘chiêu trò’ với vợ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến phút cao trào nhất, vợ ám ảnh vì ‘rơi hết tiền’ quá nhanh

Thật là khủng khiếp... không biết có phải căng thẳng hay không nhưng bất kì ai cũng không làm được điều này.

Nhìn dáng vẻ bề ngoài có lẽ không ai nghĩ được đến việc tôi lại "yếu" như vậy. Cao 1.75 m, cân nặng trung bình, hồi trẻ tôi thậm chí còn được nhiều người nhận xét là "cao to đẹp trai".

Tôi yêu đến mấy cô, yêu rồi chia tay, rồi lại yêu cô khác. Mọi người bảo tôi trai đẹp nên sát gái, nhưng không phải, thật ra đều là các cô ấy chủ động rời bỏ tôi sau nhiều lần phải thở vắn than dài. Nhiều lần mất mặt mũi nên tôi cũng bắt đầu ngại phải gần gũi phụ nữ. Gần 40 tuổi tôi mới kết hôn.

Vợ tôi là người phụ nữ dịu dàng. Cô ấy ở dưới quê, chúng tôi quen biết qua mai mối rồi kết hôn. Vợ thấy tôi gia đình cơ bản, cũng tốt tính nên đồng ý lấy. Trước hôn nhân chúng tôi không có quan hệ với nhau.

Nhưng về chung một nhà rồi thì phải khác, tôi không thể trì hoãn chuyện ấy. Với cả chúng tôi cũng phải sinh con. Đêm đầu tiên, thật kinh khủng, chắc do tôi căng thẳng quá nên vào cuộc chưa qua nổi 30 giây đã tuột xích. Tôi đổ cho rằng có thể do đây cũng là lần đầu của vợ, cô ấy cứ cứng đơ khiến tôi phải loay hoay nên càng mất tập trung. Những lần sau chắc sẽ khá hơn.

Những lần sau đúng là có khá hơn một xíu, không đến nỗi 30 giây nhưng vẫn là quá ngắn. Vợ chồng trò chuyện về vấn đề này với nhau, vợ cũng có chỉ cho tôi mấy chiêu cô ấy đọc được qua sách vở như đổi tư thế, thử dùng "ba con sói" thay vì "tay không bắt giặc".

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chọn hẳn loại "ba con sói" dày hơn, có hôm còn giấu vợ dùng Viagra, gel testosterone… nhưng chuyện chiều vợ của tôi vẫn phập phù. Cứ bỏ bao bảo vệ ra là tôi lại "rơi hết tiền", có hôm "thằng nhỏ" còn đình công luôn, gọi sao nó cũng không thèm dậy.

Tôi rất lo lắng, cứ tình hình này, làm sao chúng tôi có nổi con? Không lẽ giờ kết hôn rồi tôi vẫn bị vợ bỏ vì cùng một lý do như những cô gái đã đi qua đời tôi thời trẻ hay sao?

Yêu ‘chín’ nên muốn cùng người yêu qua đêm, vừa nghe lời ngỏ, anh sững sờ với yêu cầu của cô Bạn trai nói rằng việc đừng quá căng thẳng, có thể đồng ý với anh ta để một lần nhớ mãi, tuy nhiên, không nhiều người nghĩ như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-chu-re-1m75-dung-het-chieu-tro-voi-vo-moi-chuyen-dien-ra-suon-se-cho-den-phut-cao-trao-nhat-vo-am-anh-vi-roi-het-tien-qua-nhanh-539653.html