Vô tình trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác, tôi vẫn 'không thể quay đầu' cho đến khi gặp người này

Tâm sự 07/03/2023 05:15

Có những người vô tình trở thành người thứ ba, bị đàn ông lừa dối mà không hề biết. Một người chị tôi quen rơi vào trường hợp đó.

Hai người quen biết, gặp gỡ, hẹn hò như biết bao nhiêu cặp tình nhân khác. Người đàn ông đó vẫn tỏ ra tử tế và yêu thương chị hết mực, còn hứa hẹn một thời gian sau sẽ dẫn chị về ra mắt gia đình rồi làm đám cưới. Chị yêu và tin mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cho đến một ngày, chị bàng hoàng phát hiện ra anh ta đã có vợ và 2 đứa con ở ngoài quê.

Những tưởng có một tình yêu đẹp, ai ngờ chị trở thành người đàn bà cướp chồng người khác. Những tưởng mình có được một người đàn ông vững chãi, tử tế để nương dựa, ai ngờ đâu anh ta là hạng đàn ông ngoại tình, tham lam vô cùng. Nếu không có người quen tình cờ nhận ra anh ta, có lẽ chị còn sống trong ảo tưởng đó thêm 1 thời gian dài nữa. Anh ta ngoài câu xin lỗi chẳng biết nói gì thêm nữa. Chị đau khổ rồi chia tay.

Vô tình trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác, tôi vẫn 'không thể quay đầu' cho đến khi gặp người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng mọi chuyện đã qua đi nhưng vài tháng sau vợ anh ta dưới quê lên tìm gặp chị. Cô ta bảo rằng chính chị đã cướp chồng cô ta, làm gia đình họ tan nát, đổ vỡ. Cô ta còn dùng rất nhiều lời lẽ để xúc phạm chị, nói chị trắc nết… Chị chỉ biết câm lặng ngồi nghe mà chẳng phân trần được gì. Rồi bạn bè, đồng nghiệp, chẳng biết nghe từ ai mà biết được chuyện đó. Chị dằn vặt và khổ tâm vô cùng.

Có những lỗi lầm, con người ta dễ dàng tha thứ và cho qua để làm lại từ đầu. Nhưng trót làm kẻ thứ ba, chị không thể tha thứ cho bản thân mình được. Cắt đứt với người đó nhưng chị luôn sống trong cảm giác tội lỗi và dằn vặt. Trước đây, chị luôn không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại chen chân, phá hoại gia đình người khác. Chị trách mình yêu vội vàng mà không tìm hiểu kĩ. Trách mình quá ngây thơ khi tin hết những gì người đàn ông đó nói.

 

Đàn bà một lần sa ngã, khó lấy lại niềm tin trong tình yêu. Sau cuộc tình với đàn ông có vợ đó, chị thấy lòng mình dửng dưng với đàn ông. Đằng sau sự tử tế, ga lăng đó, ai biết có bao nhiêu lời thật lòng? Chị như con ốc, cứ cố thu mình lại. Chị vẫn bị cái bóng của quá khứ ám ảnh. Mỗi lần nghe nhắc đến những từ như kẻ thứ ba, giật chồng người thì chị lại giật mình. Cứ như thể người ta đang nhắc về chị…

Có một người đàn ông yêu và quan tâm chị thật sự. Nhưng chị lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Nếu một ngày, người đàn ông đó biết chị từng là người thứ ba thì anh ta sẽ nghĩ gì về chị? Cuộc đời người đàn bà, có muôn vạn con đường để lựa chọn. Làm người thứ ba là một con đường một chiều, rất khó để có thể quay đầu làm lại. Một lần sa ngã, cả đời khó có thể hạnh phúc…

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Chị chẳng bao giờ quên, ngày chồng chị ngoại tình, anh ta nói với chị, im lặng thì con còn về được, chứ lên tiếng thì chị cả đời đừng hòng nhìn được mặt con. Chị cứ nhớ vậy mà chẳng khi nào dám phản kháng.

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