Đi làm xa bất ngờ nhận được cuộc gọi vợ hốt hoảng, về đến nơi, anh bất ngờ vì điều ‘đỏ mặt’, nghẹn ngào ‘tâm sự’ với vợ cả đêm không rời

Tâm sự 26/12/2022 22:39

Tôi biết, cô ấy có yêu chồng nhiều nên mới nhớ nhung chồng như vậy. Nhưng tôi còn công việc, tôi phải làm gì để “giải tỏa” giúp vợ mỗi khi tôi đi làm xa nhà?

Vợ chồng sống với nhau đã 5 năm có 2 mặt con nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị xách va ly đi công tác xa nhà là vợ tôi lại bịn rịn vì sợ thiếu hơi chồng. Nói thực, nhu cầu "chuyện ấy" của vợ tôi khá cao. Đêm đầu tiên sau một chuyến công tác dài ngày bao giờ tôi cũng phải “trả bài” cả đêm, sáng hôm sau phờ phạc cả người. Nhưng, cô ấy thì vui, niềm vui khó diễn tả thành lời.

Tôi làm nhà gần 200km nên có khi cả tháng mới về lần, công việc bận rộn phải 2 tháng. Thời gian đó là lúc cô ấy 'tra tấn' tôi về sự nhớ nhu, trống vắng của cô ấy.

Tôi nhớ, có lần đi chưa được nửa tháng cô ấy đã gọi điện cho tôi nói về nhà có việc gấp, chỉ tôi mới giải quyết được. Giọng cô ấy nói vô cùng lo lắng, sợ hãi. Tô chẳng kịp nghĩ gì ra bắt xe về quê, về đến nhà mọi sự vẫn bình thường, lúc đó cô ấy mới khai thật vợ thèm “yêu” chồng quá nên mới nghĩ ra chiêu đó”.

Nhờ bạn sửa máy tính, nào ngờ cậu ta tìm được thứ "nhạy cảm" và ép tôi làm điều đê tiệnChoáng váng thấy "vật lạ" trong phong bì mừng đầy tháng con mà tình cũ của chồng gửi

Đi làm xa bất ngờ nhận được cuộc gọi vợ hốt hoảng, về đến nơi, anh bất ngờ vì điều ‘đỏ mặt’, nghẹn ngào ‘tâm sự’ với vợ cả đêm không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa giận vừa thương vợ, vậy là đêm đó tôi bị vợ 'hành' cho lên bờ xuống ruộng.

Tôi biết, cô ấy có yêu chồng nhiều nên mới nhớ nhung chồng như vậy. Nhưng tôi còn công việc, tôi phải làm gì để “giải tỏa” giúp vợ mỗi khi tôi đi làm xa nhà?

“Yêu xa là vấn đề khó khăn mà cả hai vợ chồng cần phải vượt qua, nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều người đã vì không giữ được mình mà tìm một ai khác thay thế, điều này là hoàn toàn sai lầm. Trong “chuyện ấy”, khi ở xa, nếu cả hai vợ chồng cùng biết kìm hãm thì mới có thể giữ gìn được hạnh phúc”.

Nếu như người phụ nữ có nhu cầu tình dục khá cao thì việc “thèm” yêu chồng khi ở xa là điều đương nhiên. Vì thế, lúc này người chồng cần phải xử lý thật thông minh, vừa không mất tình cảm vợ chồng lại khiến vợ được vui mỗi khi có nhu cầu.

Luôn giữ liên lạc với vợ để cô ấy tin tưởng vào tình yêu và sự hy sinh của chồng khi đi làm xa nhà. Thay vì chỉ chăm chăm công việc, hãy dành thời gian liên lạc, tâm sự với vợ thật nhiều.

Khi vợ chồng xa nhau có thể cùng nói chuyện thầm kín qua điện thoại, cuộc gọi video. Hiện giờ công nghệ tiên tiến, vợ chồng có thể ở phòng kín nói chuyện mà không ngại ngùng gì. 'Yêu" qua điện thoại đôi khi cũng giúp nhau giải tỏa sau một ngày làm việc căng thăng.

Lúc gần vợ hãy nồng nàn hơn, hãy biết dành những thời gian riêng tư cho hai người, biết chia sẻ, cố gắng để cả hai đều thấy thỏa mãn. Những khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời ấy sẽ thắt chặt hơn tình cảm hai vợ chồng, tiếp thêm động lực để bạn không nếm trái lạ khi xa nàng.

Đàn ông nên nhớ, đừng đề xuất “bóc bánh trả tiền” đối vợ phụ nữ nếu như không thể đáp ứng được nhu cầu cho nhau.

 

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Chẳng hiểu xa vợ nhớ con, chồng tôi lạ làm nên chuyện tày đình đến như vậy. Xem xong, tôi chỉ biết khóc thầm.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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