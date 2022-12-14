Vô tình gửi nhầm tin nhắn nhớ bồ cho vợ, tôi bỗng bần thần, 'mắt tròn mắt dẹt' trước phản ứng của cô ấy

Tâm sự 14/12/2022 14:55

Người yêu nhỏ bé muốn chúng tôi hẹn hò lãng mạn. Tôi lại nhắn tin về nhà bảo vợ rằng công ty có việc quan trọng cần hoàn thành gấp, tôi phải ở lại tăng ca nên không thể về nhà.

Cô ấy không thể khiến tôi cảm thấy sự tươi mới, cho nên sau lưng vợ, tôi có một mối quan hệ tình cảm khác, kéo dài đã 2 năm. Người yêu nhỏ bé kém tôi cả chục tuổi.

Tôi hay nói dối vợ là mình phải đi làm thêm nhưng thực chất là đi chơi với nhân tình. Vậy mà vợ tôi cũng dễ lừa, lần nào cô ấy cũng đồng ý. Kể cũng hay, cô ấy cho tôi có nhiều thời gian hơn ở bên người yêu bé nhỏ.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, người yêu nhỏ bé muốn chúng tôi hẹn hò lãng mạn. Tôi lại nhắn tin về nhà bảo vợ rằng công ty có việc quan trọng cần hoàn thành gấp, tôi phải ở lại tăng ca nên không thể về nhà. Vợ tôi như mọi ngày, lại đồng ý và nói tôi đừng làm việc quá sức. Một thoáng áy náy trong lòng, nhưng rồi tôi thanh thản lại ngay khi nghĩ đến cuộc hẹn với người yêu.

Vô tình gửi nhầm tin nhắn nhớ bồ cho vợ, tôi bỗng bần thần, 'mắt tròn mắt dẹt' trước phản ứng của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đặt bàn ăn tối cho hai người ở một nhà hàng sang trọng rồi nhắn tin "Anh nhớ em" cho người yêu. Ấy vậy mà khi định gửi tiếp địa chỉ nhà hàng cho cô ấy thì tôi nhận ra mình vừa gửi nhầm tin nhắn cho vợ. Đột nhiên tôi hoảng sợ. Vừa nói với vợ là phải làm thêm mà giờ tôi lại làm loạn thế này. Thật đáng xấu hổ. Tôi sợ lộ bí mật nên đành hủy bàn ở nhà hàng, trở về nhà trong tuyệt vọng.

Thấy tôi về, vợ mừng rỡ ra đón nhưng tôi quay mặt đi không muốn nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Vừa vào đến nhà tôi đã thấy cả một bàn đầy thức ăn, mùi của nó gợi cho tôi cảm giác khi vợ chồng tôi còn rất hòa hợp. Đã lâu tôi không có cảm giác như vậy, cũng có thể là do lâu rồi tôi không ăn tối ở nhà.

Tôi nhìn thấy một tấm thiệp trên bàn ăn có nội dung: "Giáng sinh ấm áp, anh yêu!". Rồi vợ tôi tiến đến, ngượng ngùng nói: "Xem kìa, chúng ta đã vào tuổi bốn mươi rồi, mấy chuyện sến súa này có thể làm chúng ta ngượng ngùng cơ đấy".

 

Dù biết là hiểu lầm nhưng tôi vẫn không muốn nói. Tôi rưng nước mắt khi ăn cơm vợ nấu. Nghĩ đến thời gian ở bên cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy chưa từng rời xa tôi, cô ấy chỉ nghĩ rằng vì tôi quá bận rộn. Khi tôi nói nhớ cô ấy, cô ấy hẳn đã muốn bù đắp cho tôi rất nhiều. Có một người vợ tốt như vậy mà tôi vẫn đi tìm nhân tình bên ngoài, tôi có còn là con người hay không?

Đang ăn thì điện thoại reo, tin nhắn của người yêu tôi gửi tới: "Sao muộn thế này anh còn chưa đón em, Giáng sinh không đi chơi được à?". So với sự ân cần của vợ, tôi cảm thấy người tình chỉ biết đòi hỏi.

Vô tình gửi nhầm tin nhắn nhớ bồ cho vợ, tôi bỗng bần thần, 'mắt tròn mắt dẹt' trước phản ứng của cô ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không bận tâm cô ấy đang nhắn tin liên tục. Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường khi vợ chồng tôi còn rất yêu thương nhau. Tôi muốn chăm sóc nhiều hơn cho gia đình của tôi và vợ, gia đình mà lâu nay tôi bỏ quên, chỉ có cô ấy là vẫn cần mẫn, chờ đợi tôi mỗi ngày.

Là phụ nữ, từ ngày trở thành người vợ đều phải lo toan cho cuộc sống thường ngày của gia đình. Những vui buồn, tủi hờn, sướng khổ của gia đình đều cần đến bàn tay cô ấy. Cô ấy không chỉ phải chăm sóc tốt cho gia đình, mà vẫn còn có việc cơ quan, việc hai bên nội ngoại.

 

Vậy nên, đàn ông nếu muốn có vợ hiền và sống một cuộc đời đáng ghen tị thì hãy biết trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh mình, chu đáo và quan tâm đến cô ấy. Đừng đánh giá thấp việc cơm nước ngày ba bữa, có bao nhiêu bữa ăn gia đình trong đời bạn là có bấy nhiêu yêu thương trong tấm lòng của cô ấy. Mọi lời yêu đương sáo rỗng ngoài kia không thể so sánh với một người nào đó vì bạn mà vào bếp mỗi ngày, vì bạn mà chăm lo quán xuyến gia đình, săn sóc cho bạn và con cái bạn từ những điều nhỏ nhất.

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