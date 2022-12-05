Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn

Tâm sự 05/12/2022 14:50

Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

Tôi và hắn vẫn là chồng vợ, nhưng từ ngày phát hiện ra hắn giấu tôi đi làm trai bao tôi ghét hắn lắm. Tôi không muốn gọi hắn là anh xưng em ngọt ngào như ngày xưa nữa... Hắn hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi quen nhau do sự gán ghép của bạn bè 2 công ty, nhân buổi giao lưu văn nghệ kết nghĩa. Hắn đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, tiếng hát của hắn làm tôi say như người lần đầu nếm miếng trầu nhiều vôi, nhiều thuốc.

Tiền tiết kiệm của hai đứa, tiền mừng cưới của đôi bên cha mẹ, họ hàng chúng tôi dồn hết lại mua một căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ để ra ở riêng.

Ríu rít, dính nhau như đôi sam, trừ khi phải đi làm mỗi đứa một nơi. Ai trong khu tập thể cũng ảo tôi và hắn sinh ra là dành cho nhau. Ngày thứ 7, chủ nhật hắn lại xăng xái đèo tôi, lỉnh kỉnh quà cáp, khi thì thăm quê hắn, lúc lại về quê tôi.

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần về thăm quê, bố mẹ đôi bên đều giục giã hai đứa sớm có con vì tôi và hắn đều là con trưởng của 2 gia đình. Kính cẩn nghe các vị phụ huynh bày tỏ nguyện vọng, tôi và hắn đều hứa rất dẻo rằng sẽ cố gắng, sẽ tích cực để làm vui lòng các vị.

Nhưng thật ra hai đứa đã có kế hoạch thư thư một thời gian nữa, để tích lũy hầu bao rồi tính chuyện thêm thành viên mới. Chứ bao nhiêu tiền nong có được đổ hết vào căn hộ, có em bé bây giờ lấy gì mà nuôi con?

Ở với nhau yên ổn được 1 năm, thì một hôm chồng đi làm về thủ thỉ chồng có mối làm ngoài, tiền khá lắm, ấy là buổi trưa nào rỗi rãi đến văn phòng một công ty tư nhân giúp họ làm sổ sách thu chi, thuế má.

Thấy đúng nghề kế toán của chồng lại trưa đằng nào vợ chồng cũng nghỉ ở cơ quan, cũng ăn cơm bụi, nên tôi chẳng ngại gì mà ngăn cản chồng cho mệt.

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi chồng mang tiền về cho tôi thật, tiền nhiều nữa là đằng khác, chồng đi làm đâu hơn một tháng mà tiền chồng đưa cho tôi chi tiêu phải 2-3 tháng mới hết được ( tiêu mà ở đây có nghĩa là chợ búa, cơm nước chứ không phải là sắm sửa hay shopping ).

Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

Hắn vẫn mặn nồng với tôi, nhưng thỉnh thoảng đi làm thêm về tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa hay son phấn gì đó trên người hắn. Một lần tôi thấy trên cổ áo hắn có vết đo đỏ, hồng hổng của một cặp môi đàn bà, tuy vết môi mờ mờ, ảo ảo nhưng nhìn là biết ngay.

Không đừng được, tôi mang nguyên cái áo đến hỏi hắn, hắn làm mặt giận bảo tôi ghen vớ vẩn, mấy đứa con gái chỗ hắn làm thêm thấy hắn đẹp trai nên trêu chọc xô đẩy ngã vào hắn, chứ hắn yêu vợ, thèm vào ba cái chuyện lằng nhằng, hư người tốn của, hại thanh danh đó.

Tạm tin, tôi không truy bức hắn nữa. Rồi trái tim tôi như vỡ tan khi một trưa cùng bọn bạn trông công ty rủ nhau lên quán ăn ở trên đê cho thoáng mát, đang dõi mắt nhìn qua mấy nhà nghỉ, khách sạn bên kia đường thì chợt giật mình, thấy có người đàn ông, tuy đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt, nhưng quần ấy, áo ấy tay tôi vừa là cho chồng lúc sáng, làm sao tôi nhầm được.

Trên xe của người đó là một bà áng chừng đã qua tuổi 40, vào đến sân nhà nghỉ bỏ mũ bảo hiểm, bỏ khẩu trang thì đúng là chồng tôi. Chồng ôm eo mụ đàn bà đó đi vào sảnh của nhà nghỉ...

Thế là đã rõ, chồng tôi tranh thủ buổi trưa làm thêm nghề trai bao, đổi tình trai cho mấy mụ đàn bà thừa tiền, thiếu hơi đàn ông. Tôi sẽ xử hắn của tôi sao đây? Tôi xin mọi người tư vấn cho tôi với.

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