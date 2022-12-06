Mệt lả người vừa đặt lưng xuống giường tân hôn, mẹ chồng đã gõ cửa đòi thu lại vàng cưới, còn tiết lộ thêm 1 bí mật khủng khiếp khiến tôi suy sụp

Tâm sự 06/12/2022 16:55

Bà lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: "Khách khứa về hết rồi, còn không nhanh thay váy, tẩy trang để còn dọn dẹp cùng mọi người. Làm cô dâu chứ có phải bà hoàng đâu mà cứ ngồi ườn ra đấy xem mọi người tất bật mà không thấy động tay, động chân ra giúp à?".

Tôi và anh Thành yêu nhau được gần 1 năm thì đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi bị chinh phục bởi anh ấy có phong thái lịch lãm, người từng trải và hơn tôi tận 8 tuổi. Quá trình chúng tôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết, song tôi cũng ít có dịp về nhà người yêu chơi. Lâu lâu anh Thành có dẫn tôi về song vì sợ tôi ngại nên chỉ vào nhà chơi chốc lát rồi cả hai lại đi.

Tôi cũng biết, ban đầu mẹ anh ấy cũng không đồng tình, cho rằng tôi còn trẻ, gia đình không khá giả... Song với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng phải đồng ý. Mọi thứ đến rất nhanh, trong sự khẩn trương của hai gia đình.

Lễ cưới của tôi diễn ra đầy đủ mọi lễ thức, nhà trai cũng trang trọng tổ chức lễ cưới, xin dâu… Tôi cũng không nhận thấy sự thờ ơ, lạnh nhạt hay khó chịu của bố mẹ chồng, anh em nhà chồng. Ai cũng vui vẻ, hân hoan trong lễ cưới của chúng tôi.

Mệt lả người vừa đặt lưng xuống giường tân hôn, mẹ chồng đã gõ cửa đòi thu lại vàng cưới, còn tiết lộ thêm 1 bí mật khủng khiếp khiến tôi suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi còn chưa biết phải làm gì vì quá mệt mỏi sau mấy ngày qua. Nhưng mẹ chồng tôi đã sớm cho tôi một cảm giác bất an.

Bà lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: "Khách khứa về hết rồi, còn không nhanh thay váy, tẩy trang để còn dọn dẹp cùng mọi người. Làm cô dâu chứ có phải bà hoàng đâu mà cứ ngồi ườn ra đấy xem mọi người tất bật mà không thấy động tay, động chân ra giúp à?".

Tôi lập tức bắt tay vào công việc, mẹ chồng tôi bắt các em chồng nghỉ ngơi, để mình tôi dọn nhà. Tôi còn nghe rõ mẹ chồng: "Các con từ giờ nhàn rồi nhé, đã có chị dâu rồi. Từ giờ về sau, việc nhà cứ để chị dâu".

Dọn dẹp các thứ đã xong, tôi lên phòng nghỉ. Tôi cũng hồi hộp cho đêm tân hôn lãng mạn, mặc dù rất mệt mỏi. Chồng tôi thì do uống nhiều, nằm ngủ li bì từ bao giờ, gọi mãi không chịu dậy.

Tôi định tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, mẹ chồng tôi vào phòng nói có chuyện quan trọng. Mẹ chồng tôi yêu cầu giao nộp tiền, vàng hồi môn trong đám cưới, đồng thời tiết lộ một điều khiến tôi choáng váng:

"Chuyện cưới xin cũng đã xong rồi, chỉ là vợ hai chứ không có gì oai oách mà ảo tưởng nữa. Sắp tới, chồng có đón con riêng về sống cùng, cố gắng mà chăm sóc, yêu thương nó. Được làm dâu nhà tôi là tốt số rồi, đừng có giở thói kêu ca, lười nhác kẻo lại bị bỏ giống đứa trước".

Mệt lả người vừa đặt lưng xuống giường tân hôn, mẹ chồng đã gõ cửa đòi thu lại vàng cưới, còn tiết lộ thêm 1 bí mật khủng khiếp khiến tôi suy sụp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất sốc vì giờ mới biết mình là vợ hai của chồng. Suốt gần một năm yêu nhau không thấy chồng kể về chuyện này, cũng không thấy bất kỳ ai ở nhà chồng tôi nói cho tôi biết điều này.

Hôm sau, chồng tôi thú nhận mọi chuyện, anh ấy xin lỗi tôi cho rằng nếu để tôi biết sẽ không đồng ý cưới… Tôi rất buồn và đến giờ vẫn còn sốc. Bị chồng lừa dối như vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Tha thứ cho anh ta, hay về nhà mẹ đẻ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quyết định tương lai hôn nhân của mình?

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 21 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu