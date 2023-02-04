Cô giúp việc là cháu họ xa của một đồng nghiệp cùng trường với chồng tôi. Cô gái 20 tuổi, dáng nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, dịu dàng.

Từ bé tôi đã có tính ham học, vốn con nhà lao động nên ngoài việc đến trường có thời gian rỗi tôi lại cùng chị gái giúp mẹ cơm nước, lợn, gà để bố, mẹ yên tâm với mấy vụ lúa vụ màu, lấy tiền nuôi chị, em tôi ăn học. 19 tuổi chị gái tôi đã về làm dâu làng bên cạnh như bao cô gái sinh trưởng và lớn lên ở quê. Còn tôi bỏ qua tất cả những lời tán tỉnh xa gần của trai làng để học một mạch, đến khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp chính quy của trường đại học thương mại. Rồi nhận được việc làm cho thu nhập đủ sống tại một công ty tư nhân có trụ sở trong thành phố tôi mới cho phép mình thư giãn, nghỉ ngơi đôi chút…

Gái ở làng ở độ tuổi 24 như tôi là mặc nhiên được xếp vào loại ế. Cho nên có dịp về quê dù có nhan sắc, có học vấn hơn bạn bè cùng lứa, tôi vẫn khiến bố, mẹ thấp thỏm lo âu, buồn rầu, giục giã. Mẹ to nhỏ, tỉ tê rằng “phần chị cô đã yên bề gia thất, con cái đủ nếp, đủ tẻ đứa lớn học cấp 2, đứa nhỏ cũng sắp xong cấp 1, còn cô thì nhơn nhơn không biết mình là bom nổ chậm trong nhà, là sắp mang tiếng bà cô già cho thiên hạ đàm tiếu hay sao?”. Mẹ ca cẩm nhiều nên tôi ngại về làng và quyết tâm lên kế hoạch tìm một nửa kia cho mình càm sớm càng tốt để chứng minh cho bố, mẹ cho mọi người biết rằng vì chưa có đối tác phù hợp, chưa đến duyên chứ tôi không hề ế! Ảnh minh họa: Internet Tôi quen anh trong một cuộc hội thảo, anh khiến con tim chưa một lần yêu của tôi loạn nhịp khi anh dành cho tôi sự ngưỡng mộ chân thành vì bản thuyết trình của tôi trước hội nghị. Anh hơn tôi 8 tuổi là trợ giảng của một trường đại học. Anh cao lớn, khuôn mặt nam tính cùng giọng nói trầm ấm, cử chỉ lịch lãm đến tan chảy bất cứ người đối diện nào khi tiếp xúc với anh.

Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, chúng tôi thành vợ, thành chồng với một đám cưới thật vui, thật trang trọng có đầy đủ bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên cùng chúc phúc cho chúng tôi. Rồi tôi sinh cho nhà chồng một cậu con trai kháu khỉnh, giống bố như hai giọt nước, khiến chồng tôi mừng lắm. Hết giờ dạy ở trường là chồng tôi vội vội, vàng vàng để được về âu yếm ẵm bồng con trai. Tiêu chuẩn nghỉ sinh của tôi chỉ còn một tháng nữa, thấy con tôi còn trứng nước, bé bỏng tôi bàn với chồng thuê người giúp việc hỗ trợ tôi cho đến khi cháu đủ cứng cáp đi nhà trẻ. Cô giúp việc là cháu họ xa của một đồng nghiệp cùng trường với chồng tôi. Cô gái 20 tuổi, dáng nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, dịu dàng. Mọi việc nội trợ trong nhà, chăm sóc em bé vào tay cô cứ gọn gàng, chỉn chu không chê vào đâu được. Đặc biệt cô nấu ăn rất ngon, món nào cô dọn lên chồng tôi cũng hào hứng thưởng thức và luôn khen cô giúp việc khéo tay, thông minh biết nắm bắt được ý thích, khẩu vị khó chiều của anh, khiến không ít lần tôi thầm ghen tỵ với cô gái kém tôi gần chục tuổi đó. Rồi bất ngờ sóng gió nổi lên trong căn nhà vốn yên bình của vợ, chồng tôi, mà nguyên nhân là do chồng tôi sa bẫy tình của cô gái giúp việc ngọt ngào, quyến rũ đó. Không những cô gái trẻ biết chiều chồng tôi từ những món ăn ngon mà còn biết thay tôi làm hài lòng anh ngay trong phòng ngủ của vợ, chồng tôi khi tôi vắng nhà. Con trai tôi chưa đầy tuổi, tôi thực lòng không muốn chứng kiến cảnh gia đình tôi mỗi người một hướng để con trai tôi phải chịu cảnh thiệt thòi vì bố, mẹ đường ai nấy đi…

Còn đang mở tưởng về cuộc sống hạnh phúc của 2 vợ chồng trong tương lai, ngỡ ngàng với món quà sinh nhật chồng tặng, tôi chết lặng với sự thật về anh ta khiến tôi vỡ mộng Khi ngày kết hôn cận kề, cảm thấy đã chính thức là của nhau nên Thanh bí mật tặng tôi một món quà ý nghĩa. Mở ra, tôi khá bất ngờ vì bên trong hộp là món đồ hỗ trợ tình dục dành cho phái nữ. Anh nói chất lượng tình dục sau hôn nhân là yếu tố vô cùng quan trọng gắn kết hai người với nhau.

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