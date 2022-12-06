'Mượn rượu' chuốc say em người yêu xinh đẹp để 'dâng' cho sếp nhưng chưa được 5 phút sếp đã tái mét, đập cửa ầm ầm và lao nhanh ra khỏi phòng

Tâm sự 06/12/2022 14:59

Âm mưu toan tính của Thịnh đã dần thành hiện thực khi anh ta thuyết phục được Hà đi du lịch với mình.

“Em ơi mai công ty anh có chuyến du lịch biển 3 ngày. Sếp nói cho gia đình và người yêu đi cùng. Em đi với anh nhé.”

- Công ty anh em có quen ai đâu, em ngại lắm.

- Trước lạ sau quen, đi cùng anh mà. Em không đi chúng nó lôi anh ra phạt kiểu gì mấy ngày đấy ngày nào anh cũng ngập trong bia rượu cho mà xem.

Vậy là cuối cùng Thịnh cũng thuyết phục được bạn gái đi du lịch cùng công ty mình. Hà thì cứ nghĩ bạn trai rủ mình đi chơi cho vui và cũng là để giới thiệu chính thức mình với mọi người trong công ty. Hai người cũng yêu nhau 3 năm rồi mà.

Ấy nhưng cô không thể ngờ được đằng sau chuyến đi này lại là 1 âm mưu toan tính vô cùng đáng khinh bỉ của Thịnh bạn trai mình. Thịnh định dùng Hà làm quân cờ, làm vật hiến thân cho sếp để giúp hắn ngoi lên vị trí trưởng phòng. Hắn vẫn giữ tình yêu trong sáng với Hà để tính toán cho nước đi cuối cùng này. Đạt được rồi chắc chắn hắn sẽ đá bay cô và đến với 1 cô gái khác. Đời nào Thịnh chịu lấy 1 cô gái quê như Hà.

'Mượn rượu' chuốc say em người yêu xinh đẹp để 'dâng' cho sếp nhưng chưa được 5 phút sếp đã tái mét, đập cửa ầm ầm và lao nhanh ra khỏi phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và âm mưu toan tính của Thịnh đã dần thành hiện thực khi anh ta thuyết phục được Hà đi du lịch với mình. Ngay buổi tối hôm đầu tiên của chuyến đi, với lý do lần đầu tiên Thịnh giới thiệu bạn gái nên mọi người tới chúc khá nhiều cả anh và Hà. Lẽ ra bình thường biết Hà không uống được thì Thịnh sẽ phải uống đỡ nhưng đằng này anh động viên cô nên uống hết:

- Em uống nữa là em say mất đấy.

- Không sao đâu. Say thì anh đưa em về phòng ngủ, giờ cũng chỉ ngủ chứ có đi đâu chơi nữa đâu nhưng nếu mình không uống thì mọi người lại nói mình khinh họ, thiếu tôn trọng họ. Em hiểu cho anh.

Cuối cùng Hà say nằm bẹp tại ghế không còn biết gì nữa. Thừa cơ hội đó Thịnh không đưa bạn gái về phòng cùng chị công ty mà bế thẳng cô vào phòng giám đốc. Thịnh biết chắc Hà còn trinh và xinh xắn như Hà thì giám đốc sẽ có 1 đêm mê mẩm cho mà xem:

- Em tặng sếp, hàng còn nguyên đấy ạ.

- Được lắm. Hàng ngon thì tôi sẽ xem xét cái ghế trưởng phòng cho cậu.

'Mượn rượu' chuốc say em người yêu xinh đẹp để 'dâng' cho sếp nhưng chưa được 5 phút sếp đã tái mét, đập cửa ầm ầm và lao nhanh ra khỏi phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với ngân làm quà thì hôm trước Thịnh đã lót tay cho sếp 1 khoản 200 triệu rồi nên anh ta đinh ninh mình sẽ trúng ghế trưởng phòng. Nhưng rồi cánh cửa mới đóng lại chừng 5 phút thì bất ngờ giám đốc đ.ập cửa ầm ầm lao thẳng ra ngoài:

- Tại sao ’chỗ đó’ của cô ta kinh tởm vậy, cậu định chơi tôi à?

- Là sao? Sếp nói sao ạ?

- Vào mà xem, phen này tôi làm sao cậu chết chắc.

Thịnh lao vội vào trong thì rụng rời khi thấy Hà đang nằm trên giường, cô không say mà tỉnh.

- Tôi, tôi tưởng cô say mà. Sau chỗ kia của cô m.áu m.e ghê thế hả?

- Trước khi cuộc nhậu bắt đầu tôi vẫn tin tưởng ở anh nhưng khi anh ép tôi uống rượu thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi vừa bảo giám đốc của anh mai đi bệnh viện mà khám không có lại chết vì lý do gì mà không biết đâu.

Kết thúc chuyến du lịch Thịnh bị đuổi việc. Hà đã kịp phát hiện ra bộ mặt thật của người yêu nên tạo hiện trường giả m.áu m.e đầy vùng kín còn nói mình mắc bệnh nặng với gã giám đốc khiến hắn sợ tái mào. Bản thân hắn không muốn chết sớm vì muốn ở ghế lãnh đạo lâu thật lâu nữa mà.

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

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