Yêu ‘chín’ nên muốn cùng người yêu qua đêm, vừa nghe lời ngỏ, anh sững sờ với yêu cầu của cô

Tuy nhiên, cô gái lại lo lắng không biết bạn trai có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, nhất là bệnh lậu. Cô muốn bác sĩ mách cách để tìm bằng chứng về sự "trong sạch" của bạn trai rồi mới "bật đèn xanh" cho bạn trai làm chuyện ấy.

Bạn gái muốn làm "chuyện ấy" mà lại sợ bạn trai mắc bệnh. Cô gái cho biết, cô và người yêu đã yêu nhau một thời gian và đến giờ đã muốn tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ tình cảm, muốn làm chuyện ấy.

Bác sĩ Việt cũng "bật mí", trong thời gian giãn cách xã hội nhưng ông đã đón không ít trường hợp nam giới đến khám vì các triệu chứng bất thường ở vùng kín.

Theo bác sĩ Việt, nam giới bị bệnh lậu sẽ có các triệu chứng rất rầm rộ như tiểu buốt, tiểu dắt và có mủ ở niệu đạo, gây nên sự đau đớn và khó chịu cho cánh mày râu bị bệnh. Khi đó, cánh đàn ông buộc phải đi điều trị ngay, không thể chần trừ. Có thể họ đến bệnh viện, đến phòng khám hoặc tự mua thuốc...

Không ít nam giới tâm sự đã có quan hệ tình dục với phụ nữ lạ, mới quen, sau đó bị tiểu buốt, tiểu dắt, có mủ ở niệu đạo. Các quý ông đã rất hoang mang, lo sợ.

"Thế mới thấy nhiều anh không "giãn" được chuyện ấy", bác sĩ Việt chia sẻ.

Nếu phụ nữ quan hệ tình dục với bạn tình có bệnh lậu thì cũng sẽ lây bệnh. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh lậu ở nữ giới mờ nhạt, khó phát hiện. Đôi khi phụ nữ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục mà không biết, không được điều trị đến nơi đến chốn sẽ thành mầm bệnh lây truyền cho bạn tình.

"Đây là vòng luẩn quẩn nguy hiểm cho những người không chung thủy, quan hệ tình dục với nhiều người lạ hoặc quan hệ tình dục không an toàn", bác sĩ Việt nhận định.

Đối với bạn gái muốn kiểm tra bạn trai xem có "trong sạch" hay không mới quan hệ tình dục, bác sĩ Việt nhận định, bạn gái rất văn minh khi muốn kiểm tra sức khỏe tình dục của bạn trai có tốt, "súng đạn" có ổn hay không, có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không trước khi "lên cấp" tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo bác sĩ Việt, không có cách nào nhận biết bằng mắt thường các bệnh lây truyền tình dục khi đối tác "còn nguyên" quần áo. Hơn nữa, nếu bệnh chưa phát tác có các triệu chứng thì người không có chuyên môn y tế cũng khó phát hiện.

"Bạn đã đi đến quyết định muốn tiến thêm 1 bước khăng khít hơn trong mối quan hệ nên chắc đã yêu bạn trai một thời gian nên cũng đã đủ hiểu biết và tin yêu bạn trai. Trong các mối quan hệ, cư xử hàng ngày, bạn có thể nhận biết được bạn trai có thực sự yêu mình, có chung thủy hay không.

"Tất nhiên điều đó chỉ ở mức độ tương đối, nhưng từ đó có thể hướng tới việc nhận định người yêu có thể mắc bệnh khó nói nào đó không. Điều đó chỉ là chủ quan, bạn không phải là bác sĩ, càng không phải bác sĩ chuyên khoa nam học nên khó biết được."