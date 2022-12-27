Vô tình phát hiện thỏi son môi của bạn thân trên xe của chồng, ai ngờ cô ấy lại tiết lộ chuyện 'nhớ nhớ quên quên' khiến tôi hoang mang tột độ

Bạn thân nói rằng làm mất thỏi son môi, cô ấy đâu có ngờ nó lại nằm ở chỗ chồng tôi. Rốt cục hai người đã giấu giếm làm chuyện ấy sau lưng tôi.

Tôi mới kết hôn hơn 2 năm, hiện đang có bầu 5 tháng. Tôi và chồng quen nhau hơn 3 năm mới làm đám cưới. Trong mắt tôi anh là người đàn ông mẫu mực, hoàn hảo. Anh thành đạt , giỏi giang, tâm lý, chiều tôi hết mực. Tôi yêu anh, tất cả mọi thứ trong cuộc sống, mọi niềm tin, hi vọng... tất cả đều hướng về anh.

Liên là bạn thân nhất của tôi, cô ấy thân với tôi từ thời còn học cấp 3. Liên cũng thân với chồng tôi, cả 3 chơi chung từ khi anh và tôi còn đang hẹn hò, tìm hiểu. Vì thế tình cảm cũng thân thiết. Ngay cả khi tôi cưới rồi, Liên cũng rất thường xuyên đến nhà tôi chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tôi mang thai, có người họ hàng bên Mỹ gửi cho thỏi son. Cũng vì nghĩ bầu bí không được dùng nên tôi mang cho Liên. Loại này không phổ biến nên rất ít người có.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một ngày tôi phát hiện dưới gậm xe của chồng có một thỏi son rơi. Lúc cầm lên, tôi giật mình nhận ra đó chính là thỏi son tôi tặng cho Liên.

Mang theo nỗi hoài nghi, tôi đến nhà Liên chơi, vờ hỏi cô ấy thỏi son dùng có thích không, dù trong lòng chỉ mong muốn cô ấy vẫn còn giữ. Ai ngờ Liên nói cô ấy đãng trí quá, không nhớ để ở đâu.

Tôi theo dõi, để ý, cuối cùng phát hiện chồng và bạn thân có gì đó không ổn thật. Tôi cố ý bảo Liên đến nhà chơi, nhìn ánh mắt hai người họ nhìn nhau, tôi đau đớn nhận ra linh cảm của mình quả thực không sai.

Tôi thật sự hoang mang, không biết phải làm sao bây giờ nữa. Tôi cũng không biết giữa chồng và Liên đi đến đâu rồi. Anh thích cô ta thật hay chỉ vì kiêng cữ những ngày tôi bầu bí, không chịu nổi nên mới chơi bời... Tôi thật sự phát điên lên mất...

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