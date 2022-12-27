Cài định vị theo dõi chồng, đi được một khúc xa nhà, tôi quay trở về thì điếng người trước hành động ghê rợn của chồng bên nhà chị hàng xóm

Tâm sự 27/12/2022 09:41

Thấy định vị vẫn còn ở nhà, tôi ngớ người kì lạ, anh đi công tác rồi cơ mà. Ngay sau giây phút ấy, tôi liền quay trở lại và...

Tôi nhận lời lấy anh dù lúc đó cả gia đình, bạn bè đều hỏi đã nghĩ kỹ chưa. Bởi tính anh đào hoa tai tiếng thế nào không một ai còn lạ. Nhưng vì yêu anh, tôi bất chấp tất cả. Tôi biết anh yêu tôi, tôi muốn dùng sự chân thành của mình để cảm hóa anh. Thế nhưng tôi đã nhầm, bản chất ăn vào máu, mãi mãi không bao giờ thay đổi được.

Cưới nhau 2 năm, tôi vừa sinh con được 3 tháng. Khoảng 1 năm đầu, vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Anh cưng nựng, chiều chuộng, yêu thương tôi, khiến tôi cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Rồi tôi có bầu, sinh con, thời gian dánh cho chồng ít đi, tôi mải mê chăm con, ngoài ra còn buôn bán lặt vặt online, chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng có đồng ra đồng vào.

Cài định vị theo dõi chồng, đi được một khúc xa nhà, tôi quay trở về thì điếng người trước hành động ghê rợn của chồng bên nhà chị hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng mấy tháng trở lại đây, tôi thấy chồng có vẻ khác khác. Tuy anh không biểu hiện ra mặt, thời gian giờ giấc cũng không thất thường, nhưng thấy anh dửng dưng, chuyện chăn gối cũng ngó lơ. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, tôi cũng chuyện trò với cô bạn thân. Bạn bày mưu cho tôi, cài định vị vào điện thoại chồng để xem anh đi đâu là biết ngay.

Tôi làm theo, thấy anh chẳng có biểu hiện gì. Hằng ngày lên cơ quan, rồi lại đi về, ngày nào cũng đều như vắt chanh. Chỉ riêng có buổi sáng là thấy anh để điện thoại ở nhà đi chạy thể dục. Tôi kiểm tra cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn lạ.

Khoảng 3 tháng trời như thế, tôi không nghi ngờ chồng nữa, nghĩ do mình cả nghĩ, lẩn thẩn quá thôi. Tôi không kiểm soát, nghĩ ngợi gì về chuyện này nữa.

Cho đến một hôm nhà ngoại có giỗ, tôi bế con về trước. Chồng đi làm bảo sang sau nhưng đến gần 7 giờ tối vẫn không thấy anh đâu. Tôi xem định vị thì thấy anh vẫn ở nhà. Gọi thì không được, nghĩ sốt ruột nên tôi phóng xe về. Ai ngờ về đến nhà chẳng có ai, tôi đứng ngoài cửa gọi, thấy chuông đổ gần, rồi tôi lặng người khi phát hiện chồng đang trong nhà cô hàng xóm.

Nhà cô này chồng là dân bưu chính, thấy bảo làm trong chi nhánh miền Trung 2 năm mới được về Hà Nội, cô ta có một con trai 2 tuổi. Tôi đập cửa ầm ầm, cuối cùng chồng cũng chịu xuất hiện.

Hôm ấy nhà tôi như có bão. Chồng không nói gì, chỉ cúi đầu mong tôi tha thứ. Tôi ép mãi, cuối cùng anh khai ra mọi chuyện, rằng biết tôi theo dõi từ lâu, cố tình để tôi theo dõi. Vì anh ngoại tình sát vách, nên tôi không bao giờ biết được.

Tôi nghe mà lạnh cả người. Thật không ngờ chồng lại là người mưu mô, thâm hiểm đến thế. Mọi đường đi nước bước anh đều toan tính, tôi cũng chỉ như con rối mà thôi. Tôi sốc nặng, giờ không biết phải làm gì nữa.

Đang chuẩn bị ngủ, bỗng thấy bóng người lởn vởn làm hành động lạ , quay lại, tôi điếng người khi vợ làm chuyện đó trong đêm

Đang chuẩn bị ngủ, bỗng thấy bóng người lởn vởn làm hành động lạ , quay lại, tôi điếng người khi vợ làm chuyện đó trong đêm

Bỗng dưng thấy cô ấy... thay đổi tính nết, tôi ngạc nhiên nhìn em 'ớn' hết người, hóa ra em cho hay đây là chiêu để giữ chồng... kì lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 56 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình