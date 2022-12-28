Vừa cởi váy cưới, chuẩn bị động phòng đêm tân hôn, mẹ chồng đã bắt làm một việc 'sốc tận óc'

Ngày cưới, quan khách hai bên đông đủ. Trong giây phút huy hoàng của cuộc đời, tôi đứng trên lễ đường mà lệ tuôn rơi. Mẹ anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng còn trao tôi rất nhiều vàng và dặn dò tôi về vai trò làm dâu. Tôi xúc động vì được bố mẹ chồng đối xử tốt. Bố mẹ cũng mừng vì tôi lấy được người chồng yêu thương, gia đình chồng tử tế.

Yêu anh 2 năm, tôi quyết định tiến tới hôn nhân dù biết hoàn cảnh gia đình anh có nhiều cái khó. Bố mẹ anh tuy khá giả nhưng gia đình anh còn vướng một người chị bị bệnh và nằm liệt giường nhiều năm. Tuy nhiên, nghĩ việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của vợ chồng tôi nên tôi vẫn quyết định chọn anh.

Đến lúc xong xuôi, tôi định lên phòng ngủ thì tiếng mẹ chồng gọi thất thanh. Chồng tôi lúc đó cũng đứng ngay đó chờ tôi. Mẹ chồng tôi bảo: "Này T. vào lau người cho chị con đi. Thay bỉm các thứ cho chị...". Tôi ngớ người chưa hiểu chuyện gì mới hỏi vặn: "Dọn cái gì hả mẹ, lau cái gì ạ?".

Sau tất cả, tôi mệt nhoài. Tối đó chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng còn ngổn ngang bao nhiêu thứ phải dọn, tôi cũng đành gồng mình. Ngày đầu về làm dâu không lẽ tôi lại lười biếng chứ thực sự nhìn sợ hãi lắm. Mệt mỏi nhiều ngày chứ đâu phải một ngày hôm nay. Mẹ anh ngồi trong nhà rôm rả nói chuyện, một mình tôi ngoài sân dọn không biết bao nhiêu thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi hất hàm về phía chị chồng nằm trên giường và bảo: "Lau dọn cho chị chồng con chứ còn gì, không biết nhiệm vụ à?". Tôi hơi choáng. Tôi đâu có trách nhiệm làm việc đó và nếu thực sự tôi muốn làm thì cũng không phải ngày đầu về làm dâu như ngày hôm nay. Có chút uất ức, tôi đáp thẳng: "Ôi mẹ ơi, con không quen làm mấy việc này đâu ạ. Con chưa phục vụ người ốm bao giờ, rồi lại làm chị đau. Nhà mình ai làm quen thì làm giúp con rồi con học hỏi dần ạ".

Câu trả lời như vây là thỏa đáng, tôi nghĩ thế. Tôi cũng đâu hỗ hào gì. Vậy mà mẹ chồng tôi tức tối chửi bới: "Á à, cô dám cãi lời tôi à. Mới về làm dâu ngày đầu mà cô đã trở mặt, cô thật ghê gớm. Tôi trao bao nhiêu vàng cho cô mà cô không biết điều. Cô nghĩ về nhà này ăn không à? Cô không phục vụ nó thì tôi cưới cô về cho con trai tôi làm gì?".

Sôi máu lên cổ, tôi đáp trả không tiếc lời: "Thưa mẹ, con về làm dâu nhà mình là để làm vợ anh Tr. chứ không phải về hầu hạ ai ạ. Nếu mẹ muốn có người hầu hạ vậy thì mẹ phải thuê giúp việc và trả lương cho họ chứ ạ? Con có nói gì sai ạ mà mẹ lại lật mặt như vậy. Lẽ ra, mẹ không nên cưới vợ cho anh Tr. đâu mẹ vì tư tưởng của mẹ không phải là cưới con dâu. Còn con, con không làm việc này và con quá thất vọng về mẹ. Nếu mẹ thực sự không dung nạp được con, con có thể đi ngay hôm nay".

Nói rồi, tôi lên nhà dọn đồ. Chồng tôi ra sức ngăn cản nhưng chính anh cũng chứng kiến cảnh tượng éo le. Tại sao tôi phải chấp nhận chuyện này. Anh cũng hiểu tôi nên động viên tôi cố đợi vài hôm rồi ra ở riêng, thuê nhà. Tối đó tôi không thể ngủ. Có lẽ mẹ chồng cũng đã nhận ra, tôi không phải dạng vừa nên không nói thêm câu nào nữa. Nhưng sáng hôm sau, tôi đã lập tức chào hỏi rồi về nhà mẹ đẻ, chờ phán quyết của chồng. Tôi làm vậy có sai không?