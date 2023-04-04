Vợ đang bầu vẫn lén lút đi nhà nghỉ với trai lạ, tôi 'chết điếng' khi biết âm mưu đằng sau đứa con chưa kịp chào đời

Tâm sự 04/04/2023 04:20

Cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay và ảnh siêu âm của đứa con mới 4 tháng tuổi mà tôi xót xa quá mọi người ạ. Tôi muốn uống rượu lắm, nhưng sợ say mèm lại làm điều ngu ngốc nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình làm đàn ông mà bất lực như thế này...

Chuyện liên quan đến vợ sắp cưới của tôi, năm nay tôi 26 còn cô ấy mới 21. Yêu nhau 3 năm chúng tôi đối mặt với biết bao sóng gió, nào là công việc tiền bạc, rồi đến định kiến của gia đình người thân, mấy tháng trước còn bị bố mẹ ép hủy hôn suýt nữa không cưới được. Nhưng lúc nào tôi cũng gồng mình lên vì vợ tương lai, lúc biết cô ấy có thai tôi còn mừng đến nỗi đưa hết cả tiền tiết kiệm mấy trăm triệu. Giờ thì hay luôn, tôi muốn đòi lại khoản tiền ấy mà chưa biết phải lấy kiểu gì vì cả nhà vợ sắp cưới đều muốn nuốt hết.

Tôi chỉ là một thằng công nhân quèn, ra trường xong lơ ngơ chẳng biết xin việc ở đâu, may mà có ông chú làm bảo vệ trong khu công nghiệp mách vào đấy làm tạm. Lương mấy tháng đầu chỉ 5 triệu bạc, tôi giữ lại 1 triệu xăng xe tiêu vặt còn lại 4 triệu cho bạn gái hết. Cô ấy học cao đẳng ở tỉnh khác, 1 tháng tôi xin nghỉ 2 lần để lên thăm, thích gì tôi cũng chiều cũng mua cho hết.

Cô ấy đòi mua nhẫn vàng, quần áo, giày dép, có bao nhiêu tôi đều chuyển khoản cho. Năm cuối cô ấy đòi mua xe máy, không muốn đi xe đạp điện nữa, tôi cũng cắm xe của mình gom góp đủ kiểu để đưa tiền cho cô ấy sắm chiếc xe ga hơn 30 triệu. Cái gì tôi mua cho cô ấy đều khoe lên mạng, tôi vào bình luận trêu mấy câu thì cô ấy toàn xóa đi, nhưng tôi vẫn vui vì nghĩ mình đủ khả năng lo cho bạn gái.

Đến khi cô ấy ra trường thì được họ hàng xin cho làm ở một tiệm dược trên huyện. Lương thử việc có mỗi 3 triệu, cô ấy suốt ngày kêu than nên tôi lại âm thầm tăng ca, sếp thấy chăm chỉ nên cho tôi lên làm trưởng nhóm, mỗi tháng thu nhập tăng lên 10 triệu. Tôi bắt đầu tính chuyện cưới cô ấy về làm vợ, nhưng khi bàn chuyện cô ấy lại giãy nảy lên từ chối.

Vợ đang bầu vẫn lén lút đi nhà nghỉ với trai lạ, tôi 'chết điếng' khi biết âm mưu đằng sau đứa con chưa kịp chào đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở gần nhau tôi bắt đầu để ý thấy bạn gái mình hay nhắn tin cười khúc khích với ai đó, tôi hỏi thì giấu đi, giả vờ tránh sang chuyện khác. Đến hôm thử que có bầu, tôi hét lên mừng rối rít còn cô ấy thì im lặng bần thần như kiểu sự cố ngoài ý muốn. Câu đầu tiên cô ấy nói là đòi phá thai, tôi sững sờ không tin nổi, đành van xin giữ lại đứa bé rồi tôi sang xin cưới luôn. Hôm sau tôi nhờ bố mẹ mang trầu cau đến nhà bạn gái, bố mẹ cô ấy biết tôi đã đưa mấy trăm triệu dưỡng thai nên gật đầu ngay lập tức.

Từ bữa đó tôi chạy qua chạy lại chăm vợ suốt. Sợ vợ nghĩ linh tinh nên tôi bảo ăn hỏi sớm rồi ra xã đăng ký kết hôn luôn cho danh chính ngôn thuận. Nhưng tôi cứ có cảm giác vợ không vui lắm, nên một hôm rình cô ấy đi tắm, tôi giả vờ nói điện thoại hết tiền cần gọi điện cho sếp xin ứng lương nên cần mượn máy vợ. Cô ấy mở khóa ra đưa luôn.

Đúng lúc ấy có tin nhắn, tôi mò mẫm mãi mới biết nó ở chỗ nào. Từng dòng mùi mẫn hiện ra trước mắt, tôi kéo đoạn chat lên trên thì trời ơi, vợ tôi ôm bụng bầu đi quan hệ với cả thằng khác! Sốc đến mức tay run rẩy, tôi vẫn cố gắng chụp lại những đoạn quan trọng nhất làm bằng chứng vợ cặp kè với trai lạ, rồi sau đó lặng lẽ bỏ về.

Tối đó tôi tắt máy nằm suy nghĩ, hôm sau quyết định sang nói chuyện với bố mẹ vợ để tìm cách giải quyết, bắt vợ chấm dứt quan hệ ngoài luồng sai trái. Nào ngờ, vợ tôi không những không nhận sai, còn chê tôi là thằng công nhân chân đất, nghèo còn đòi cành cao, cô ấy định đẻ xong sẽ ly hôn với tôi rồi cưới người yêu cũ, chính là cái thằng lén lút ngủ với vợ tôi dù cô ấy đang bầu đó mọi người ạ! Bố mẹ vợ cũng lộ luôn bộ mặt tham tiền, nhất quyết không trả lại sổ tiết kiệm cho tôi.

Quá ức nên tôi không biết phải làm gì cả, chỉ biết lên đây tâm sự cầu cứu mọi người. Tôi nên nhắm mắt bỏ qua hay làm căng để đòi lại hết tiền với cái xe ga tôi mua cho cô ấy đây, dù vẫn còn yêu nhưng tôi không thể chấp nhận người phụ nữ ngoại tình trắng trợn như thế làm vợ. Còn 2 tháng nữa là tổ chức đám cưới, chẳng lẽ tôi đành chấp nhận làm bố đơn thân, đứa con tội nghiệp của tôi chưa kịp chào đời đã bị mẹ chối bỏ!

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt vì điều này

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt vì điều này

Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của Mai, người chồng đầu tiên của cô là do bố mẹ giới thiệu, gia đình đã tìm cho cô một người chồng giàu có để nhận được nhiều sính lễ trong đám cưới. Vì vậy nên không quan tâm xem anh ta là người như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 35 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường