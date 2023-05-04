Vợ mới cưới bỗng ép chồng uống ly sữa vào đêm tân hôn, người chồng giả vờ uống và phát hiện bí mật khủng khiếp của vợ

Tâm sự 04/05/2023 02:50

Trước khi đi ngủ, Tiểu Dương pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn.

Lâm Mộc năm nay 30 tuổi, anh luôn làm việc trong phòng thí nghiệm nên tính tình có phần khó gần và rất ít bạn bè. Dưới sự giới thiệu của một người bạn, Lâm Mộc gặp Tiểu Dương. Tiểu Dương là cô gái hồn nhiên, hoạt bát, cô dạy cùng trường với Lâm Mộc. Hai người có tính cách bổ sung cho nhau, sau một thời gian hẹn hò, Lâm Mộc và Tiểu Dương chính thức kết hôn.

Vào đêm tân hôn, Tiểu Dương tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Lâm Mộc từ chối vì anh không thích uống rượu. Trước khi đi ngủ, Tiểu Dương pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Vốn dĩ đây là hành động đầy quan tâm của vợ nhưng làm trong phòng thí nghiệm nhiều năm, Lâm Mộc nhìn thấy trong ly sữa có những viên thuốc nhỏ chưa tan.

 

Lâm Mộc phân vân nhưng anh không hỏi vợ, anh giả vờ mang ly sữa ra ban công thổi trước khi uống rồi lén đổ xuống chậu hoa. 5 phút trôi qua, Lâm Mộc giả vờ như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy. Tiểu Dương lay người chồng xem anh đã thực sự ngủ chưa. Khi xác định Lâm Mộc đã ngủ, Tiểu Dương vội vàng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Khi Tiểu Dương định đổ ra ga giường thì Lâm Mộc bật đèn lên, Tiểu Dương sợ hãi làm lọ thuốc này đổ khắp nơi.

Vợ mới cưới bỗng ép chồng uống ly sữa vào đêm tân hôn, người chồng giả vờ uống và phát hiện bí mật khủng khiếp của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lâm Mộc rất tức giận, là đàn ông anh hiểu được việc làm của Tiểu Dương. Anh hỏi vợ đang làm gì đó thì Tiểu Dương chỉ khóc. Hóa ra, Tiểu Dương là một cô gái rất bảo thủ, trước đây cô đã từng có bạn trai, sau khi hai người chụp hình cưới xong xuôi cô mới đồng ý ở chung phòng với bạn trai. Vậy nhưng cuối cùng Tiểu Dương lại bị người đàn ông này lừa dối nên đành chia tay.

Mẹ Tiểu Dương nói rằng đàn ông rất coi trọng trinh tiết nên mong con gái không nên nói chuyện này với chồng. Tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, mọi người đều nói rằng người chồng rất để ý đến lần đầu tiên của vợ nên tuyệt đối không được nói ra chuyện quá khứ. Chính vì vậy Tiểu Dương đã dùng cách này để lừa Lâm Mộc.

Nghe đến đây, Lâm Mộc vừa giận vừa thương Tiểu Dương, anh ôm cô vào lòng và nói rằng, anh quan tâm đến cuộc sống sau này của hai người hơn là lần đầu tiên ấy. Lâm Mộc mong muốn Tiểu Dương thành thật với mình là đủ rồi. Nhận được sự tha  thứ của chồng, Tiểu Dương càng yêu và tôn trọng anh hơn.

Bất thình lình nhận được một thùng đồ hải sản, tôi kinh hãi, tay chân run rẩy khi biết được 'sự thật động trời' phía sau

Bất thình lình nhận được một thùng đồ hải sản, tôi kinh hãi, tay chân run rẩy khi biết được 'sự thật động trời' phía sau

Và rồi thời gian gần đây, tôi thấy chồng lại càng hời hợt, sống thiếu tình cảm với vợ. Cho tới ngày cuối tuần trước, một thùng đồ gửi về nhà tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 10 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 11 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 12 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 16 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 23 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 26 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ