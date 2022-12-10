Vợ đi công tác, tôi và tình cũ liền có một đêm 'nồng nàn', sáng ra nhìn tập hồ sơ bên gối mà lên cơn đau tim, đứt gan đứt ruột

Tâm sự 10/12/2022 14:56

Gần đây, tôi thấy Viên - người yêu cũ thường xuyên đăng tải những status buồn bã, hỏi thăm mới biết Viên vừa bị người yêu bỏ rơi. Thú thật sau khi chia tay Viên để đi lấy vợ, rồi thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp mỹ miều mà tôi thầm tiếc nuối.

Từ lúc biết Viên đang thất tình, sầu khổ buồn thảm mà tôi càng thương xót cho cô ấy. Tôi giấu vợ chủ động liên lạc lại với Viên, an ủi động viên và hẹn gặp cô ấy nói chuyện cho khuây khỏa. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ mình vẫn còn vương vấn Viên, nếu cô ấy không chê thì có thể tìm đến tôi mỗi khi cảm thấy cô đơn buồn bã. Có lẽ đang thất tình nên Viên lập tức ngả vào vai tôi. 

Hôm ấy vợ đi công tác, tôi lập tức hẹn Viên đi uống rượu giải khuây. Tất nhiên mục đích của tôi là hướng đến một đêm nồng nàn với người cũ. Từ quán bar đi ra, nhận được cái gật đầu của Viên, tôi sung sướng lâng lâng tấp thẳng vào một khách sạn. 

Cả đêm chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Dù chúng tôi đã từng bên nhau nhưng sau thời gian xa cách, lúc này gặp lại Viên trở nên mới mẻ khiến tôi mê đắm không rời. So với quá khứ, kỹ năng trên giường của Viên có bước tiến vượt bậc. So với vợ tôi thì lại càng hơn đứt, chính vì thế cô ấy đã thực sự vắt kiệt sức lực của tôi. Mãi đến tờ mờ sáng thì tôi mới lăn ra ngủ.

Vợ đi công tác, tôi và tình cũ liền có một đêm 'nồng nàn', sáng ra nhìn tập hồ sơ bên gối mà lên cơn đau tim, đứt gan đứt ruột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần trưa tỉnh dậy không thấy Viên đâu, tôi đoán cô ấy có việc bận nên đã ra về trước. Mỉm cười nghĩ bụng thi thoảng có một lần đổi gió thế này thì thật là tuyệt vời. Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Viên nằm, lúc này có một tập hồ sơ. Nhìn kỹ thì là hồ sơ bệnh án mà bệnh nhân chính là Viên. Mở ra xem, tôi lên cơn đau tim khi biết Viên đang điều trị bệnh lây qua đường tình dục! 

Đang mắc bệnh nhưng cô ta vẫn cố tình qua đêm với tôi! Việc để lại hồ sơ khám bệnh này, rõ ràng muốn thông báo cho tôi biết để cười vào mặt tôi đây mà! Tôi run rẩy căm tức gọi điện cho Viên thì cô ta cười phá lên:

- Căn bệnh ấy tôi bị lây từ gã đàn ông phản bội kia, cay đắng và xót xa lắm. Anh đã có vợ con đề huề nhưng vẫn muốn tòm tem với người cũ, anh cũng khốn nạn khác gì gã ta đâu. 

Vợ đi công tác, tôi và tình cũ liền có một đêm 'nồng nàn', sáng ra nhìn tập hồ sơ bên gối mà lên cơn đau tim, đứt gan đứt ruột - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe Viên nói đến đó, tôi sợ hãi không dám trách móc gì cô ta thêm, chỉ sợ cô ta làm thật. Dẫu thế thì nghĩ đến căn bệnh mà cô ta lây cho mình, tôi lại sôi sùng sục căm hận mà không thể làm gì được. Vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con, chẳng biết bao giờ mới chữa khỏi bệnh, trong thời gian đó tôi biết ứng phó với vợ thế nào để cô ấy không nghi ngờ? Tôi hối hận đến đứt ruột đứt gan, nếu biết trước thế này thì tôi sẽ không bao giờ nhòm ngó gì đến người cũ, chỉ một lòng chung thủy với vợ mà thôi!

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Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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