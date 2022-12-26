Chồng đi làm xa ở lại công ty hơn 3 tháng, vợ bất ngờ nhận được ‘món quà’ chồng gửi tặng, xem xong, cô lập tức kí đơn ly dị chuẩn bị sẵn

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Cả hai đều xuất thân từ vùng quê, lên Sài Gòn mưu sinh. Chúng tôi đều làm việc ở khu công nghệ cao. Đến giờ, vợ chồng đã cưới nhau được 8 năm và có 2 con nhỏ. Thời gian đầu, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn vì bố mẹ 2 bên đều nghèo. Tôi với chồng yêu thương nhau, bảo ban nhau làm ăn, tích cóp tiền để mua nhà.

Chồng tôi vì dịch bệnh phải đi làm xa nhưng lúc nào cũng luôn nhắn gửi thương nhớ vợ con. Nhưng cuối cùng anh lại làm chuyện đáng xấu hổ.

Nếu dịch bệnh không bùng phát, chắc giờ chúng tôi đã trả được phân nửa. Vậy mà mấy tháng nay, dịch bệnh bùng phát ở Sài Gòn, vợ chồng tôi mất việc, chủ yếu ở nhà tránh dịch. Thu nhập không có trong khi những khoản chi vẫn tăng cao nên tôi thấy căng thẳng lắm.

2 năm trước, vợ chồng tôi mới dành dụm đủ điền để mua trả góp một căn nhà ở xã hội dành cho người dân thu nhập thấp. Được về nhà mới, vợ chồng tôi và các con đều mừng rơi nước mắt. Sau khi đóng tiền cọc ban đầu, vợ chồng tôi còn nợ khoảng 200 triệu tiền nhà.

Chưa kể, bố mẹ chồng tôi ở quê cũng liên tục kêu than khó khăn, đòi chồng tôi gửi tiền về. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện đó mà hay xích mích, cãi cọ.

Sau đó, chồng tôi được công ty gọi đi làm xa. Đợt dịch này phức tạp nên chồng tôi làm việc 3 tại chỗ trong công ty hơn 3 tháng rồi. Tôi ở nhà chăm con, dạy con học bài. Thời gian đó, vợ chồng tôi sống xa nhau. Tôi và anh đều buồn phiền, mệt mỏi vô cùng, vì không biết khi nào mới được gặp lại nhau. Nhưng công ty đã có quy định vậy, nếu chồng tôi không ở lại làm thì coi như mất việc.

Chồng tôi tâm sự ở đó anh thấy buồn vì nhớ vợ, thương con, ăn uống khô khan, công việc nhàm chán. Thỉnh thoảng buồn quá, anh chỉ biết nói chuyện với mấy đồng nghiệp cho đỡ buồn. Tôi ở nhà chăm con cũng stress lắm.

Con ốm đau gì cũng một mình tự xoay sở. Hàng ngày, tôi chỉ mong đến tối để 3 mẹ con gọi điện cho chồng. Nhìn thấy anh vẫn khỏe mạnh, bình an, tôi mừng trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hiểu chồng tôi ở chỗ làm nhớ vợ, thương con thế nào mà anh lại làm người khác có bầu. Đó là một đồng nghiệp đã ly dị chồng, hiện đang làm cùng với anh. Cô ấy nhắn tin, chụp ảnh kể hết mọi chuyện cho tôi và còn đe dọa sẽ làm ầm mọi chuyện nếu không được đền bù thỏa đáng. Nếu cô ấy không nhắn tin vạch mặt thì chắc chồng tôi không dám nói ra câu chuyện kinh hoàng như thế.

Tôi chụp màn hình đoạn chat cùng những bằng chứng gửi hết cho chồng. Ban đầu, anh chối đây đẩy. Đến lúc tôi dọa gọi video nhóm ba mặt một nhời thì anh mới nhận hết tội lỗi về mình và xin tôi tha thứ. Chồng tôi nói rằng thời gian anh ở lại công ty, anh buồn chán, cô đơn quá nên đã trót dại phản bội vợ.

Chồng tôi bảo "do hoàn cảnh xô đẩy". Ở đó, mọi người làm việc chung, ăn chung, sinh hoạt chung nên dễ nảy sinh tình cảm. Hơn nữa, anh là người khỏe mạnh, nhu cầu đàn ông cũng khó nói. Anh nghĩ rằng chỉ vui chơi qua đường một chút thôi.

Ai ngờ, người phụ nữ trẻ đó lại mang bầu. Chồng tôi từng hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô ta. Giờ thì anh ấy nuốt lời và phủi tay coi như không có gì. Cô ta giận quá nên mới kể cho tôi nghe hết mọi chuyện.

Tôi vì chuyện đó mà suy sụp tình thần, không thiết ăn, ngủ. Tôi tính chờ anh về để ly dị vì tôi không muốn sống với người chồng nhân cách tồi tàn như thế. Tuy nhiên, chồng tôi nhất định không chịu ly dị. Anh nói còn yêu vợ, thương con. Hơn nữa, vợ chồng tôi còn nợ chung món nợ 200 triệu, ly dị rồi, biết giải quyết thế nào?

Mấy hôm nay, tôi cứ buồn bã, suy nghĩ mãi không thôi. Chồng tôi nói anh sắp về thăm nhà mà tôi cũng chẳng mong anh về nữa.