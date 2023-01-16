Vội vã ôm con chạy về nhà vào đêm 23 Tết, câu nói của mẹ kế giúp tôi bừng tỉnh, gọi điện cho người này ngay lập tức

Tôi òa khóc nức nở sau khi nghe câu nói đó. Câu nói của mẹ kế giúp tôi bừng tỉnh và đưa ra quyết định khiến chồng bất ngờ.

Người ta vẫn hay nói "mấy đời mẹ kế mà thương con chồng". Tôi cũng từng cho rằng câu nói này đúng. Khi tôi học cấp 3, bố dẫn một người phụ nữ về, bảo tôi gọi là mẹ. Mẹ ruột tôi đã mất hơn 10 năm rồi, chuyện bố có người phụ nữ khác cũng là điều hiển nhiên. Nhưng tôi không chấp nhận điều này và phản ứng dữ dội bằng cách bỏ nhà đến ở cùng với ông bà nội. Ông bà nội lựa lời khuyên bảo, phân tích đủ điều, rồi bố và mẹ kế đến năn nỉ, tôi mới chịu quay về. Dù thế, tôi vẫn không gọi bà bằng tiếng "mẹ" mà chỉ gọi là "cô" như một người xa lạ. 10 năm nay, mẹ kế thương yêu, chăm sóc tôi tận tình. Tôi đậu đại học nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh với mức học phí cao ngất ngưởng. Cứ tưởng việc học hành sẽ không thể tiếp tục bởi mức học phí ấy vượt quá khả năng của bố tôi. Nào ngờ, mẹ kế lại bán cả mảnh đất ở quê ngoại để cho tôi được học. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi cách ứng xử với mẹ vì nhận ra, bà đang yêu thương tôi bằng tình cảm của một người mẹ ruột thịt.

Ảnh minh họa: Internet Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố để làm việc và lấy chồng. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại không hạnh phúc. Chồng tôi là kẻ gia trưởng, vũ phu, vô tâm. Mâu thuẫn chồng chất, dồn nén lại không được giải quyết triệt để khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Đỉnh điểm là khi chồng hất đổ cả mâm cơm cúng ông Táo mà tôi dày công chuẩn bị, tôi đã giận dữ bế con về nhà vào ngay đêm 23 Tết.

Đón tôi là mẹ kế, người mà tôi từng ghét nhất. Bà dang rộng vòng tay, ôm lấy mẹ con tôi trong nước mắt. Bà nấu bát cháo nóng cho tôi ăn. Rồi bà nắm tay tôi, nói nhẹ bẫng một câu: "Nếu khổ quá thì về đây với bố mẹ. Đời người ngắn lắm, con không cần phải gò mình trong một cuộc hôn nhân bi kịch cả đời. Con đau khổ 1, bố mẹ đau khổ đến 10 lần". Tôi òa khóc nức nở sau khi nghe câu nói đó. Câu nói của mẹ kế giúp tôi bừng tỉnh và đưa ra quyết định khiến chồng bất ngờ. Tôi nhắn tin cho anh ta, tuyên bố sau Tết sẽ ly hôn. Chồng gọi lại, bảo tôi có thể ở quê một thời gian rồi cả hai sẽ nghiêm túc suy xét lại cuộc hôn nhân này. Nhìn con, tôi rối lòng quá. Có nên ly hôn không mọi người khi con tôi chỉ mới hơn 1 tuổi?

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