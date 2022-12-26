Bị người yêu phũ phàng lúc sắp cưới, tôi ‘tặc lưỡi’ với sếp giàu có sắp ly hôn vợ, nhớ lời ngỏ ý của anh mà tôi nghẹn ngào

Tâm sự 26/12/2022 22:58

Nghe người yêu nói những điều về mình mà tôi đau xót. Không ngờ sếp lại đến gần và đưa ra những lời tỏ tình này.

Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm công việc văn phòng tại một công ty xây dựng. Công việc của tôi có thu nhập khá tốt. Bằng số tiền tiết kiệm, tôi có thể tự mua cho mình một căn hộ ở giữa thủ đô. Vậy mà chuyện tình duyên của tôi lại lận đận quá.

Tôi với Cường- người yêu cũ của tôi yêu nhau 3 năm. Tình cảm đôi bên cũng chín muồi nên chúng tôi cũng dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ, trong lần Cường để quên điện thoại ở nhà tôi, tôi phát hiện anh đang cặp kè, yêu đương với một cô gái trẻ.

 

Qua tin nhắn, tôi biết được họ đã qua lại với nhau hơn 1 năm rồi. Vậy mà suốt thời gian đó, người yêu tôi sắp lịch khéo đến mức tôi và cô ấy không hề hay biết gì về nhau. Đọc đoạn chat thấy hai người yêu đương, thề hẹn đủ điều, tôi giận sôi người và thất vọng tràn trề.

Bị người yêu phũ phàng lúc sắp cưới, tôi ‘tặc lưỡi’ với sếp giàu có sắp ly hôn vợ, nhớ lời ngỏ ý của anh mà tôi nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định hủy hôn dù 2 bên gia đình đã gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Người yêu nói vì tôi quá ham mê công việc nên anh cảm thấy trống vắng, cô đơn. Anh xin lỗi và hứa sẽ thay đổi nhưng tôi làm sao có thể tin anh đây?

Chuyện tinh cảm tan vỡ khiến tôi chìm trong đau khổ, trầm cảm trong thời gian dài. Tôi sống khép mình, ngại về quê thăm bố mẹ vì sợ họ hàng, người thân bàn ra tán vào.

Thấy tôi hay đi về một mình, không có bạn trai đến đón, anh Hùng, sếp của tôi đã hỏi han và an ủi tôi.

Anh hơn tôi 12 tuổi, là một người đàn ông chuẩn thành đạt. Năm 29 tuổi, anh tự mở công ty riêng. Đến nay, công ty của anh đã hoạt động được 14 năm với số lượng nhân viên lên tới 100 người. Điều này đủ biết được tài năng và tiềm lực tài chính của anh lớn cỡ nào.

Là nhân viên dưới trướng của anh, tôi học hỏi được nhiều điều và rất khâm phục cách ứng xử, giải quyết vấn đề của anh.

Thời gian gần đây, tôi thấy sếp nhìn tôi bằng ánh mắt lạ. Anh cũng hay mua đồ ăn, thức uống và hẹn đưa tôi đi chơi. Tôi sống trong cô đơn, tủi hổ, bỗng thấy có người quan tâm nên cũng thấy nguôi ngoai phần nào.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, sếp nói muốn tìm hiểu tôi và muốn chúng tôi dọn đến sống với nhau cho đỡ cô đơn, vắng vẻ. Anh cũng ở một mình lâu rồi.

Sếp chưa ly hôn có nên nhận lời?

Anh kể rằng vợ con anh ở nước ngoài, cuộc sống hôn nhân từ lâu đã nguội lạnh. Anh và vợ đang làm thủ tục ly hôn nhưng do dịch bệnh nên thủ tục bị ngưng trệ. Anh hứa nếu tôi về sống với anh, anh sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi.

Anh cũng nói với tôi rằng với tài năng và tiềm lực tài chính của anh, anh sẽ mang đến cho tôi tất cả những gì tôi muốn.

Bị người yêu phũ phàng lúc sắp cưới, tôi ‘tặc lưỡi’ với sếp giàu có sắp ly hôn vợ, nhớ lời ngỏ ý của anh mà tôi nghẹn ngào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời gợi ý của sếp, tôi cũng thấy hoang mang quá. Tôi đọc báo, xem phim nhiều nên nhận ra giọng điệu của đàn ông ngoại tình đều giống nhau. "Nào là anh sống với vợ không hạnh phúc...", "Nào là anh với vợ sắp ly hôn rồi..." nhưng cái kết thì mấy nàng tiểu tam vẫn bị đánh ghen "nát mặt".

Tôi không cần tiền của Hùng nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi đang rất buồn và cô đơn nên cũng muốn có người ở bên quan tâm, chia sẻ. Tôi cũng muốn lợi dụng Hùng để chọc tức người yêu cũ của tôi nữa. Vì lúc chia tay, Cường cũng nói với tôi nhiều lời làm tôi tổn thương, đau khổ.

Theo mọi người, tôi có nên nhận lời hẹn hò, tìm hiểu với anh sếp lớn tuổi của mình hay không? Thời gian gần đây, tôi tiếp xúc với anh nhiều nên cũng thấy quý mến anh nhưng yêu thì chưa phải. Anh nói sẽ chờ tôi và sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ. Hiện tại, tôi cũng chưa biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. 

Uống say quá, tôi sà vào bên người tình cả đêm mà không biết gì, tờ mờ sáng nghe lại đoạn ghi âm được mở, tôi điếng người hoảng hốt

Uống say quá, tôi sà vào bên người tình cả đêm mà không biết gì, tờ mờ sáng nghe lại đoạn ghi âm được mở, tôi điếng người hoảng hốt

Nghe giọng em gọi là tôi đã bắt đầu nhớ nhung. Làm xong việc nên nhanh chóng lao tới ngay, có sẵn chìa nên tôi cứ thế mở ra nào ngờ...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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